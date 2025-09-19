¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ーµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö»Ò¤É¤â»Ù±ç¡×¤òÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¹¤á¤è¤¦¡ª
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¹ñ¶¤Ê¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡ÊKnK¡Ë¡ÚÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿ÂåÉ½¡¦»ûÅÄÏ¯»Ò¡Û¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡¢µÔÂÔ¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀÄ¾¯Ç¯¡¢ÉÏº¤ÁØ¤Ë¤¢¤ëÀÄ¾¯Ç¯¤Ê¤É¡¢¤ª¤â¤Ë³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤Çº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢¶µ°é¤Îµ¡²ñ¤ä°Â¿´°ÂÁ´¤Êµï¾ì½ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹ñºÝNGO¤Ç¤¹¡£
2023Ç¯12·î¡¢KnK¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¼«Î©»Ù±ç»ÜÀß¡Ö¼ã¼Ô¤Î²È¡×¤ò¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤¬Ë¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÈÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤ÆKnK¤ò¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÅÏ¹Ò»þ¤ÎÍÍ»Ò¤â´Þ¤á¡¢µÈÅÄÁª¼ê¤¬2019Ç¯¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤òÄÖ¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢ÅÏ¹Ò»þ¤ÎÍÍ»Ò¤â´Þ¤á¡¢¡Ö»Ò¤É¤â»Ù±ç¡×¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤»þ¤â¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤ËÌîµå¤È¸þ¤¹ç¤¦µÈÅÄÁª¼ê¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢µÈÅÄÁª¼ê¸øÇ§¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£(¼çºÅ¡§µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¥µ¥Ýー¥È¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー)
¡Ú¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ーµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö»Ò¤É¤â»Ù±ç¡×¤òÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¹¤á¤è¤¦¡ª¡Û
ÌÜÉ¸¶â³Û¡§600Ëü±ß
´ü´Ö¡§9·î20Æü～12·î7Æü
https://camp-fire.jp/projects/863524/view
¼çºÅ¥á¥ó¥Ðー¤Ï»ä¤¿¤ÁKnK¤ÎÂ¾¡¢µÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¸å±ç²ñ¡¢NPOË¡¿Í¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó(https://blf.or.jp/)¡¢¥×¥íÌîµåÊ¡°æ¸©¿Í²ñ¤Ê¤É¤Î´Ø·¸ÃÄÂÎ¡¦ÁÈ¿¥¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢Æüº¢¤«¤éµÈÅÄÁª¼ê¤Î¼Ò²ñ¹×¸¥¤äÌîµå¿¶¶½¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î³°¤Ç±þ±ç¡¦¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄÁª¼ê¤´ËÜ¿Í¤Ë¤â¤´»¿Æ±¡¦¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤É¤Î¼Â»ÈÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿¿ô¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÚÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ü´¬Ëö¤Ë¤ªÌ¾Á°¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ü¡Ö¼ã¼Ô¤Î²È¡×¥Íー¥à¥×¥ìー¥ÈÀßÃÖ¡Û¤È¤¤¤¦ÊÖÎéÉÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥á¥¸¥ãー¥êー¥¬ーµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö»Ò¤É¤â»Ù±ç¡×¤òÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¹¤á¤è¤¦¡ª¡Û
ÌÜÉ¸¶â³Û¡§600Ëü±ß
´ü´Ö¡§9·î20Æü～12·î7Æü
https://camp-fire.jp/projects/863524/view
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º»þÂå¤«¤éµÈÅÄÁª¼ê¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢WBC¤ÇÈà¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ë¶»¤òÇ®¤¯¤·¤¿Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤´ËÜ¿Í¤Ë¤â¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò»ä¤¿¤Á¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨»Ù±çÁí³Û¤¬·ÐÈñÊ¬¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¼ý±×¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ý±×¤ÎÁ´³Û¤ò¡Ö¹ñ¶¤Ê¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡×¤Ë¤´´óÉÕ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶µ°é»Ù±ç¤Ë½¼Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹ØÆþ·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤¿¤á¡¢ÀÇÀ©Í¥¶øÅù¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£