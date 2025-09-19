¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ ¡ÖÁ´¹ñÌ£¤á¤°¤ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡×10/11¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12 (Æü)³«ºÅ¡ª
¡¡¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§»³ËÜ½ÓÍ´¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂåÅÄÎÌ°ì¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¡ÖÁ´¹ñÌ£¤á¤°¤ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025¡×¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤ò 2025 Ç¯ 10 ·î 11 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12 Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î 2 Æü´Ö¡¢ÂçºåÊÛÅ·Ä®±ØÄ¾·ë¤Î£²²ñ¾ì¡ÊÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー¥¢¥È¥ê¥¦¥à¹¾ì¡¦¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー£²F ¥µ¥é¥¹¡¦¥«¥Õ¥§¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¹¥êー¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£Ç¯ 7 ·î¤Ë¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÄ¹´ü·¿¡¢½ÉÇñÆÃ²½·¿¡¢¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ê¥¾ー¥È¡¢Î¹´Û¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Î±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÈÁí¹ç¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¡È¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤È¤Ê¤ë»ÜÀß¤È¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¡È¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡ÉÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºßÁ´¹ñ¤Ë 184 Åï¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éÆî¤Ï²Æì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤òÂåÉ½¤¹¤ë 33 ¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÎÁÍý¤È¡¢¤´ÅöÃÏ¤ÎÃÏ¼ò¤äÃÏ¥Óー¥ë¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯Îà¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸·ë¡£¥·¥§¥Õ¡¦ÎÁÍý¿Í¤âÁ´¹ñ¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢¡ÖEXPO 2025 Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×³«ºÅ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¤¬¹Ô¤¸ò¤¦Âçºå¡£¡Ö¿©¤¤ÅÝ¤ì¤Î³¹¡×¡¦¡Ö¿©¡×¤ÎÅÔ¤ÎÂçºå¤ò½é³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏËÜÇ¯ 1 ·î¤è¤ê¡Ö¥¹¥Ñ¥ê¥¾ー¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·ー¥¬¥¤¥¢¡¦¥ê¥¾ー¥È¡×¡Ö¥»¥é¥ô¥£¥ê¥¾ー¥ÈÀô¶¿¡×¡ÖÈ¬¥ö³Ù¹â¸¶¥í¥Ã¥¸¡×¡ÖÈ¬¥ö³Ù¹â¸¶²»³ÚÆ²¡×¤Ê¤ÉÂç·¿¥ê¥¾ー¥È¡¦Ê¸²½»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤âÂ³¡¹¤È³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤Î»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡ÉÁí¹ç¥Û¥Æ¥ë±¿±Ä²ñ¼Ò¡É¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ò¤·¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¡¦À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡È¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¡É¤ÇÌ¥ÎÏ¤¬°î¤ì¤ë¿©¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÈÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
～¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×～
Âè1²ñ¾ì¥¤¥áー¥¸¡¡¡¿¡¡Âè2²ñ¾ì
¢£Ì¾¾Î¡§Á´¹ñÌ£¤á¤°¤ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025
¢£¼çºÅ¡§¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://iconia.co.jp/ajimeguri-festival-2025/
¢£ ³«ºÅÆü»þ ¡§2025 Ç¯ 10 ·î 11 Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00 ～ 20:00 / 10 ·î 12 Æü¡ÊÆü¡Ë11:00 ～ 17:00
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§JR Âçºå¥á¥È¥í¡ÖÊÛÅ·Ä®±Ø¡×Ä¾·ë ÅÌÊâ 3 Ê¬Âè 1 ²ñ¾ì¡§Âçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー ¥¢¥È¥ê¥¦¥à¹¾ì
Âè 1 ²ñ¾ì¡§Âçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー ¥¢¥È¥ê¥¦¥à¹¾ì
Âè 2 ²ñ¾ì¡§¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー SARAS CAFE & BRASSERIE
¢£ÎÁÍý¼ïÎà¡§¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤éÎÁÍý¤ÏÌó 50 ¼ï
¤´Äó¶¡¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÌó 30 ¼ï¡¢Á´Ìó 80 ¼ï¥á¥Ë¥åー
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â ¡§1 Ëç 300 ±ß¡¢10 Ëç 3,000 ±ß
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¾ì½ê¡§Âè 1 ²ñ¾ìÆâ¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¾ì¡¦¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー 2 ³¬ Æþ¸ýÁ°
¢£ ¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê·èºÑÊýË¡¡§¸½¶â¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ
¢£ ¤½¤Î¤Û¤«¤Î½ÐÅ¹¥Öー¥¹
¡Ú1¡Û¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Öー¥¹
Åö¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢£²¤Ä¤Î¤¯¤¸¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
① 10 Ëç¥»¥Ã¥È¡Ê3,000 ±ß¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¾ì¤Ç¡Ö¥«¥×¥»¥ë¤¯¤¸¡×¤Î»²²Ã·ô¤ò¤ªÅÏ¤·¡¢Åö¥Öー¥¹¤Ç 1²ó¤¯¤¸¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î½ÉÇñ·ô¤ä¤ª¿©»ö·ô¤Ê¤É¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ë¶õ¤¯¤¸¤Ê¤·¤Î¡Ú¥«¥×¥»¥ë¤¯¤¸¡Û¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
② Åö¥Öー¥¹¤Ë¤ªÎ©´ó¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤¯¤¸¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¥é¥ó¥Á¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¤ª 1 ¿ÍÍÍ 1 ²ó¸Â¤ê¡Ë
¡Ú2¡ÛGoTo Pass ¥Öー¥¹
¡ÖGoTo Pass¡×¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¡¢ÁÛÁü³°¤Ø¡¢Ï¢¤ì¤À¤½¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦±ã²ñ¡¦°¦¸¤¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë½É¡¦Æüµ¢¤ê²¹Àô¡¦¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ 170 Åï°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ»È¤¨¤ëº£Ç¯ 5 ·î 29 Æü¤«¤é»ÏÆ°¤·¤¿¿·¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£Åö¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª³Ú¤·¤ß¥³ー¥Êー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãGoTo Pass ²ñ°÷¤Ë¤Ï¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµÉÕ¡ª¡ª¢ä
10 Ëç¥»¥Ã¥È¡Ê3,000 ±ß¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¾ì¤Ç GTP ¤Î¥¢¥×¥ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤«¤é¡ÖQR¥³ー¥É¡×¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£5¡ó*¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
*GoTo Pass ²ñ°÷¤ÏÂÐ¾Ý¥Û¥Æ¥ë¤ÇÇäÅ¹¤Ç¤Î¤ªÅÚ»º¤¬£µ¡óOFF ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÅµ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¡Û¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¤´ÅöÃÏ¥·¥ç¥Ã¥×
Ç®³¤¤Î¥ì¥È¥í¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¡×¤äÆî¹ñ¡¦µÜºê¤ÎÂç·¿¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥·ー¥¬¥¤¥¢¡¦¥ê¥¾ー¥È¡×¡¢¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡Ö¥¹¥Ñ¥ê¥¾ー¥È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥º¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ 41 Åï¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Öµµ¤Î°æ¥Û¥Æ¥ë¡×¤«¤é¤Ï¡¢´õ¾¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¾®Æ¦¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥Ð¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿¡Öµµ¤Î°æñ½Æ¬¡×¤äÆÃÀ½¥éーÌý¤¬·è¤á¼ê¤Î¡ÖÃÏ¹ö¤á¤°¤êÃ´¡¹ÌÍ ÀÖÃÏ¹ö¡×¤â¡ª
¢¨¸½¶â¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£ÀìÍÑ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Äó¶¡¥á¥Ë¥åー°ìÍ÷
-Äó¶¡¾ì½ê¡§Âè 1 ²ñ¾ì ¥¢¥È¥ê¥¦¥à¹¾ì
- Äó¶¡¾ì½ê¡§Âè 2 ²ñ¾ì ¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー 2F SARAS CAFE ¡õ BRASSERIE
2025 Ç¯ 12 ·î 6 Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¤Ç¡Ö¿©¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ÊÀÅ²¬¸©¡¦Ç®³¤»Ô¡Ë
Åö¼Ò¤Î¥·¥§¥Õ¤ÎÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò¶¥¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦ÎÁÍý¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ê²¾¡Ë¡×¡£5 ²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¡×¤Î¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¶ÓÎÕ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¾¼ÏÂ 48 Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¤Ïº£Ç¯¡Ö¾¼ÏÂ 100 Ç¯¡×¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¤Î¡Ö¿©¡×¤¬·ë½¸¤·¤¿ 2025 Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÅö¼Ò¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡Û
¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢½ÉÇñÆÃ²½·¿¤ä¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î»ÜÀß¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚGoTo Pass¡Û
¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¡¢ÁÛÁü³°¤Ø¡¢Ï¢¤ì¤À¤½¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦±ã²ñ¡¦°¦¸¤¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë½É¡¦Æüµ¢¤ê²¹Àô¡¦¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ 170 Åï°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ»È¤¨¤ë¿·¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGoTo Pass¡×¡Ê¥´ー¥È¥¥ー¥Ñ¥¹¡Ë¤¬ 2025 Ç¯ 5 ·î 29Æü»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://gotopass.jp/