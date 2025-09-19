¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥â¥®¥·¥ó¥´»á¤¬Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢ÁÈ¿¥¡ÖDAAAMO¡×¤Ë»²²è¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Î¹ñÆâ³°Å¸³«¤ò²ÃÂ®
Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢ÁÈ¿¥DAAAMO ¤Ï¡¢¥ä¥Ã¥¿ー¥Þ¥ó¤ä¥Þ¥Ã¥ÏGoGoGo¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥â¥®¥·¥ó¥´»á¤Î»²²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥®»á¤Î»²²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢DAAAMO¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÅ¸³«¥Õ¥§ー¥º¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥Ë¥áÊ¸²½¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÃæÅì¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³¤³°»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥Ë¥á¥¢ー¥ÈÅ¸¤ä¡¢ÆüËÜIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢DAAAMO¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¦¹ÔÀ¯¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢DAAAMO¤¬´ë²è¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡ÖDADA·ÐºÑ·÷¡×¤ÈÌ©ÀÜ¤ËÏ¢Æ°¡£NFT¤ä¥Èー¥¯¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤ä¡¢DADA¥Èー¥¯¥ó¤ÎÎ®Æ°À¡¦²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÊ¸²½Åª»ýÂ³À¤È¿·¤¿¤Ê»Ô¾ìÁÏ½Ð¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥â¥®¥·¥ó¥´»á¤È¤Ï
¥â¥®¥·¥ó¥´»á¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í/¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡£
Åìµþ¡¦½ÂÃ«¡¦¸¶½ÉÀ¸¤Þ¤ì¡£ ³¹¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÎ®¹Ô¤ê¤òÆü¡¹È©¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é°é¤Ã¤¿¥»¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢20ÂåÈ¾¤Ð¤è¤ê¥Õ¥êー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ò»Ï¤á¤ë¡£
ÍúÎò½ñ¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¤äÂç¼ê¥áー¥«ー¤ò·Ð¸³¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤ÏÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÃ´Åö¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶È³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÌÌ¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
¡ÒÄ¾¶á¤Î³èÆ°¡Ó
¡ØART ART TOKYO ¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í ANIME in Arts ～Anime¤«¤éArt¤Ø¤Î¾º²Ú～¡Ù³«ºÅ
♦2025Ç¯2·î Âç´ÝÅìµþÅ¹¤Ë¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
♦¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¤òÂêºà¤Ë¡¢µ¤±Ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡È¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡É¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¡£
♦¥¢¥Ë¥á¤È¥¢ー¥È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤´Õ¾ÞÂÎ¸³¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢
¡¡¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÉÙÍµÁØ¤Ë¤â¥êー¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
♦Ä¹Ç¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー³«È¯¤ä¥¢ー¥È±é½Ð¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¥¢ー¥È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¡ÖVU ! V¡×¥ô-5! ¥¢ー¥È¥é¥Ü¡¦¥°¥ëー¥× ¥¢ー¥È¥·¥çー¡Ù³«ºÅ
♦2025Ç¯8·î7Æü(ÌÚ)～8·î12Æü(²Ð) ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ 8/CUBE1,2,3¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
♦ÆîËÌ¤ÎÀÄ»³¤Ë¤¢¤ë¤Î£²¤Ä¤Î¥¢ー¥È¥é¥Ü¤«¤é½êÂ°¡¦´Ø·¸ºî²È¤Î¿·ºîµÚ¤ÓÂåÉ½ºî¤ò°ìÆ±¤Ë¸ø³«¤¹¤ë
¡¡¥¢ー¥È¥·¥çー¤ÎÂè7ÃÆ¡£
♦²ñ¾ì¤Ï¡¢½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨ 8/CUBE1,2,3¡£
♦¥¿¥Ä¥Î¥³¥×¥í¤ÎºîÉÊ¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤âÅ¸¼¨ÈÎÇä
²Ê³ØÇ¦¼ÔÂâ¥¬¥Ã¥Á¥ã¥Þ¥ó¡¿¥Ï¥¯¥·¥ç¥óÂçËâ²¦
¥Þ¥Ã¥ÏGoGoGo
¥ä¥Ã¥¿ー¥Þ¥ó¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ü¥«¥ó¥·¥êー¥º¡Ë¡¿¤«¤¤¤±¤Ä¥¿¥Þ¥´¥ó
¥Ï¥¯¥·¥ç¥óÂçËâ²¦ Ôä ¥ª¥Þー¥¸¥å
¡¦¹ñÆâ³°Å¸³«¤Î²ÃÂ®
ÆüËÜÈ¯¤Î¥¢¥Ë¥áÊ¸²½¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢ÃæÅì¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³¤³°»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥Ë¥á¥¢ー¥ÈÅ¸¤ä¡¢ÆüËÜIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦ÃæÅì¡§¥¢¥Ë¥á¥¢ー¥ÈÅ¸¤äÆüËÜIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¸¼¨¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·×²è
¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡§¥¢¥Ë¥á¤òÀÚ¤ê¸ý¤È¤·¤¿Ê¸²½¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¿ä¿Ê
¡¦ÆüËÜ¹ñÆâ¡§NFT¤äWeb3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¢¥Ë¥á»ëÄ°ÂÎ¸³¤ä¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«
¤Ê¤É
¤µ¤é¤Ë¡¢Web3¤òÍí¤á¤¿Å¸³«¤È¤·¤Æ
¡¦NFT²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¥»¥ë²è¤ò¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Ë¸ÂÄêÈÎÇä
¡¦¥¢¥Ë¥á¡ß¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸¼¨²ñ
¡¦DADA¥Èー¥¯¥óÊÝÍ¼Ô¸þ¤±¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀè¹Ô¸ø³«
¡¦ÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö¥¢¥Ë¥á¡ß´Ñ¸÷¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«
¤Ê¤É·×²èÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¦DADA·ÐºÑ·÷¤È¤ÎÏ¢Æ°
DAAAMO¤¬³«È¯¤Ë»²²è¤¹¤ëDADA·ÐºÑ·÷¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦²»³Ú¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥ë¥Á¥ãー¤òWeb3µ»½Ñ¤ÇºÆÊÔ½¸¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë´ðÈ×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âDADA·ÐºÑ·÷¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢DADA¥Èー¥¯¥ó¤Î¿·¤¿¤ÊÍøÍÑ¥·ー¥ó¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥Èー¥¯¥óÊÝÍ¼Ô¤Ë²ÁÃÍ´Ô¸µ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦´ë¶È¾ðÊó¢£Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢ÁÈ¿¥DAAAMO¤È¤Ï¡©
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎNFTÈÎÇä¡¦´ë²è±¿ÍÑ¤òÃ´¤¦DAAAMO¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î³Ý¤±»»¤Ç¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò¤è¤êÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¡¢¹¹ð¶È³¦¡¢Web¶È³¦¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢ÇÞÂÎ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¥ー¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬½¸·ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦Ãæ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¤ò²£¶ú¤Ç´Ó¤¡¢DAOÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¾ðÊó¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¦Í¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Áí¹ç¥á¥Ç¥£¥¢ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¦¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡¦ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÃæÅì¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÊ¸²½Ï¢·È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹ñºÝÅ¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¡¦´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦UAE¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤È¤ÎÄó·È¡¦»ö¶ÈÅ¸³«
¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤È¤Î»ö¶È¶¨µÄ
¡¦¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤È¤Î»Ù±ç¶¨µÄ¡¡¤Ê¤É
ÆüËÜÈ¯¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÏ¢·È¤Î¶¯²½¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄó·È¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯É½¡Û
¢£2023Ç¯8·î30Æü¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡×¤È¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¡£
NFT¤ò³èÍÑ¤·¤¿TVÈÖÁÈÀ©ºî¤ä¡¢³¤³°¸þ¤±ÈÖÁÈÅ¸³«¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥ー¥à¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2023Ç¯9·î11Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¡×¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤òÈ¯É½¡£
À¤³¦Ãæ¤Ë¤¤¤ëÌîµå¿ä¤·¤Î¡ÖºÇÂçÊ¬Êì¡×¤òÂ«¤Í¡¢¡ÖºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡× ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦¤Ø¤ÎÌîµåÉáµÚ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¡¢NFT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÌîµåÉáµÚ¤Î¤¿¤á¤ÎTVÈÖÁÈÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¡ÖDAAAMO¡ßÆüËÜ¥×¥íÌîµåÌ¾µå²ñ¡×¤Ë¤è¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯8·î4Æü¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº»á¤È¡Ö²ÎÉñ´ì¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×È¯Â¡£
NFT¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ê¤É¤ÎWeb3µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢²ÎÉñ´ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜÊ¸²½¤ò¡ÈÂÎ¸³·¿¡É¤ÇºÆÊÔ½¸¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ø¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¿·¤·¤¤Ä©Àï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£º£¸å¤Ï¡¢¶¦ÁÏÃç´Ö¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã¼Ô¡Ë¤òÊç½¸¤·¡¢NFT¤äÀìÍÑ¥á¥¿¥Ðー¥¹¶õ´Ö¡¢3D¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥¢¥¿ー¤Î³¤³°Å¸³«¤Ê¤É¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚDADA·ÐºÑ·÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯É½¡Û
