¡Ú¥í¥´¥¹HD¥°¥ëー¥×¡ÛGALLERYHOUSE¡¢ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤È»ö¶ÈÏ¢·È¶¨Äê

¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°½¸µÒ¤ÈDX¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃíÊ¸½»Âð²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜÅ¹¡§ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÓÅÄÍº°ì¡Ë¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGALLERYHOUSE¡Ê°Ê²¼¡¢GH¼Ò¤È¤¤¤¦¡Ë¤¬º£¸å¤ÎÃÏ°èÁÏÀ¸¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¸«¿ø¤¨¡¢2025Ç¯£¹·î12Æü¤ËÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤È¡¢Æ±»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤ÎÂ¥¿ÊµÚ¤Ó»ÔÆâ¶õ¤²ÈÅù¤ÎÍø³èÍÑÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î»ö¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ°Ü½»Â¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆü¸÷»Ô¤Ï¡¢ Åìµþ·÷ºß½»¼Ô¤ò¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤ÏÅÔÆâ¤Ç¤Î°Ü½»¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥»¥ß¥Êー»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î½»µï¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ë¤Ï¡¢°Ü½»¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê²óÅú¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Åö¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëGH¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëGRANDDESIGN»ö¶ÈÉô¤ÏÃæ¸Å½»ÂðºÆÀ¸»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óºÑÊª·ï¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¼ÒÊª·ï¤ÎÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢¹¥¤ß¤ÎÊª·ï¤Ø¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Æ±»Ô¤ÎÊª·ï¤òµá¤á¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡¢´û¤ËÆ±»Ô¤Ç¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¤âÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢º£²ó¤Î»ö¶ÈÏ¢·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢GH¼Ò¤ÏÆü¸÷»Ô¤ÎÊª·ï¾ðÊó¤ä½»¤Þ¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óºÑ¤ß¶õ¤²È¤ÎÈÎÇä¡¦¸«³Ø²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ü½»´õË¾¼Ô¤äÃÏÊýÄê½»Â¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢±Ø¶á¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óºÑ¤ß¡Ö°Ü½»ÂÎ¸³¤Î²È¡×¤ÎÀßÃÖ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ¢·È»ö¶È¡Û
¡Ê£±¡Ë Æü¸÷»ÔÆâ¤Ø¤Î°Ü½»¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¡Ê£²¡Ë Æü¸÷»ÔÆâ¤Î¶õ¤²ÈÅù¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¡Ê£³¡Ë ¤½¤ÎÂ¾ËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È
¡Ú¶¨Äê´ü´Ö¡Û
ÎáÏÂ£·Ç¯£¹·î£±£²Æü¤«¤éÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£³£±Æü¡Ê°Ê¹ß¡¢¼«Æ°Åª¤Ë£±Ç¯¹¹¿·¡Ë
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿½»¤Þ¤¤¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡ÖÆüËÜ¤Î²È¤Å¤¯¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤È¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¹©Ì³Å¹¤ÈÏ¢·È¤·¡ÖÃÏ°èNo.1¹©Ì³Å¹¤Î½¸¹çÂÎ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê»ö¶È¤Ç¤¢¤ë½»Âð»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀÄ¿¹¸©¡¦´ä¼ê¸©¡¦µÜ¾ë¸©¡¦Ê¡Åç¸©¡¦ÆÊÌÚ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¡¦¿·³ã¸©¡¦°¦ÃÎ¸©¤ËÁ´39µòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥í¥´¥¹¥Ûー¥à¡¢Ë±É·úÀß¡¢GALLERY HOUSE¡¢ºä°æ·úÀß¤¬³ÆÃÏ¤ÇÆÃ¿§¤¢¤ë½»Âð¤ò·úÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»Âð¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½»Âð¤ÎÂ¿¤¯¤ò·úÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¾ì¤Î¹©Ì³Å¹¤¬¡Ö¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¡×¤ä¡ÖÂç¹©ÉÔÂ¡×¡¢»ö¶È¤Î¸úÎ¨²½¤ä¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ë¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡Ö»ö¶È·ÑÂ³¤Îº¤Æñ¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥´¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î½»Âð·úÃÛ¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤Êý¤äÀ¸»ºÀ¤Î²þÁ±¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¹©Ì³Å¹¤Î·Ð±Ä¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÁÈ¤ó¤Ç¶¦¤ËÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
(1)¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥¹¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§205A¡Ë
(2)ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÓÅÄ Íº°ì
(3)ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ5¾òÀ¾2ÃúÌÜ5ÈÖÃÏ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ JR¥¿¥ïー¥ª¥Õ¥£¥¹¥×¥é¥¶¤µ¤Ã¤Ý¤í16F
(4)ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»ÔÅì3¾òÆî13ÃúÌÜ2ÈÖÃÏ1
(5)»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡99,406,144 ±ß
(6)¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°½¸µÒ¤ª¤è¤Ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ DX¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃíÊ¸½»Âð»ö¶È
(7)URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡https://logos-holdings.jp/
