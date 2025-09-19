¡ÚLOVUS gallery¡ÛFRAGILE¤Ë¤è¤ëSolo exhibition¡ÖGeneric - ¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯ -¡×¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:Â¼°æÇîÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢É½»²Æ»¡¦¸¶½É¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»¸¶½É¡×Æâ¡¢ÃÏ²¼1³¬¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖLOVUS gallery¡×¤Ë¤ÆFRAGILE¤Ë¤è¤ëSolo exhibition¡ÖGeneric - ¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯ -¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Overview
ËÜÅ¸¡¢¡ÖGeneric - ¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯ -¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ºî²È¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤«¤éºîÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤FRAGILE¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ§ÈóÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Statement
Generic - ¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯ -
»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÎÌ»º¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤âÁÄÀè¤«¤éÂ³¤¯¥³¥Ôー¤ÎÏ¢º¿¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤É¤³¤«»÷¤Æ¸«¤¨¡¢Ã¯¤«¤Ë¤Ï¡ÈÂØ¤¨¤¬¤¤¯¡ÉÂ¸ºß¤Ë±Ç¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢°é¤Ä¤¢¤¤¤À¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä¥º¥ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢Æ±¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤ ¨¡¨¡
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡×¤ò²¡¤·¤Ä¤±¹ç¤¤¡¢¡È°ã¤¤¡É¤ä¡ÈÊÑ²½¡É¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢É÷Á¥¤äÆ«¡¢¥¬¥é¥¹¤Ç¡Ö¤³¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡Ò¶²Îµ¡¿¹ü¡¿´ï¡Ó¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¡È»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤È¡È°ã¤¦¤³¤È¡É¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
¶²Îµ¡§¤¿¤·¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡ÈÉÔºß¡É¤È¤·¤Æ»à¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¡£
¹ü¡§¼ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦Í¤µ¤ì¤ë·Á¡£À¸¤Îº¯À×¡Ê¸ÀÍÕ¡á»×¹Í¤Îº¯À×¡Ë¡£
´ï¡§Ëþ¤Á¤Æ¤Ï¶õ¤Ë¤Ê¤ë±Ä¤ß¤ò¼õ¤±¤È¤á¤ë¡¢ÂØ¤¨¤¬¤¤¯Æü¾ï¤ÎÆ»¶ñ¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡Ö¤³¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤¤¤¤â¤Î¡×¤Ç¤¹¡£
²õ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÑ²½¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡£
¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢¤â¤¦¾¯¤··Ú¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Biography
FRAGILE¡¿¥Õ¥é¥¸ー¥ë
Î¬Îò
2019¡¡Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Ø Åý¹ç¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²ÊÂ´
2021¡¡INDEPENDENT TOKYO
2022¡¡MEET YOUR ART
¡¡¡¡¡¡Solo Exhibition / Waluso gallery /London
¡¡¡¡¡¡Art fair / KIAF PLUS / Seoul
¡¡¡¡¡¡Art fair /ART TAIPEI / Taipei
¡¡¡¡¡¡Art fair / FFF / Seoul
¡¡¡¡¡¡Group Exhibition /À¾Éð½ÂÃ« Shibuya Style vol.16
2023¡¡Group Exhibition / maison osmen / Paris
¡¡¡¡¡¡Art fair / LA art show / Seoul
¡¡¡¡¡¡Group Exhibition / À¾Éð½ÂÃ«Nine colors VXII
2024¡¡Solo Exhibition / ÃÓÂÞArt Capsule +
¡¡¡¡¡¡Solo Exhibition / Ginza SIX Art wall
2025¡¡Solo Exhibition / »°±Û contemporary gallery
¡¦Information
Generic ― ¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯ ―
FRAGILE
²ñ´ü: 9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë － 10·î13Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê : LOVUS gallery
¢©151-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-30-3 ÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡×Å¹ The SHEL'TTER TOKYOB1F LOVUS gallery
¡¦About LOVUS
LOVUS gallery
¡ÈLotus¡É¡Ê¥íー¥¿¥¹¡Ë¤È¤Ï¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Ç¡Ö¿©¤Ù¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤¯Ëº²æ¤Ë¤µ¤¨´Ù¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë²Ì¼Â¡£¡ÈNovus¡É¡Ê¥Îー¥ô¥¡¥¹¡Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¡×¡ÖÍ¥µé¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥é¥Æ¥ó¸ì¡£ÁÏÂ¤¾å¤Î¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¤È½¤¼Åª¥¤¥Ç¥¢¤È¤òÂ¤¸ì¤Ë¤·¤¿¡ÖLOVUS gallery¡Ê¥íー¥ô¥¹¥®¥ã¥é¥êー¡Ë¡×¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥®¥ã¥é¥êー¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥í¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Ë¥åー¥¦¥§ー¥Ö¥¢ー¥È¤ò¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
Address ¡§¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-30－3
ÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡×Å¹ The SHEL¡ÇTTER TOKYO B1F LOVUS gallery
Web : https://lovusgallery.com
Mail : info@lovusgallery.com
IG : https://www.instagram.com/lovus_gallery/
