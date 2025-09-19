¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Ë¡¿Í¶áµ¦Âç³ØÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅ¡¡¶áÂç¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤ä¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¼Â»Ü
³Ø¹»Ë¡¿Í¶áµ¦Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1Æü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¤¤ÈÂçÃÏ¤ò¹Ì¤¹¡×¤ò¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ÎEXPO ¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü³Ø¹»Ë¡¿Í¶áµ¦Âç³ØÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿1Æü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ
¡üÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡¦¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶áÂç¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤ä¿áÁÕ³ÚÉô¡¦±þ±çÉô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü
¡ü¶áµ¦Âç³Ø¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿ÍÜ¿£µ»½Ñ¤Ê¤É¡¢Áí¹çÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤ä³ØÀ¸¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¸¼¨¤ä¥¹¥Æー¥¸´ë²è¤Ç¾Ò²ð
¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û
³Ø¹»Ë¡¿Í¶áµ¦Âç³ØÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö³¤¤ÈÂçÃÏ¤ò¹Ì¤¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤òµ±¤«¤¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー～¤½¤Î°ìÊâ¤ò¶áÂç¤¬Æ°¤«¤¹ ¼õ·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¤Íè¤Øµ±¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Ï·ú³Ø¤ÎÀº¿À¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼Â³Ø¶µ°é¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÀßÎ©Åö½é¤«¤é¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä¸¦µæ¡¦¶µ°é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿Áí¹çÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¹¤¤¸¦µæ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶áÂç¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥¨¥¿¥Þ¡¢¥Ö¥ê¥Ò¥é¤Ê¤É¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥Éµû¢¨¤ä¡¢¥¢¥«¥à¥Ä¡Ê¥Î¥É¥°¥í¡Ë¡¢¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¤ÎÃÕµû¤Ê¤É´õ¾¯¤Êµû¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥ß¥Ë¿åÂ²´Û¡¢VR¤Ç¤Î¶áÂç¥Þ¥°¥í¤¤¤±¤¹ÀøÆþÂÎ¸³¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸¦µæ¾Ò²ð¥Öー¥¹¤äÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡¦¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡¢¥Ò¥¹¥È¥êーÅ¸¼¨¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Â³Ø¶µ°é¤ÎÀ®²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ËÜ³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤«¤é½¸¤Þ¤ëÍè¾ì¼Ô¤Ø¹¤¯È¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¶áµ¦Âç³Ø¤¬¤½¤Î³µÇ°¤ò´Ê·é¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÏºî¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø½ÑÅª¤Ë¤Ï¡Ö¸ò»¨µû¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00～18¡§00
¾ì½ê¡¡¡¡¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¡¡EXPO ¥á¥Ã¥»¡ÖWASSE¡×
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÍè¾ì¼Ô¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¢»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡Ë
¤ªÌä¹ç¤»¡§³Ø¹»Ë¡¿Í¶áµ¦Âç³Ø¡¡Ë¡¿ÍËÜÉôÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°»ö¶È´ë²è¼¼¡¡TEL¡Ê06¡Ë4307-3112
100¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È¡§https://100th.kindai.ac.jp/
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÆþ¾ì²ÄÇ½¤ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Á¥±¥Ã¥È¡ÊÊÌÅÓ¹ØÆþ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡Û¡¡¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã³ØÀ¸¥¹¥Æー¥¸¡ä
①10¡§30～11¡§00¡¡②13¡§30～14¡§00
¶áµ¦Âç³Ø¿áÁÕ³ÚÉô¡¦±þ±çÉô¤Ë¤è¤ëÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤ò³«ºÅ¤·¡¢¤´Íè¾ì¤Î³§ÍÍ¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¶áÂç¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥çー¡¦»î¿©²ñ¡ä
①11¡§00～12¡§00¡¡②15¡§30～16¡§30
¡ÊÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡¢³Æ²óÀèÃå800Ì¾¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÄó¶¡¡Ë
¶áµ¦Âç³Ø¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¿Í¹©¤Õ²½¤«¤é¼ïÉÄÀ¸»º¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¶áÂç¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸¦µæ¼¼¥Öー¥¹¾Ò²ð¡ä
①12¡§00～12¡§30¡¡②16¡§30～17¡§00
²ñ¾ìÆâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¸¦µæ¼¼¥Öー¥¹¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ß¥Ë¿åÂ²´Û¡ä
10¡§00～18¡§00
¶áµ¦Âç³Ø¤¬³«È¯¤·¤¿¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥Éµû¢¨¤ä¥¢¥«¥à¥Ä¡Ê¥Î¥É¥°¥í¡Ë¡¢¥Á¥ç¥¦¥¶¥á¤ÎÃÕµû¤Ê¤É´õ¾¯¤Êµû¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¦¥Ê¥®¤Î»Æµû¡Ê¥ì¥×¥È¥»¥Õ¥¡¥ë¥¹¡Ë¤ÎÅ¸¼¨¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¯¡¢Æ©ÌÀ¤Ç¿ÀÈëÅª¤Ê»Ñ¤ò¤¼¤Ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¶áµ¦Âç³Ø¤¬¤½¤Î³µÇ°¤ò´Ê·é¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁÏºî¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø½ÑÅª¤Ë¤Ï¡Ö¸ò»¨µû¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¡¦¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡ä
14¡§00～15¡§00¡ÊÄê°÷300Ì¾¡Ë
¥Æー¥Þ¡§¡Ö¥®¥ç¥®¥ç¥Ã¡ª¤ÈÂç²òË¶¡ª¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤ÈÃµ¤ë¶áµ¦Âç³Ø¡Ø¤¹¤´¤¤¤ªµû¡Ù¸¦µæ½ê¡×
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþ³¤ÍÎÂç³Ø¤ÎÌ¾ÍÀÇî»Î¡¦µÒ°÷¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤òÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¶áµ¦Âç³Ø¿å»º¸¦µæ½ê½êÄ¹¤Î²È¸Í·ÉÂÀÏº¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤ä¿å»º¸¦µæ½êÇòÉÍ¼Â¸³¾ì¤È¤ÎÃæ·Ñ¤ò¸ò¤¨¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Öー¥¹Å¸¼¨¡Ê¸¦µæ¾Ò²ð¡Ë¡ä
¶áµ¦Âç³Ø¤Î¸¦µæÎÏ¤ä»º³ØÏ¢·È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö³¤¤ÈÂçÃÏ¤ò¹Ì¤¹¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥Öー¥¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò8¸Ä°Ê¾å½¸¤á¤¿Êý¤Ë¡¢¶áÂç¥Þ¥°¥í¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤«¡¢551HORAI¤È¶áµ¦Âç³ØÉíÂ°ÅòÀõÇÀ¾ì¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë²Æµ¨¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Çー¡Ö¶áÂç¤ß¤«¤ó¡×¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÀèÃå3,000Ì¾¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¡Ë
¢¨°ìÉô¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤Ï»î¿©¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã»î¿©¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È°ìÎã¡ä
¢¨²èÁü»²¾È
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¿å»º¸¦µæ½ê¡¡¶µ¼ø¡¡²È¸Í·ÉÂÀÏº¡Ê¥«¥È¥±¥¤¥¿¥í¥¦¡Ë
https://www.kindai.ac.jp/meikan/180-kato-keitarou.html
¿å»º¸¦µæ½ê
https://www.kindai.ac.jp/rd/research-center/aqua-research/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó¼¼
½»½ê¡§¢©577-8502 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¾®¼ã¹¾3-4-1
TEL¡§06¡¾4307¡¾3007
FAX¡§06¡¾6727¡¾5288
¥áー¥ë¡§koho@kindai.ac.jp
