¡ÚÄ°¹ÖÌµÎÁ¡Û¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¿¥¤¥È¥ë¿ô À¤³¦°ì¡¢¾¾ÁÒÍ§Æó»á¤Î¥¢¥Ë¥á¹ÖºÂ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¡ª
¡¡¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿J.C.STAFF ¼¹¹ÔÌò°÷¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ¾¾ÁÒÍ§Æó»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)21:00～ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¾¾ÁÒ»á¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î»ëÅÀ¤â¸ò¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¿Íºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥ïー¥É2026¤Î¼Â»Ü³µÍ×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¶î¤±½Ð¤·¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¤Þ¤Ç¡¢ ¤´¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹Ö»Õ¾Ò²ðJ.C.STAFF ¼¹¹ÔÌò°÷¥Áー¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー ¾¾ÁÒÍ§Æó»á
¡Ø¾¯½÷³×Ì¿¥¦¥Æ¥Ê¡Ù¡¢¡Ø¼Þ´ã¤Î¥·¥ã¥Ê¡Ù¡¢¡Ø¥¼¥í¤Î»È¤¤Ëâ¡Ù¡¢¡Ø¤È¤é¥É¥é¡ª¡Ù¡¢¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡õÄ¶ÅÅ¼§Ë¤¡Ù¡¢¡Ø¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤È¥¯¥íー¥Ðー¡Ù¡¢¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿ー¥Ó¥ì¡Ù¡¢¡Ø¥Ð¥¯¥Þ¥ó¡£¡Ù
¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡Ù
¡Ø2.5¼¡¸µ¤ÎÍ¶ÏÇ¡Ù¡Ø¥Ï¥Ëー¥ì¥â¥ó¥½ー¥À¡Ù
Åù¡¹¡£¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥¿¥¤¥È¥ë¿ô¤ÏÀ¤³¦°ì¡£
¾¾ÁÒÍ§Æó»á¤«¤é¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È
º£¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤Ï
¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¸Î¤«¡©¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î°éÀ®¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë»ö¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¤â¤Ã¤È¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¿¦¤¬°é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»ö¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î½ÅÍ×À¤ò»ä¤Ê¤ê¤ÎÌÜÀþ¤ÇÏÃ¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ç»Å»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¹ÖµÁÌ¾¡Û
¡Ø·¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¥¢¥Ë¥á¤Ë¤¹¤ë´ë²è½Ñ ～¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¸ì¤ë¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È～¡Ù
¡ÚÆü»þ¡Û
2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ) 21:00～
¡ÚÇÛ¿®ÊýË¡¡Û
YouTube¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Í½Äê
¢¨»ëÄ°ÌµÎÁ
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û
²¼µ¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUj44YsAynSV4EDxcOtJ7qzbqeHwUZm4F8pFZXygzL4sA14A/viewform?usp=header
¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë»ëÄ°URL¤òÁ÷¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾Þ¶âÁí³ÛºÇÂç3,000Ëü±ß¡ª¡Ö¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥ïー¥É2026¡×ºîÉÊÊç½¸Ãæ
¡¡¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¹âÃÎ¤«¤é¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¿·¤·¤¤ºÍÇ½¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥ïー¥É2026¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê90ÉÃ～15Ê¬¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò³è¤«¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤ÊºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ë¥áº²¡×¤òÊú¤¯¡¢Ì¤¤À¸«¤ÌÂ¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î1Æü(¶â)～ 2026Ç¯2·î16Æü(·î)
¾Ü¤·¤¤Êç½¸Í×¹à¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌäÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°HP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥ïー¥É¸ø¼°HP¡§https://www.anikuri.jp/
¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¹âÃÎ¤Çµ¯¶È¤·¤¿¾®¤µ¤Ê¥¢¥Ë¥áÀ©ºî²ñ¼Ò¤ÈÁÏ¶È¤ò»Ù±ç¤·¤¿¹âÃÎ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¾®¤µ¤ÊÌ´¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯1·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î³§ÍÍÊý¤«¤é¤ÎÀäÂç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤È¡¢¹âÃÎ¸©»º¶È¿¶¶½·×²èÏ¢·È»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢»º³Ø´±¶â¥ªー¥ë¹âÃÎ¤Ë¤è¤ë¹âÃÎ¸©¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê²ñµÄ¤Î¤´»Ù±ç¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¿®¶âÃæ±û¶â¸Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ï¤ê¡¢¹âÃÎ¤Ë¥¢¥Ë¥á¤òÄÌ¤¸¤¿½Ð²ñ¤¤¤È¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ¤Ç¥¢¥Ë¥á¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¼ã¼Ô¤âÃå¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¹âÃÎ¤Î¾®¤µ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Ë¡¢³§ÍÍÊý¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤Î¤´»Ù±ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÈÃÏ°è¤ß¤é¤¤ºâÃÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¹âÃÎ¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ï¹âÃÎ¸©¡¢¹âÃÎ»Ô¡¢Æî¹ñ»Ô¡¢¿Üºê»Ô¤ÈÄù·ë¤·¤¿¡Ö¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÁÏ¶È100¼þÇ¯»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ¤Ë¥¢¥Ë¥á¥Ñ¥ïー¤ò·ë½¸¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î±ï¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¡¢¹âÃÎ¤ÎÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÃÏ°è¤ß¤é¤¤ºâÃÄ¡×¤Ï¡¢¹âÃÎ¿®ÍÑ¶â¸Ë»³ËÜÀµÃË½ª¿ÈÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¡Ö¿ÍÁÏ¤ê¡¦Íø±×ÁÏ¤ê¡¦¼Ò²ñ´Ô¸µ¡×¤ÎÀº¿À¤ËÂ§¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¡¢¹âÃÎ¸©µÚ¤Ó¸©Æâ»ÔÄ®Â¼ÊÂ¤Ó¤ËÃÄÂÎÅù¤¬¹Ô¤¦¸ø±×À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë»ö¶È³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¿¶¶½È¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¢¥ïー¥É¡¢¹âÃÎ¥¢¥Ë¥¯¥êº×¡¢¹âÃÎ¥¢¥Ë¥á¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÀ»ÃÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢SNS¤Ç¤âÈ¯¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤¤¤¿¤À¤¡¢±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
