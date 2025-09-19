¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSDGs ACTION in KINDAI 2025Âç³Ø¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß»á¤é¤È¤È¤â¤Ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¹Í¤¨¤ë
¶áµ¦Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÅìÂçºå¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSDGs ACTION in KINDAI 2025Âç³Ø¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡üÁí¹çÂç³Ø¤Ç¤¢¤ë¶áµ¦Âç³Ø¤Î¶¯¤ß¤òSDGsÃ£À®¤Ë¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
¡üºòº£¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¼«Á³ºÒ³²¤ÎÂÐºö¤È¤Ê¤ëÃÏÈ×¹©³Ø¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¿È¶á¤Ë¤Ç¤¤ëËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë
¡ü¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß»á¤ò¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤ë
¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û
¶áµ¦Âç³Ø¤Ï¡¢°å³Ø¤«¤é·Ý½Ñ¤Þ¤Ç15³ØÉô49³Ø²Ê¤òÍÊ¤¹¤ëÁí¹çÂç³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÜ¿£µù¶È¡¢¼¡À¤ÂåÇÀ¶È¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¶áµ¦Âç³Ø¤Î¶¯¤ß¤òSDGsÃ£À®¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢³ØÀ¸¡¢¶µ¿¦°÷¤¬¤È¤â¤Ë³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿À®30Ç¯ÅÙ¡Ê2018Ç¯ÅÙ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SDGsÃ£À®¤Ë¤Ï¸Ä¡¹¤Î°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢8²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤«¤éÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¡ÖSDGs ACTION in KINDAI 2025Âç³Ø¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2Æü´Ö³«ºÅ¤·¡¢1ÆüÌÜ¤Ï¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Çµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë¹ë±«¤äÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤¬Â¿È¯¤¹¤ëÃæ¡¢¹ÖºÂ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏÈ×¹©³Ø¤¬ËÉºÒ¤Ë²Ì¤¿¤¹Ìò³ä¤ò³Ø¤Ó¡¢¿È¶á¤Ë¤Ç¤¤ëËÉºÒ¤È¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
2ÆüÌÜ¤Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¡¢ÅÅµ¤»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ZÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Ï¤Þ¤¸¿À¡ª¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤È³Ø¤Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ßSDGs～¿ä¤»¤ëÌ¤Íè¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦¡ª～¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤ÎÍ×°ø¤È¤µ¤ì¤ëÃÏµå²¹ÃÈ²½¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µþÅÔÂç³ØÊ£¹ç¸¶»ÒÎÏ²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¤Î¹õ粼·ò»á¤ËºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ³ØÀ¸¤¬SDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë9¡§00～10¡§30¡¢26Æü¡Ê¶â¡Ë11¡§00～12¡§00
¾ì½ê¡§¶áµ¦Âç³ØÅìÂçºå¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡2¹æ´Û1F¡¡¼Â³Ø¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¾®¼ã¹¾3-4-1¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¶áÅ´ÂçºåÀþ¡ÖÄ¹À¥±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¶áµ¦Âç³ØÀ¸¡¢¶µ¿¦°÷¡ÊÄê°÷250Ì¾¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡¢»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡Ë
¶¨ÎÏ¡§´ØÀ¾ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅÅµ¤»ö¶ÈÏ¢¹ç²ñ
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
9¡§00～9¡§10 ¡¡ ³«²ñ°§»¢¡¡¶áµ¦Âç³ØÉû³ØÄ¹¡¦·úÃÛ³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø¡¡´äÁ°ÆÆ
9¡§10～10¡§30¡¡¹Ö±é¡ÖËÉºÒ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏÈ×¹©³Ø¤ÎÌò³ä¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ Íý¹©³ØÉô¼Ò²ñ´Ä¶¹©³Ø²Ê¡¡¹Ö»Õ¡¡ÃæÅç¹¸»Ê
¡ã´ØÏ¢¤¹¤ëSDGs¤ÎÌÜÉ¸ÈÖ¹æ¡§11¡¢13¡¢17¡ä
9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
11¡§00～11¡§20¡¡Âè°ìÉô¡¡
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡Ö¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤µ¤ó¥Èー¥¯¥·¥çー¡×
¡ÖÌ¤Íè¤Ï¤Þ¤¸¿À¡ª¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤È³Ø¤Ö¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ßSDGs～¿ä¤»¤ëÌ¤Íè¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤è¤¦¡ª～¡×
ÅÐÃÅ¡§¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß»á
11¡§25～11¡§55¡¡ÂèÆóÉô¡¡
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¿ä¤»¤ëÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡ª¶µ¤¨¤Æ¹õ粼ÀèÀ¸¡ª¡×
ÅÐÃÅ¡§¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß»á