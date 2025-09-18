¡Ú¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¡Û2025Ç¯¤Î¿·ºî¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¡×¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²Û»Ò¡×¤ä¥Ûー¥à¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥åー¡×¤Ê¤É¤ÎÍ½Ìó¤ò10·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«»Ï¡ª
¡¡¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¡Ê½êºßÃÏ¡§¹Á¶èÀÖºä9-7-1 Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¥·¥ã¥Ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢3¼ïÎà¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¡×¤ò»Ï¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²Û»Ò¤ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥º¥ó¤Ë¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¶¦¤Ë¤´¼«Âð¤Ç¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥åー¡×¡¢¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º ¥ªー¥É¥Ö¥ë¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹ÆüËÜÎÁÍý¡Ö¤Ò¤Î¤¤¶¤«¡×¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤¹¤ë¤´¼«ÂðÍÑ»°ÃÊ½Å¤ª¤»¤Á¤â¡¢10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÇ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Ï¥È¥Ê¥«¥¤¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥¯¥êー¥à¤ä¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤¤¤¤¿¡Ö¥È¥Ê¥«¥¤¥±ー¥¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ëÂ¾¡¢¥Ð¥Ë¥é¤ä¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥«¥«¥ª¤¬¹á¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÌ¤ë¡Ö¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡×¤½¤·¤Æ¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×2¥µ¥¤¥º¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥åー¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤â¤ª²È¤Ç¤â£±Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¿´ÍÙ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
～¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó～
¥È¥Ê¥«¥¤¥±ー¥
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥ë¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤È¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Þ¥É¥ìー¥Ì¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¤¿¡¢Ë¤«¤Ê¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Ç»¸ü¥àー¥¹¥±ー¥¡£°¦¤é¤·¤¤¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²Ú¤ä¤®¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§8,500±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡¡¡§Ä¾·ÂÌó18cm¡¢¹â¤µÌó4.5cm
¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë
¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥ë¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¤ÈË§½æ¤Ê¥Ð¥Ë¥é¥Ó¥¹¥¥å¥¤¤ò½Å¤Í¡¢¥Þ¥ó¥´ー¤ä¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡£´ÝÂÀ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÅÁÅý¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ê¥Ã¥Ä¤È¥Ð¥Ë¥é¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÌ£¤ï¤¤¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§8,500±ß
¡¦¥µ¥¤¥º¡¡¡§Ä¹¤µÌó25cm¡¢¹â¤µÌó8cm
¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥çー¥È¥±ー¥
¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥·¥çー¥È¥±ー¥¡×¤Ïº£Ç¯¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢·¿¤Ç¡¢¿Í¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢2¤Ä¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·Ú¤¯¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥Ë¥é¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±ー¥¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¤¥Á¥´¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾è¤»¡¢Ç»¸ü¤ÇÄø¤è¤¤´Å¤µ¤Î¥¯¥êー¥à¤òìÔÂô¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¢¥ë¥³ー¥ëÉÔ»ÈÍÑ¡Ë
¡¦ÎÁ¶â/¥µ¥¤¥º¡§7,000±ß¡Ê10cm ¡ß 12cm¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8,800±ß¡Ê½Ä²£³Æ16cm¡Ë
¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×¡Û
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～ 12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¼õ¼è¾ì½ê¡§¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó ¥«¥Õ¥§¡õ¥Ç¥ê¡Ê1³¬¡Ë
¡¦¼õ¼èÆü»þ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡§https://www.tablecheck.com/shops/ritzcarlton-tokyo-cafedeli-pickup/reserve?menu_lists=68c23059a0e4bd87abb33a46 ¡Ê¤´Í½ÌóÀ©¡Ë
¡¡¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤´Í½Ìó´ü¸Â¤è¤êÁ°¤Ë¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
～¤´¼«ÂðÍÑ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥åー¡¢¥ªー¥É¥Ö¥ë¡õ¤ª¤»¤ÁÎÁÍý～
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥åー
¡ÚÌ¾¿åÀÖ·Ü¤Î¥ªー¥Ö¥ó¾Æ¤¡¡¥Ïー¥Ö¥Ð¥¿ー¤È¶¦¤Ë¡Û
¡Ú¹ñ»ºµí¥íー¥¹¤Î¥ªー¥Ö¥ó¾Æ¤¡Û
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Î¿©»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢²ÈÂ²¤äÎø¿Í¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¤´¼«Âð¤Ç½Ë¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ïº£¤äÄêÈÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÇ¯¤âºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢³Æ¼ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥åー¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÌ¾¿åÀÖ·Ü¤Î¥ªー¥Ö¥ó¾Æ¤¡¡¥Ïー¥Ö¥Ð¥¿ー¤È¶¦¤Ë¡×¤È¡Öº¬¥»¥í¥ê¤Î¥Ý¥¿ー¥¸¥å¥¹ー¥×¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¡¢¡Ö¹ñ»ºµí¥íー¥¹¤Î¥ªー¥Ö¥ó¾Æ¤¡×¤È¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡¥·ー¥Õー¥É¥Á¥ã¥¦¥Àー¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤Î2¼ïÎà¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö»°ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Î¥ßー¥È¥Ñ¥¤¡¡¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¡×¡¢¡Ö¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤È¥Óー¥Ä¤Î¥µ¥é¥À¡¡¥¥ã¥Ó¥¢¾þ¤ê¡×¡¢¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¿Í»²¤Î¥°¥é¥Ã¥»¡×¤È¶¦¤Ë¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Ñー¥Æ¥£¥á¥Ë¥åー¤ò¤´¼«Âð¤Ë¤Æ¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～ 12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¼õ¼è¾ì½ê¡§¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó ¥«¥Õ¥§¡õ¥Ç¥ê¡Ê1³¬¡Ë
¡¦¼õ¼èÆü»þ¡§2025Ç¯ 12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00～20:00
¡¦ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§¥Á¥¥ó¡¡40,000±ß¡Ê2～4¿ÍÁ°¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Óー¥Õ¡¡¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º170,000±ß¡Ê6～10¿ÍÁ°¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Óー¥Õ¡¡¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º 90,000±ß¡Ê3～5¿ÍÁ°¡Ë¡¡¡¡¡¡
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡§ https://www.tablecheck.com/shops/ritzcarlton-tokyo-cafedeli-pickup/reserve?menu_lists=68c23059a0e4bd87abb33a46 ¡Ê¤´Í½ÌóÀ©¡Ë
¡¡¢¨¥Óー¥Õ¤Î¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ï¡¢¥ßー¥È¥Ñ¥¤¡¢¥µ¥é¥À¡¢¥°¥é¥Ã¥»¡¢¥Á¥ã¥¦¥Àー¤¬2¤Ä¤º¤ÄÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨³Æ¥á¥Ë¥åー1Æü¸ÂÄê10¥»¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º ¥ªー¥É¥Ö¥ë
ÆüËÜÎÁÍý¡Ö¤Ò¤Î¤¤¶¤«¡×¤Ç¤Ï¡¢ËÜÇ¯¤âÆ±Å¹¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¡¢ÀÐÅÄµ×Íº¤¬¸·Áª¤¹¤ëìÔÂô¤Ê¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÏÂ¤Î¥ªー¥É¥Ö¥ë¤È¤ª¼÷»Ê¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º ¥ªー¥É¥Ö¥ë¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～ 12·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¡¡¢¨¼õ¼èÆü3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÍ×
¡¦¼õ¼èÆü»þ¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¡12:00～14:00 / 18:00～20:00
¡¦¼õ¼è¾ì½ê¡§¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó ¥«¥Õ¥§¡õ¥Ç¥ê¡Ê1³¬¡Ë¤Þ¤¿¤ÏÀµÌÌ¸¼´Ø¼Ö´ó¤»
¡¦ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§40,000±ß¡Ê3～4¿ÍÁ°¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡§https://www.tablecheck.com/shops/ritzcarlton-tokyo-hinokizaka-pickup/reserve?menu_items=68c22e76c9c636e57322a11a ¡Ê¤´Í½ÌóÀ©¡Ë
¤ª¤»¤ÁÎÁÍý
»³³¤¤Î·Ã¤ß¤ò»°ÃÊ¤Î¤ª½Å¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¤Ò¤Î¤¤¶¤«¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤Î¤¤¶¤«ÁíÎÁÍýÄ¹¡¢ÀÐÅÄµ×Íº¼«¤é¤¬¸·Áª¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤é¼è¤ê´ó¤»¤¿ÏÂ¤Î¿©ºà¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢ÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤·¤¿¹ë²Ú¤Ê¤ª¤»¤Á¤ò¤´²ÈÄí¤Ç¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Í½Ìó¼õÉÕ¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～ 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¡¡
¡¦¼õ¼èÆü»þ¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë 11:00～18:00
¡¦¼õ¼è¾ì½ê¡§ÆüËÜÎÁÍý¡Ö¤Ò¤Î¤¤¶¤«¡×¡Ê45³¬¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§ÏÂ»°ÃÊ½Å 118,300±ß¡Ê4～6¿ÍÁ°¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡§https://www.tablecheck.com/shops/ritzcarlton-tokyo-hinokizaka-pickup/reserve?menu_items=68ba8cece7a12c020c57a4b0
～¥Û¥ê¥Çー¤òºÌ¤ëÆÃÀ½¥¹¥¤ー¥Ä¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä～
¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó ¥«¥Õ¥§¡õ¥Ç¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥ÄÈ¯¾Í¤Î¡Ö¥·¥å¥Èー¥ì¥ó¡×¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈ¯¹Ú²Û»Ò¡Ö¥Ñ¥Í¥Èー¥Í¡×¤ò»Ï¤á¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤½¤ê¤ä¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤òÌÏ¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Û»Ò¤ä¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ö¥ì¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¡×Åù¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Æ¼ïÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËõÃã¥·¥å¥Èー¥ì¥ó
¥É¥¤¥ÄÈ¯¾Í¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹²Û»Ò¡£º£Ç¯¤ÏËõÃã¥·¥å¥Èー¥ì¥ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ð¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢Å·Áð¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ôー¥ë¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¡¢¥é¥à¥ìー¥º¥ó¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢Ãæ¤Ë¥«¥·¥¹¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Þ¥¸¥Ñ¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¸å¡¢À¡¤Þ¤·¥Ð¥¿ー¤Ë¿»¤·º½Åü¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â/¥µ¥¤¥º¡§6,000±ß
¡¡¡ÊÉýÌó12cm¡¢Ä¹¤µÌó18cm¡¢¹â¤µÌó6cm¡Ë
¥Ñ¥Í¥Èー¥Í
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ñ¥Í¥Èー¥Í¡£¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢Å·Á³¹ÚÊì¡¢Íñ¡¢¥Ð¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ìー¥º¥ó¡¢Å·Áð¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ôー¥ë¡¢¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ë¡¢¥É¥é¥¤¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¥³¥³¥¢¥Þ¥«¥í¥ó¥É¥¦¤È¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÎÁ¶â/¥µ¥¤¥º¡§¥Ñ¥Í¥Èー¥Í¡¡3,000±ß¡ÊÉý11cm¡¢¹â¤µÌó12cm¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ñ¥Í¥Èー¥Í¡¡5,000±ß¡ÊÉý17cm¡¢¹â¤µ10cm¡Ë
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢
Àã¤ò¥¹¥Îー¥Üー¥É¤Ç³ê¤ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥®¥Õ¥È¤òÀÑ¤ó¤À¤½¤ê¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ô¥¡¥íー¥Ê¼Ò¤Î¿¼¤ß¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥Îー¥Üー¥É¥µ¥ó¥¿¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÏÂ»°Ëß¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¥Ôー¥«¥ó¥Ê¥Ã¥Ä¤òÇ¦¤Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ê¤Ë¤Ï¿Å¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Û»Ò¡Ö¥ß¥å¥¹¥«¥Ç¥£ー¥Ì ¥³¥ï¥ó¥È¥íー¡×¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Çºî¤Ã¤¿¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òºÜ¤»¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ³ÊÊÌ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â/¥µ¥¤¥º¡§¥¹¥Îー¥Üー¥É¥µ¥ó¥¿¡¡6,500±ß¡Ê12cm¡ß12cm¡¢¹â¤µ19cm¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È 3,100±ß¡Ê12cm¡ß10cm¡¢¹â¤µ12cm¡Ë
¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ö¥ì¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹
¸«¤¿ÌÜ¤ËÈþ¤·¤¤¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ö¥ì¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥Ã¥ー¤ò»È¤¤¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿Ãæ¤Ë¤â¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯º½Åü¤Ê¤É¤Ç¾þ¤é¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤òÂª¤¨¤¿¸¸ÁÛÅª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â/¥µ¥¤¥º¡§ 7,000±ß¡Ê15cm¡ß15cm¡¢¹â¤µ15cm¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþÄêÈÖ¤Î¥Ûー¥à¥á¥¤¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥º¥Ù¥êー¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¢¥«¥é¥¤¥Ö¡¢3¼ï¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤Ï6¸ÄÆþ¤ê¤Î¤ß¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡§ 2¸ÄÆþ¤ê¡¡1,800±ß¡¢6¸ÄÆþ¤ê¡¡4,000±ß
¥é¥¤¥ª¥ó¥Éー¥ë ¥Û¥ê¥Çー¥Ðー¥¸¥ç¥ó
¥µ¥ó¥¿¥¯¥íー¥¹¤ä¥È¥Ê¥«¥¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥Û¥ê¥Çー¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥Éー¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¦ÎÁ¶â¡§ ³Æ6,000±ß
¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤ー¥Ä¤Î³µÍ×¡Û
¡¦Äó¶¡Å¹ÊÞ¡§¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó ¥«¥Õ¥§¡õ¥Ç¥ê¡Ê1³¬¡Ë
¡¦ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë～ 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ ¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó03-6434-8711¡Ê10:00～20:00¡Ë
¡¡rc.tyorz.restaurant.sales@ritzcarlton.com
¡¡¢¨¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥£¥®¥å¥¢2¼ï¤È¥¸¥ó¥¸¥ãー¥Ö¥ì¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¼õ¼èÆü»þ¡§2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë～ 12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦¼õ¼è¾ì½ê¡§¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó ¥«¥Õ¥§¡õ¥Ç¥ê¡Ê1³¬¡Ë
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡§https://www.tablecheck.com/shops/ritzcarlton-tokyo-cafedeli-pickup/reserve?menu_lists=68c23059a0e4bd87abb33a46(https://www.tablecheck.com/shops/ritzcarlton-tokyo-cafedeli-pickup/reserve?menu_lists=68c23059a0e4bd87abb33a46)
¡¡¢¨Á´¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤´ÍÑ°Õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¾åµÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Äー¥«¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2014Ç¯¤è¤ê¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤Î¥Ú¥¹¥È¥êー¤È¥Ùー¥«¥êー¤ò´Æ½¤¤·¡¢¥ì¥·¥Ô³«È¯¤âÃ´Åö¡£2000Ç¯½é¤á¤«¤é2010Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó¡¦¥ß¥ì¥Ë¥¢ ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¹½£¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È ¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¤ò·Ð¸³¤·¡¢ Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó¾å³¤±ºÅì¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó»°°¡¤Ç¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¤òÎòÇ¤¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö ¥Ú¥¹¥È¥êー¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢¿ô¡¹¤Î¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥È¥ìー¥Êー¤òÌ³¤á¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¥Þ¥ìー¥·¥¢À¸¤Þ¤ì¡£
¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥óÅìµþ¤ÏÆüËÜ¤Î¼óÅÔ¡¢Åìµþ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÏ»ËÜÌÚ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÅÔÆâºÇ¹âÊö¤Î¹â¤µ¤ò¸Ø¤ë¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー¤ÎºÇ¾åÁØ9¥Õ¥í¥¢¤òÀê¤á¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¤½¤·¤Æ¥²¥¹¥È¥ëー¥à¤«¤é¤Ï360ÅÙ¤ÎÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÁíµÒ¼¼¿ô245¤Î¥²¥¹¥È¥ëー¥à¤Î¤¦¤Á40¼¼¤Ï¥¹¥¤ー¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó ¥¹¥Ñ Åìµþ¤Ç¤ÏºÇ¹â¤Î´²¤®¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï²ñÀÊ¡¢¼÷»Ê¡¢Å·óÏÍå¡¢Å´ÈÄ¾Æ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆüËÜÎÁÍý ¡Ö¤Ò¤Î¤¤¶¤«¡×¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¡ÖHeritage by Kei Kobayashi (¥¨¥ê¥¿ー¥¸¥å ¥Ð¥¤ ¥±¥¤ ¥³¥Ð¥ä¥·)¡×¡¢¥Ó¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¡Ö¥¿¥ïー¥º¡×¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥Ú¥¹¥È¥êー¡Ö¥é¡¦¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥È¥ó ¥«¥Õ¥§¡õ¥Ç¥ê¡×¡¢¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤ä¥Ðー¤Î7Å¹ÊÞ¤È¡¢¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È±ã²ñ»ÜÀß¡¢¤½¤·¤Æº§Îé¥Á¥ã¥Ú¥ë¤ò´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
