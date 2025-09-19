¡ÚNANDS¡ÛGoogle AI¥âー¥É¸¡º÷»þÂå¤Î¿·³µÇ°¡Ö¥Ù¥¯¥È¥ë¥ê¥ó¥¯¡×¤ò¼ÂÁõ
ÊóÆ»´Ø·¸³Æ°Ì
2025Ç¯9·î18Æü
NANDS ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥¢¥ó¥É¥¨¥¹
AI¸¡º÷»þÂå¤Î¿·³µÇ°¡Ö¥Ù¥¯¥È¥ë¥ê¥ó¥¯¡×¤ò¼ÂÁõ
Fragment ID ¡ß ¥Ù¥¯¥È¥ëËä¤á¹þ¤ß¤ÎÅý¹çÀß·×¤ò¼ÂÁõ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥¢¥ó¥É¥¨¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¸¶ÅÄ¸¼£¡Ë¤Ï¡¢AI¸¡º÷¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥¦¥§¥Ö¹½Â¤¡Ö¥Ù¥¯¥È¥ë¥ê¥ó¥¯¡×¤ò³«È¯¡¦¼ÂÁõ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜµ»½Ñ¤Ï¡¢Google Research¤ÎMuVERA¸¦µæ¡ÊMulti-Vector Retrieval via Fixed Dimensional Encodings¡Ë¤Î»×ÁÛ¤ËÀ°¹ç¤·¡¢ChatGPT¡¢Claude¡¢Perplexity¤Ê¤É¼çÍ×¤ÊAI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç´ë¶È¾ðÊó¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³µÍ×¡§¥Ù¥¯¥È¥ë¥ê¥ó¥¯¤È¤Ï
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=2yL0B3_L5yQ ]
¥Ù¥¯¥È¥ë¥ê¥ó¥¯¤È¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸¤Î³ÆÃÇÊÒ¤ò»Ø¤¹´°Á´URI¡Ê¥Ç¥£ー¥×¥ê¥ó¥¯¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÃÇÊÒ¤Î°ÕÌ£¤òÉ½¤¹¥Ù¥¯¥È¥ëËä¤á¹þ¤ß¤òURI¤ò¥ー¤Ë1ÂÐ1¤Ç·ë¹ç¤·¤¿ÆóÁØ¥ê¥ó¥¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥Ï¥¤¥Ñー¥ê¥ó¥¯¤¬¡Ö¥Úー¥¸Á´ÂÎ¤Ø¤Î°ÜÆ°¡×¤Î¤ß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ù¥¯¥È¥ë¥ê¥ó¥¯¤Ï¡Ö°ÕÌ£Åª¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆÃÄêÃÇÊÒ¤Ø¤ÎÀºÌ©¤ÊÃåÃÏ¡×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¹½À®Í×ÁÇ
- É½ÁØ¡Ê¸ø³«¡Ë¡§´°Á´URI¡ÊÎã¡§https://example.com/page#section¡Ë
- Î¢ÁØ¡ÊÆâÉô¡Ë¡§ÃÇÊÒ¥Ù¥¯¥È¥ë¡Ê¹â¼¡¸µËä¤á¹þ¤ßÉ½¸½¡Ë
- ·ë¹ç¡§URI¤ò¥ー¤Ë1ÂÐ1ÂÐ±þ¡Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¡¦À°¹çÀ¥Á¥§¥Ã¥¯ºÑ¤ß¡Ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AI¸¡º÷¤¬¡Ö°ÕÌ£Åª¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÃÇÊÒ¡×¤òÄ¾ÀÜ»²¾È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¥µ¥¤¥È¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤ëÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§AI¸¡º÷¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÅ¾´¹
Google Research¤Ï2025Ç¯6·î¡¢MuVERA¡ÊMulti-Vector Retrieval via Fixed Dimensional Encodings¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÂ¿¥Ù¥¯¥È¥ë¸¡º÷¤òÃ±°ì¥Ù¥¯¥È¥ë¸¡º÷ÊÂ¤ß¤Ë¹âÂ®²½¤¹¤ë¼êË¡¡×¤Ç¤¹¡£Google¸¡º÷ËÜÂÎ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤ÏÌ¤³ÎÇ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡º÷µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê¸¦µæ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Google¤Ï2024Ç¯10·î¤Ë¡ÖAI Overviews¡×¤ò100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡ÖAI Mode¡×¤òÆüËÜ¸ì¤ò´Þ¤à5¸À¸ì¤Ë³ÈÄ¥¡£¹ñÆâ¤Ç¤âAIÍ×Ìó¤äAI¸¡º÷ÂÎ¸³¤¬°ìÈÌ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂÁõ¼ÂÀÓ¡Ê2025Ç¯8·î～9·î¡Ë
- Fragment ID¿ô¡§544¸Ä
- ÂÐ¾Ý¥Úー¥¸¡§42¥Úー¥¸
- ¼ÂÁõ´ü´Ö: 20Æü´Ö¡Ê2025Ç¯8·î24Æü-9·î13Æü¡Ë
- µ»½Ñ´ðÈ×¡§Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ëËä¤á¹þ¤ß¡Ü¥Ù¥¯¥È¥ë¥Çー¥¿¥Ùー¥¹
- ¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¡§Â¿ÁØRAG¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã
ChatGPT¡¢Claude¡¢Perplexity¤Ç¤Î°úÍÑ»öÎã¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Google AI Overviews¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉ½¼¨»öÎã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅö¼Ò´Ä¶¤Ë¤è¤ë¡¢2025Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë¡£
µ»½Ñ¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã
Fragment IDÅý°ì´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡§HTMLÍ×ÁÇ¡ÜJSON-LD "@id" Åý¹ç¡Ü¥Ù¥¯¥È¥ë´ÉÍý
Â¿ÁØRAG¹½À®
- Fragment Vector Layer¡§ÃÇÊÒÃ±°Ì¤ÎÀºÌ©¸¡º÷
- Structured Data Layer¡§´ë¶È¾ðÊó¡¦FAQ¡¦¥µー¥Ó¥¹
- External Knowledge Layer¡§É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿³°Éô¾ðÊóÅý¹ç
ÍýÏÀÅª´ðÈ×¡§Mike King¤Î¡Ö¥ì¥ê¥Ð¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡×
¾ðÊó¸¡º÷¡¦UX¡¦AI¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥à¤È¤·¤Æ¡¢´ØÏ¢À¤ò¿ôÃÍ²½¡¦²þÁ±¤¹¤ë¡Ö¥ì¥ê¥Ð¥ó¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡×ÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤Àß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó½àµò
ËÜ¼ÂÁõ¤ÏGoogle Search Central¤Î¹½Â¤²½¥Çー¥¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡¦¥¹¥Ñ¥à¥Ý¥ê¥·ー¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤Ï¥Úー¥¸ÆâÍÆ¤È°ìÃ×¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼ÂÁõÎã¡ÊJSON-LD¡Ë { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "hasPart": [ { "@type": "WebPageElement", "@id": "´°Á´URI#fragment-id", "name": "¥»¥¯¥·¥ç¥óÌ¾" } ] } º£¸å¤ÎÅ¸³«
¼ÂÁõ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡¦¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Î¸ø³«
µ»½Ñ¥»¥ß¥Êー¡¦¸¦½¤¤Î³«ºÅ
¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÁ´ÌÌÅ¬ÍÑ¤Ë¤è¤ë¼Â¾Ú·ÑÂ³
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¸¡º÷¤Ï¡Ø¥ー¥ïー¥É°ìÃ×¡Ù¤«¤é¡Ø°ÕÌ£¤Î¶á¤µ¡Ù¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ø¥¼¥í¥¯¥ê¥Ã¥¯»þÂå¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¡º÷·ë²Ì²èÌÌ¤ÇÅª³Î¤Ê¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AI¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ä¾ÀÜ²óÅú¤òÄó¼¨¤¹¤ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤¬Àµ³Î¤Ë°úÍÑ¡¦É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®ÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¡¢´ë¶È¤ÏÍ¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥ー¥ïー¥É¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÀìÌçÅª¤Êµ»½Ñ¤äÆÈ¼«¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Û¤É¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ðÊó¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢´ë¶È¤¬º£¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ðÊó¤ò³Î¼Â¤Ë¥æー¥¶ー¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¥Ù¥¯¥È¥ë¥ê¥ó¥¯¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤"°ÕÌ£¤ÎÆ³Àþ"¤òÀß·×¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢AI¸¡º÷¤Ç´ë¶È¥µ¥¤¥È¤¬°úÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¼¥í¥¯¥ê¥Ã¥¯»þÂå¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä½¸µÒ¤ÎÆ³Àþ¶¯²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥æー¥¶ー¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ëÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤Ë¡¢¤è¤êÅª³Î¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥ー¥ïー¥É¸¡º÷¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍÑ¤Ê¾ðÊó¤ä¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬¡¢°ÕÌ£Åª¤Ê´ØÏ¢À¤òÄÌ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£´ë¶È¤Î»ý¤Ä¿¿¤Î²ÁÃÍ¤È¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤¬¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯À¤³¦¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸úÎ¨²½¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¾ðÊó¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤³¤Îµ»½Ñ¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¼¥í¥¯¥ê¥Ã¥¯»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀµ³Î¤ÇË¤«¤Ê¾ðÊó´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÃÎ¼±¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥¢¥ó¥É¥¨¥¹ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¸¶ÅÄ¸¼£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¥¢¥ó¥É¥¨¥¹
ÂåÉ½¼Ô¡§¸¶ÅÄ¸¼£
½êºßÃÏ¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¹Ä»Ò¤¬µÖ2ÃúÌÜ10-25-3004¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¸¡º÷ºÇÅ¬²½¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»Ù±ç
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://nands.tech
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§contact@nands.tech / 0120-407-638
»²¹Í»ñÎÁ
Google Research Blog¡Ê2025-06-25¡ËMuVERA(https://research.google/blog/muvera-making-multi-vector-retrieval-as-fast-as-single-vector-search/)
Search Engine Roundtable¡Ê2025-08-05¡Ë¡ÖGoogle¤ÏMuVERAºÎÍÑ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×(https://www.seroundtable.com/google-did-not-confirm-using-muvera-39882.html)
Google Blog¡Ê2024-10-28¡ËAI Overviews¤¬100°Ê¾å¤Î¹ñ¤Ø³ÈÂç(https://blog.google/products/search/ai-overviews-search-october-2024/)
Google Blog¡Ê2025-09-08¡ËAI Mode¤¬5¸À¸ì¤Ë³ÈÄ¥(https://blog.google/products/search/ai-mode-expands-more-languages/)
iPullRank: Relevance Engineering at Scale(https://ipullrank.com/relevance-engineering-at-scale)
Google Search Central: ¹½Â¤²½¥Çー¥¿°ìÈÌ¥¬¥¤¥É(https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/sd-policies)
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±Q&A
Q. ¡Ö¥Ù¥¯¥È¥ë¥ê¥ó¥¯¡×¤ÎÍÑ¸ìÄêµÁ¤Ï¡©
A. Åö¼Ò¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¼ÂÁõ³µÇ°¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÇÊÒURI ¡ß ¥Ù¥¯¥È¥ëËä¤á¹þ¤ß¡×¤Ë¶á¤¤¸¦µæ¤ä»öÎã¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤È¤·¤ÆÂÎ·Ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Q. Â¾¼Ò¤Ç¤â¼ÂÁõ²ÄÇ½¤«¡©
A. ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·Âçµ¬ÌÏFragment ID¼ÂÁõ¤Ë¤ÏÀß·×¡¦¸¡¾Ú¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ïº£¸å¡¢¼ÂÁõ¥¬¥¤¥É¤ò¸ø³«¤·¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Q. AI OverviewsÉ½¼¨¤ÏÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤«¡©
A. ÊÝ¾Ú¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£AI Overviews¤ÏÆ°Åª¤ËÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î»öÎã¤Ï´ÑÂ¬·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Q. MuVERA¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©
A. Åö¼Ò¼ÂÁõ¤ÏMuVERA¤Î»×ÁÛ¤ËÀ°¹ç¤¹¤ëÀß·×¤Ç¤¹¤¬¡¢Google¸¡º÷ËÜÂÎ¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤ÏÌ¤³ÎÇ§¤Ç¤¹¡£¸¦µæÆ°¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼ÂÌ³»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÕÂ°»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¿¨¤ì¤¿Åý·×¤ä³µÇ°¿Þ¤Ê¤É¤ÎÉÕÂ°»ñÎÁ¤Ï¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°µ»ö¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¡£
°Ê¾å