¡ÚÁ´¹ñ½é¡Û¥·¥Ë¥¢¤¬¼çÌò¤Î¿©»ö¶È¡Ö¥¸ー¥ÐーFOOD¡×¡¢¥Ñー¥È¥Êー1¹æÅ¹¤¬»¥ËÚ¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Ðー¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±ÊÌî ·òÂÀ¡¢°Ê²¼¥¸ー¥Ðー¡Ë¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤¬¿©¤Îºî¤ê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥¸ー¥ÐーFOOD¡×¤ò¡¢Á´¹ñ1,889»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¹¤²¤ë³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ÎÂè°ì¹æ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ë½é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¾¶èÈ¬¸®¤Ë¡Ödaria by ¥¸ー¥ÐーFOOD¡×¤ò2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ödaria by ¥¸ー¥ÐーFOOD¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー
¡¡¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ï¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå¤Ç¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë ¥ê¥Î¥Ù»¥ËÚ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥Ï¥¿¥Î ¥¢¥¡¢°Ê²¼¥ê¥Î¥Ù»¥ËÚ¡Ë¡£»¥ËÚ»Ô¤Î60ºÐ°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ°®¤ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤à¤¹¤Ó¤È¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆÚ½Á¤Ê¤É¡¢¿´²¹¤Þ¤ëÄê¿©¤ÇÃÏ°è¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸ー¥Ðー¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥¸ー¥ÐーFOOD¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îß·×211Ì¾¡Ê¢¨¡Ë¤Î¥·¥Ë¥¢¤¬»²²Ã¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡ÖºÆ¸½À¤È¼ý±×À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¡×¤ò¡¢º£¸å¤ÏÁ´¹ñ¤Î¡ÈÃÏ°èÁÛ¤¤¡É¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¶¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î·Á¤òËÌ³¤Æ»¤«¤éÈ¯¿®¤·¡¢¥·¥Ë¥¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2025Ç¯9·î18Æü»þÅÀ
Á´¹ñ½é¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÅ¹ÊÞ¡Ödaria by ¥¸ー¥ÐーFOOD¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£ÃÏ°è´ë¶È¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤ë¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë
¡¡¡Ödaria by ¥¸ー¥ÐーFOOD¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Î¥Ù»¥ËÚ¤¬»ö¶È¤Î¼çÂÎ¤òÃ´¤¤¡¢¥¸ー¥Ðー¤¬¿©Æ²±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦Äó¶¡¤ä¿Íºà°éÀ®¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë¡¢Á´¹ñ½é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥ê¥Î¥Ù»¥ËÚ¤¬»ý¤ÄÃÏ°è¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¡¢¥¸ー¥Ðー¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥·¥Ë¥¢¤¬µ±¤¯¿©Æ²¡×¤Î¼ÂÀÓ¤¢¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅ¹ÊÞÅ¸³«¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥Ë¥¢¤¬µ±¤¯¿©Æ²¡×¥¤¥áー¥¸
¢£Å¹Ì¾¡Ödaria.¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤ ― ÃÏ°è¤Îµ²±¤È´ê¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¾ì½ê¤Ø
¡¡ËÜÅ¹ÊÞ¤Î·úÊª¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥À¥ê¥¢¤Î¼ïÉÄ¤ò°é¤Æ¤ë¤´ÉØ¿Í¤¬Êë¤é¤·¤¿¤ªÂð¤Ç¤·¤¿¡£Å¹Ì¾¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¸«»ö¤Ê¥À¥ê¥¢¤òºé¤«¤»¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤´ÉØ¿Í¤¬À¸Á°¤Ë°ä¤·¤¿¡Ö¤³¤Î²È¤ò¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬½¸¤¨¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤´ê¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¥·¥Ë¥¢¤¬¼çÌò¤Î¿©Æ²¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ödaria.¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ë½É¤ëµ²±¤ÈÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
¡ü Å¹Ì¾¡§daria by ¥¸ー¥ÐーFOOD
¡ü ¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ü ½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¾¶èÈ¬¸®5¾òÅì4ÃúÌÜ1-19¥ê¥Î¥Ù¥¹¥é¥ó¥É²Ö(¤Ï¤Ê)¥ì(¤ì)¡Ê¥ê¥Î¥Ù¥¹¥é¥ó¥É²£¡Ë
¡ü ±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～15:00
¡ü ÄêµÙÆü¡§¿åÍË¡¦ÆüÍË
¡ü ÀÊ¿ô¡§18ÀÊ
¡ü Instagram¡§@daria_gbfood¡ÊURL¡§https://www.instagram.com/daria_gbfood/¡Ë
¢£Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¡Ê°ìÉô¡Ë
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¸·Áª¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÃÎ·Ã¤È°¦¾ð¤¬¤³¤â¤Ã¤¿°ì½Á°ìºÚÄê¿©¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤à¤¹¤Ó2¸Ä+ÆÚ½Á+ÄÒÊª¥»¥Ã¥È
¡ü ¤ª¤à¤¹¤Ó2¸Ä+ÆÚ½Á+ÄÒÊª¥»¥Ã¥È¡§940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¡ü Ã±ÉÊ ¤ª¤à¤¹¤Ó¡§250±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¡ü Ã±ÉÊ ÆÚ½Á¡§450±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¡ü Ã±ÉÊ ¼ÖóÏ¤ÎÅâÍÈ¤²¡§280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¢£¥ê¥Î¥Ù»¥ËÚ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¥ê¥Î¥Ù»¥ËÚ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥Ï¥¿¥Î ¥¢¥
¡Ö¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¡¹¤¬»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¡¢À¸¤À¸¤¤È³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤â¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤ä¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¤³¤³¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡Ø±þ±ç¤·¤¿¤¤¡Ùµ¤»ý¤Á¤È¡¢¡Ø¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¶Á¤¹ç¤¦½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÎØ¤Ï¼«Á³¤È³¹Á´ÂÎ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤«¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ëµï¾ì½ê¤Î¤¢¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ø¡§¸ø¼°note¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö
¡¡º£²ó¤Î¶¨Æ¯¤Ë»ê¤ëÇØ·Ê¤ä¡¢¥ê¥Î¥Ù»¥ËÚ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Ðー¸ø¼°note¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦¥¹¥Èー¥êー vol.1¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢¤¬¼çÌò¤Î¿©»ö¶È¡Ö¥¸ー¥ÐーFOOD¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£¡Ö¥¸ー¥ÐーFOOD¡×¤È¤Ï
¡Ö³¹Ãç¿©Æ²¡×¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ó¥Ðー
¡¡¡Ö¥¸ー¥ÐーFOOD¡×¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤¬¿©¤Îºî¤ê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ³èÌö¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¿´²¹¤Þ¤ëË¤«¤Ê¿©ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¶È¤Ç¤¹¡£2022Ç¯11·î¤Î¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß·×211Ì¾¤Î¥·¥Ë¥¢¤¬»²²Ã¡£¤½¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë¼Â¤µ¤»¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤ËµÜ¾ë¸©ÉÙÃ«»Ô¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¿©Æ²¡Ö³¹Ãç¿©Æ² by ¥¸ー¥ÐーFOOD¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö³¹Ãç¿©Æ²¡×¤Ï¡¢¡Ø¤Þ¤ë¤Ç¼Â²È¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¡Ù¤ÈÃÏ°è¤Ç¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¸ー¥Ðー¤Ï¤³¤Î¡Ö³¹Ãç¿©Æ²¥â¥Ç¥ë¡×¤ò2025Ç¯3·î¤è¤ê¡¢Á´¹ñ1,889»Ô¶èÄ®Â¼¤ØÅ¸³«¤¹¤ë³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸½ºßÅ¸³«Ãæ¤ÎµòÅÀ¡Û
- daria by ¥¸ー¥ÐーFOOD¡ÊËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¡Ë¡¡Instagram¡§@daria_gbfood(https://www.instagram.com/daria_gbfood/)
- ¤·¤ó¤Þ¤Á ³¹Ãç¿©Æ² ËÜÅ¹ by ¥¸ー¥ÐーFOOD¡ÊµÜ¾ë¸©ÉÙÃ«»Ô¡ËInstagram¡§@gbfood_shinmachikc(https://www.instagram.com/gbfood_shinmachikc/)
- ÂçÄ® ³¹Ãç¿©Æ² by¥¸ー¥ÐーFOOD¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è¡ËInstagram¡§@gbfood_sendai(https://www.instagram.com/gbfood_sendai/)
- Ï»Ãú¤ÎÌÜ¿©Æ² by ¥¸ー¥ÐーFOOD¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¼ãÎÓ¶è¡ËInstagram¡§@gbfood_rokuchome(https://www.instagram.com/gbfood_rokuchome/?hl=ja)
- ¥¸ー¥ÐーFOOD ÀçÂæÄ¹Ä®¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¡ÊµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶è¡Ë
¢£¡Ö¥¸ー¥ÐーFOOD¡×ÁÏ¶È¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¥¸ー¥Ðー ÂåÉ½¼èÄùÌò ±ÊÌî ·òÂÀ
¡ÖµÜ¾ë¸©¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¸ー¥ÐーFOOD¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¥ê¥Î¥Ù»¥ËÚ¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë¶ÈÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¡¢»¥ËÚ¤ÎÃÏ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é»¥ËÚ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÊü¤Ä¸÷¤¬¡¢Ä¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ÎÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹Âç¤¤Ê¸÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤È¶¦¤Ë¡Ø¥·¥Ë¥¢¤Î³èÎÏ¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£º£¸å¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥¸ー¥ÐーFOOD¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î»¥ËÚ¤Ç¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Âè°ì¹æÅ¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤ËÂ³¤¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÃÏ°è´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï32ÃÏ°è¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢º£¸å¤â°Ê²¼¤ÎÃÏ°è¤Ç½ç¼¡¥ªー¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌÃÏÊý¡§ËÌ³¤Æ» »¥ËÚ»Ô¡ÊÃæ±û¶è¡Ë¡¿´ä¼ê¸© À¹²¬»Ô¡¿Ê¡Åç¸© ÆîÁêÇÏ»Ô
- ´ØÅìÃÏÊý¡§ºë¶Ì¸© ¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ê±ºÏÂ¶è¡Ë¡¦ÉÙ»Î¸«»Ô¡¦µÈÀî»Ô¡¿ÀéÍÕ¸© ¾¾¸Í»Ô¡¿¿ÀÆàÀî¸© ²£ÉÍ»Ô¡Ê°°¶è¡Ë¡¦Àîºê»Ô¡Ê¹âÄÅ¶è¡¦Â¿Ëà¶è¡Ë¡¦¾®ÅÄ¸¶»Ô¡¦³ùÁÒ»Ô
- ÃæÉôÃÏÊý¡§¿·³ã¸© º´ÅÏ»Ô¡¿»³Íü¸© ¹ÃÉÜ»Ô¡¦»³Íü»Ô¡¿ÀÅ²¬¸© »°Åç»Ô¡¿´ôÉì¸© ´ôÉì»Ô¡¦ÈþÇ»²ÃÌÐ»Ô¡¿°¦ÃÎ¸© Ì¾¸Å²°»Ô¡ÊÇ®ÅÄ¶è¡¦ÃæÀî¶è¡Ë
- ¶áµ¦ÃÏÊý¡§ÂçºåÉÜ È¬Èø»Ô¡¿Ê¼¸Ë¸© ¿À¸Í»Ô¡ÊÄ¹ÅÄ¶è¡¦À¾¶è¡Ë¡¦²Ã¸ÅÀî»Ô¡¦ÇÅËáÄ®¡¿ÏÂ²Î»³¸© ÏÂ²Î»³»Ô¡¦ÅÄÊÕ»Ô
²ñ¼Ò³µÍ×¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Ðー
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Ðー¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤¬»ý¤ÄÃÎ·Ã¤ä·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡Ö¤ª¤·¤´¤È¡×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯11·î¤è¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢¤¬¿©¤Îºî¤ê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥¸ー¥ÐーFOOD¡×»ö¶È¤òµÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎß·×211Ì¾¤ÎÃÏ°è¤Î¥·¥Ë¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÈþÌ£¤·¤¤¼êºî¤ê¤ÎÎÁÍý¤òºî¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Á´¹ñ1,889»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤òÊç¤ê¡¢¥¸ー¥ÐーFOOD¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¡Ö¤ª¤·¤´¤È¡×¤Å¤¯¤ê¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÎà»Ë¾å¡¢Ã¯¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦ºÇÂç¤ÎÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤¬Á¢¤à¹âÎð¼Ò²ñ¤Î¿·¤·¤¤¥â¥Ç¥ëºî¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤âÄ©¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ±ÊÌî ·òÂÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¥·¥Ë¥¢¤ÈÃÏ°è¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ª¤·¤´¤Èºî¤ê»ö¶È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶èÄ¹Ä®3-3-9
¸ø¼°HP¡§ https://gbfood.gbaaa.jp/
¢£¥ê¥Î¥Ù»¥ËÚ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥Ï¥¿¥Î¥¢¥
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ »¥ËÚ»ÔÀ¾¶èÈ¬¸®5¾òÅì4ÃúÌÜ1-15 ¥ê¥Î¥Ù¥¹¥é¥ó¥É
¸ø¼°HP¡§https://renoves.jp/