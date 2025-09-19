¡Ö¤¿¤À¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡Ø¾®Àâ¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡£¤³¤ÎÌ¿Âê¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡ÖÍý·ÏÅª¤ÊÆÉ¤ßÊý¡×¤À¡ª
¡Ö¤³¤ÎÇ®ÎÌ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ëÂç³Ø±¡À¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íý·Ï¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤È°¤¤¤È¤³¤í¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¤Ç¤¹¡ª¡×
¡ØÊÑ¿È¡Ù¡Ê¥«¥Õ¥«¡Ë¡¢¡ØÉ´Ç¯¤Î¸ÉÆÈ¡Ù¡Ê¥¬¥ë¥·¥¢¡á¥Þ¥ë¥±¥¹¡Ë¡¢¡ØÅôÂæ¤Ø¡Ù¡Ê¥¦¥ë¥Õ¡Ë¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¥Ú¥ó¤Ç¤¹¡Ù¡Ê±ß¾ëÅã¡Ë¡Ä¡Ä¡£
¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎÌ¾ºî¤òÂêºà¤Ë¡¢Íý·Ï¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Äºî²È¡¦ÂçÂìÉÓÂÀ¤¬¾®Àâ¤òÍý·ÏÅª¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯ÆÉ½ñ¥¨¥Ã¥»¥¤¡£
¾®Àâ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¤Ã¤ÆÃ¯¤¬·è¤á¤Æ¤ë¤Î¡©
¡Ö¥á¥¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¡©
¡Ö°ì¿Í¾Î¡×¡Ö»°¿Í¾Î¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ö¿Í¾Î¡×¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É²¿¤¬¤É¤¦°ã¤¦¤Î¡©
¤³¤¦¤¤¤¦¡ÖÊ¸³Ø¤Ã¤Ý¤¤¡×ÏÃÂê¤Ë¡¢ÊªÍý¤ä¿ô³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿Íý·ÏÅª¤Ê¸«Êý¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢¾®Àâ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¥°¥Ã¤È¥¯¥ê¥¢¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¥«¥Õ¥«¤Î¡ØÊÑ¿È¡Ù¤ä¡Ø¾ë¡Ù¤òÇ®ÎÏ³ØÅª¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¤Ï¤Ê¤¼²ò¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¾®Àâ¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤«¡Ä¡Ä
¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ÇÊ¸³ØºîÉÊ¤òÍý·ÏÅª¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¡Ö¤¿¤À¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡Ø¾®Àâ¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÆæ¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¾®Àâ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢
Íý·ÏÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÄ©¤àÆÉ½ñÂÎ¸³¡£
¾®Àâ¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç·É±ó¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¤³¤½¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÆÉ½ñ¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÂçÂì ÉÓÂÀ¡Ê¥ª¥ª¥¿¥ ¥Ó¥ó¥¿¡Ë
ºî²È¡£1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©»Ô½Ð¿È¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø¡Ë¤òÃ±°Ì¼èÆÀËþ´üÂà³Ø¡£2018Ç¯¡¢Âè£±²ó°¤ÇÈ¤·¤é¤µ¤®Ê¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯¡¢½é¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êーºîÉÊ¤Ë¤·¤ÆÃ±Ãø¥Ç¥Ó¥åーºî¡Ø¤½¤ÎÆæ¤ò²ò¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¡£
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
½ñ¡¡Ì¾¡§Íý·Ï¤ÎÆÉ¤ßÊý
Ãø¡¡¼Ô¡§ÂçÂì ÉÓÂÀ
»Å¡¡ÍÍ¡§»ÍÏ»ÊÑÈ½¡¢224¥Úー¥¸
Äê¡¡²Á¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
ISBN¡§978-4-416-72368-5
