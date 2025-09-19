¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶áµ¦Âç³ØÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°¡ªÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¿©¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¡¡¡Ö¥ï¥ó¥¹¥×ー¥ó¤Ç¿©¤¹¡¡¶áÂç¥¥ã¥Ó¥¢¤Î¿Æ»Ò¼÷»Ê¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡
³Ø¹»Ë¡¿Í¶áµ¦Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¤È¶¨¶È¤·¤ÆÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÜ¿£µûÀìÌçÎÁÍýÅ¹¡Ö¶áÂçÂ´¤Îµû¤Èµª½£¤Î·Ã¤ß¡¡¶áµ¦Âç³Ø¿å»º¸¦µæ½ê¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¡¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥é¥¶Å¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¡Ö¥ï¥ó¥¹¥×ー¥ó¤Ç¿©¤¹¡¡¶áÂç¥¥ã¥Ó¥¢¤Î¿Æ»Ò¼÷»Ê¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Äó¶¡´ü´Ö¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é29Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î10Æü´Ö¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü¶áµ¦Âç³ØÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤ÇÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡
¡ü¡Ö¶áÂç»º¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¡×¤È¡Ö¶áÂç¥¥ã¥Ó¥¢¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿"¿Æ»Ò¼÷»Ê"¤ò1Æü15¿©¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡
¡üËÜ¥á¥Ë¥åー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶áµ¦Âç³Ø¤Î¿å»º¸¦µæ¤Îµ»½ÑÎÏ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®
¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û
³Ø¹»Ë¡¿Í¶áµ¦Âç³Ø¤Ï¡¢º£Ç¯¡¢ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ÎEXPO¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×¤Ë¤Æ¡¢ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿1Æü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¤¤ÈÂçÃÏ¤ò¹Ì¤¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡¦¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¶áÂç¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥çー¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¡¦±þ±çÉô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¨¶È¤·¤Æ¡¢ÍÜ¿£µûÀìÌçÎÁÍýÅ¹¡Ö¶áÂçÂ´¤Îµû¤Èµª½£¤Î·Ã¤ß¡¡¶áµ¦Âç³Ø¿å»º¸¦µæ½ê¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¡¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥é¥¶Å¹¡×¤ò½ÐÅ¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤«¤é10Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¡Ö¥ï¥ó¥¹¥×ー¥ó¤Ç¿©¤¹¡¡¶áÂç¥¥ã¥Ó¥¢¤Î¿Æ»Ò¼÷»Ê¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢¶áµ¦Âç³Ø¿å»º¸¦µæ½ê¿·µÜ¼Â¸³¾ì¡ÊÏÂ²Î»³¸©¿·µÜ»Ô¡Ë¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÍÜ¿£¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¡Ö¶áÂç»º¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍñ¡Ö¶áÂç¥¥ã¥Ó¥¢¡×¤Î"¿Æ»Ò"¤¬¶¦±é¤¹¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯Ã¸Çñ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¤Î¶áÂç»º¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¤ò·Ú¤¯ßÕ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤È²ê¥Í¥®¤ÇÀ¶ÎÃ´¶¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¼çÌò¤È¤â¤¤¤¨¤ë¶áÂç¥¥ã¥Ó¥¢¤Ï¡¢°ìÀÚ¤Î²ÃÇ®½èÍý¤ò»Ü¤µ¤º¡¢±öÊ¬Ç»ÅÙ¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¥ã¥Ó¥¢ËÜÍè¤Î¥¯¥êー¥ßー¤Ê¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç"¿Æ»Ò"¤ÎÁêÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦»°ÂçÄÁÌ£¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥ã¥Ó¥¢¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¡¢ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ïÉÊ¤ò¿ôÎÌ¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¤ë¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¿©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¶áµ¦Âç³Ø¤Î¿å»º¸¦µæ¤Îµ»½ÑÎÏ¤Î°ìÃ¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åーÄó¶¡³µÍ×¡Û
ÎÁÍýÌ¾¡§¥ï¥ó¥¹¥×ー¥ó¤Ç¿©¤¹¡¡¶áÂç¥¥ã¥Ó¥¢¤Î¿Æ»Ò¼÷»Ê
´ü´Ö¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë17¡§00～29Æü¡Ê·î¡Ë21¡§00
Äó¶¡¿ô¡§1Æü15¿©¸ÂÄê¡ÊÇäÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
²Á³Ê¡¡¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆ¡¡¡§·Ú¤¯ßÕ¤ë¤³¤È¤Ç»Ý¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¡Ö¶áÂç»º¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¡×¤Ë¡¢¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¤È²ê¥Í¥®¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ÇÀ¶ÎÃ´¶¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼çÌò¤Î¡Ö¶áÂç¥¥ã¥Ó¥¢¡×¤ò¤è¤êÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»ê¶Ë¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹ÊÞ³µÍ×¡¡¡¡¡§¶áÂçÂ´¤Îµû¤Èµª½£¤Î·Ã¤ß¡¡¶áµ¦Âç³Ø¿å»º¸¦µæ½ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¡¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥é¥¶Å¹
±Ä¶È´ü´Ö¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë～10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¦¥©ー¥¿ー¥×¥é¥¶¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹À¾2³¬