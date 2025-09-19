2040Ç¯¤ÎÆ¯¤¯¡¦Êë¤é¤¹¤òÂÎ´¶¡ªµþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤Ç¡ÖËÌµþÅÔ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥¯2025¡×9/26¡¦27¤Ë½é³«ºÅ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥¯¥Ý¥¹¥¿ー
µþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô¤Ï¡¢Ê¡ÃÎ»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢Ê¡ÃÎ»³»Ô¾¦¹©²ñ¡¢Ê¡ÃÎ»³¸øÎ©Âç³Ø¤È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤òÁÈ¿¥¤·¡¢2025Ç¯9·î26Æü(¶â)¡¢27Æü(ÅÚ)¤ÎÎ¾Æü¡¢Ê¡ÃÎ»³»Ô»°ÃÊÃÓ¸ø±àÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡ÖËÌµþÅÔ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥¯2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¸«ËÜ»Ô¤Ï¡¢µþÅÔÉÜËÌÉô¤Ç½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö2040Ç¯¤ÎÆ¯¤¯¡¦Êë¤é¤¹¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡×¡£Á´¹ñ¤ÇÆ¯¤¼ê¤äÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢µþÅÔËÌÉô¤Î´ë¶È¤äÅ¹ÊÞ¡¢ÃÏ°èÁÈ¿¥¤Ê¤É¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÈ¿¥·Ð±Ä¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¢¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥§¥¢»²²Ã»ö¶È¼Ô¡¦ÃÄÂÎ¤Ï48ÃÄÂÎ¤Ç¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¢ÇÀ¶È¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¢»Ò°é¤Æ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»º¶ÈÊ¬Ìî¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹²þ³×¡¢DX¿Íºà°éÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤äÁÈ¿¥¡¦ÃÄÂÎ¤Î¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë²ò·èºö¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤ÏÃÏ°è½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥³ー¥Êー¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Î»î¾èÂÎ¸³¡¢¥É¥íー¥óÁà½ÄÂÎ¸³¡¢e¡¾¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¥Õ¥§¥¢¾ÜºÙ
ËÌµþÅÔ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥¯2025
Æü»þ¡§
2025Ç¯9·î26Æü(¶â)10:00～17:00
2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)10:00～16:00
¾ì½ê¡§Ê¡ÃÎ»³»Ô»°ÃÊÃÓ¸ø±àÁí¹çÂÎ°é´Û¡¡¡ÊµþÅÔÉÜÊ¡ÃÎ»³»Ô»úÃöºê377ÈÖÃÏ¤Î1¡Ë
ÆâÍÆ
¡»´ðÄ´¹Ö±é¡§µþÅÔÉÜ¡¡»³²¼¹¸Àµ»²Í¿¡¡¡¦¡¡µþÅÔ¶ä¹Ô¡¡±üÌîÈþÆà»Ò¾ïÌ³¼èÄùÌò
¡»¥Öー¥¹½ÐÅ¸¡§48ÃÄÂÎ¡Ê½ÐÅ¸ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¥»¥ß¥Êー¤â´ë²èÃæ¡Ë
¡Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡¢ÇÀ¶È¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¢»Ò°é¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²þ³×¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¸¡Ë
¡»»öÎãÈ¯É½¡§µþÅÔÉÜËÌÉôÃÏ°è¤«¤é5ÃÄÂÎ
¡¦°½Éô»Ô¾ÃËÉËÜÉô¡ßAR¾Ã²Ð·±Îý
¡¦µÜÄÅ»Ô¡ß°åÎÅ¥µー¥Ó¥¹¡ß¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢µÜÄÅ»Ô¡ß´Ñ¸÷¡ß¥Çー¥¿Ê¬ÀÏÀ®²Ì¤È²ÝÂê
¡¦ÌÓ¸¶½¸Íî¡ßICT³èÍÑ
¡¦Í¿¼ÕÃÏ°è»³Â¼³èÀ²½¶¨µÄ²ñ¡ßGISÍø³èÍÑÇÀ¶È
¡¦(³ô)¥è¥Í¥À¡ß¥¹¥Þー¥È·úÀß¶È
¡û¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½ÑÂÎ´¶¥³ー¥Êー
¡¦¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹»î¾èÂÎ¸³¡ÚÂè3Ãó¼Ö¾ì¡Û
¡¦¥É¥íー¥óÁà½ÄÂÎ¸³¡Ú¥µ¥Ö¥¢¥êー¥Ê¡Û
¡¦£å-¥¹¥Ýー¥ÄÂÎ¸³¡Ê4¼ïÎà¡Ë¡Ú¥µ¥Ö¥¢¥êー¥Ê¡Û
¡û¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ë¤è¤ë²°³°Food¥¹¥Úー¥¹
¼çºÅ
ËÌµþÅÔ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñー¥¯2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡ÊÊ¡ÃÎ»³»Ô¡¢Ê¡ÃÎ»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢Ê¡ÃÎ»³»Ô¾¦¹©²ñ¡¢Ê¡ÃÎ»³¸øÎ©Âç³Ø¤Ë¤Æ¹½À®¡Ë
¸å±ç
µþÅÔÉÜ¡¢ÉñÄá»Ô¡¢°½Éô»Ô¡¢µÜÄÅ»Ô¡¢µþÃ°¸å»Ô¡¢°Ëº¬Ä®¡¢Í¿¼ÕÌîÄ®¡¢Ê¡ÃÎ»³»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ
ÉñÄá¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢°½Éô¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢µÜÄÅ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢µþÃ°¸å»Ô¾¦¹©²ñ¡¢°Ëº¬Ä®¾¦¹©²ñ¡¢Í¿¼ÕÌîÄ®¾¦¹©²ñ
µþÅÔ¶ä¹Ô¡¢µþÅÔËÌÅÔ¿®ÍÑ¶â¸Ë
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/79/