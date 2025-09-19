¥ß¥À¥¹ºâÃÄ ¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿AVPN Global Conference¤Ë»²²Ã
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¥ß¥À¥¹ºâÃÄ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§µÈÂ¼±Ñµ£¡¢°Ê²¼¡Ö¥ß¥À¥¹ºâÃÄ¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î9Æü～11Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢AVPN Global Conference¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£AVPN Global Conference 2025 ¤Ï¡¢Ìó50¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é1,500Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¡¢300Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ôー¥«ー¤Ë¤è¤ë110°Ê¾å¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬´ë²è±¿±Ä¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥Õ¥£ーÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï ¡ÖAsian Leadership for an Inclusive World¡×¤ò´ð¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÊñÀÝÅª¤ÊÌ¤Íè¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¥¢¥¸¥¢¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¤µÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏºâÃÄ¡¢Èó±ÄÍøÁÈ¿¥¡¢´ë¶È¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¤½¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¡¢¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ²ò·èºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë¸½¾õ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ò´Þ¤à´Ä¶ÌäÂê¡¦¶µ°é³Êº¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æー¥Þ¤Ç¤Ï¥ß¥À¥¹ºâÃÄ¤Î½ÅÅÀÊ¬Ìî¤È¶¯¤¯¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î»ö¶È¿ä¿Ê¤Ë³è¤«¤»¤ëÃÎ¸«¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤ÎÍÎÏ¤ÊÃÄÂÎ¤È¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¡¢¿·µ¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äµ»½Ñ¸òÎ®¤Î²ÄÇ½À¤â¸«½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¡¢Èó¾ï¤ËÍ±×¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥À¥¹ºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥À¥¹ºâÃÄ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò¤ò¼«¤é·èÄê¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¼Ò²ñ¹×¸¥»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥À¥¹¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥ß¥À¥¹´ë¶È·²Åù¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â¤òºâ¸»¤È¤·¤ÆËÜ¼ÁÅª¤«¤Ä¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¹×¸¥»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢À¤³¦Ãæ¤Îº¬ËÜ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
