¥²ー¥à´¶³Ð¤ÇÊÝ¸±¤Î¡íÀÁµá¤â¤ì¡í¤òËÉ¤°¥Ò¥ó¥È¤¬³Ø¤Ù¤ë¡ªÆæ²ò¤­É÷¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¤Û¤±¤ó¤ÜÃµÄå»öÌ³½ê¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹

¢£Ææ²ò¤É÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡ÉÀÁµá¤â¤ì¡É¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¡ª
¥µ¥¤¥È¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡Ø¤Û¤±¤ó¤ÜÃµÄå»öÌ³½ê¡Ù¤Î¿·¿Í¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÇ¤Ì³¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¡ÉÀÁµá¤â¤ì¡É¤òÄ´ºº¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤ÐÀÁµá¤â¤ì¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡À¤¢¤Ê¤¿¤Î"ÀÁµá¤â¤ì¤Î¼ê¤¬¤«¤ê"¤ò¤Ä¤«¤á¡ª¡¿
¡Ø¤Û¤±¤ó¤ÜÃµÄå»öÌ³½ê¡¦¿·¿Í¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÇ¤Ì³¡Ù¥µ¥¤¥È¤Ø(https://detective.hokenbo.com/)
¼ç¤ÊÆÃÄ¹
- 3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Çµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ù¤ë¡ª¡§¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±
- ËÜÅö¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤»öÎã¤ò¸·Áª¡ª¡§ÊÝ¸±¤ÎÀÁµá¤â¤ì¤Ë¾Ü¤·¤¤ÊÝ¸±Êí¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëÀ©ºî
- ÃµÄå¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Ææ²ò¤É÷¤Î±é½Ð¡ª¡§Ê£»¨¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÊÝ¸±¤ÎÏÃ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë
- ¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤¡ª¡§Áª¤ó¤À¿ô¡áÀÁµá¤â¤ì¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¿ô¤À¤±¤òSNS¥·¥§¥¢²ÄÇ½¢¨ÁªÂò¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÏËÜ¥µ¥¤¥È¤Î·ë²Ì¤Î¤ß¤ÇÉ½¼¨
ÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Çµ¤¤Å¤¤òÄó¶¡
ÃµÄå¤ÎÄ´ºº¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ä¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤½¤ÎÁªÂò»è¤Ï¡¢ÀÁµá¤â¤ì¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿ÊÝ¸±Êí¥Áー¥à¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ÀÁµá¤â¤ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤½ÐÍè»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î·ë²Ì²èÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÃµÄå¤Î¿äÍý¥á¥â¡×¤È¤·¤Æ¡¢
- ¤½¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÊÝ¸±¤¬ÀÁµá¤Ç¤¤½¤¦¤«
- µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥ー¥ïー¥É
- ¤Ê¤¼ÀÁµá¤â¤ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤«
¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ò¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´Ê·é¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁªÂò¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯SNS¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¥·¥§¥¢¤¬²ÄÇ½¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿È¶á¤Ê¿Í¤Ë¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£"ÀÁµá¤â¤ì"¤Ï¿È¶á¤Ç¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê
ÊÝ¸±¤Î"ÀÁµá¤â¤ì"¤È¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ÃÆþ¼Ô¤ä¤´²ÈÂ²¤¬¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢ÀÁµá¤Î¼êÂ³¤¤äÏ¢Íí¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±¤ÎÆâÍÆ¤¬Ê£»¨¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²´Ö¤Ç¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¿È¶á¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÊÝ¸±¶â¤òÀÁµá¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ¡²ñÂ»¼º¤È¤Ê¤ë¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±¤ÎÀÁµá¤â¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ÉÍý¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÁµá¤Î¼êÂ³¤ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤â¡£
ÀÁµá¤â¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ºÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¼«¿È¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÀÁµá¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡©¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÁµá¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÁÛÄê¤·¤ÆÊÝ¸±¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢ÀÁµá¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÊÝ¸±´ÉÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÝ¸±¶È³¦Á´ÂÎ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¤Ø¤Î·¼È¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ÎÊÝÁ´³èÆ°¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÀÁµá´«¾©¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤âÁÛÄê¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤ÇÀÁµá¤â¤ìËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¸±¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¤ÈÊÝ¸±¶È³¦¤Î´Ö¤ËÎ©¤ÄÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤«¤é¡¢ÊÝ¸±¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò³Æ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¤äÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ¸±¶â»ÙÊ§¤¤¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Êー·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î·Á¤ÇËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- SNS¡¦¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤Î¾Ò²ð¡§³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¼«Í³¤Ë¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
- ¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤Ø¤Î¥Ð¥Êー·ÇºÜ¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾Ò²ð¥Ð¥Êー¤ò¤´·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
- ÀìÍÑ¥Ð¥Êー¤ÎÄó¶¡¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä·ÇºÜÍÑ¤ÎÀìÍÑ¥Ð¥Êー¤ò½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹
¥Ð¥ÊーÁÇºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ÎÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÀÁµá¤â¤ìËÉ»ß·¼È¯³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒIB ¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à :
https://hokenbo.com/form-IB-return
¢£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀÁµá¤â¤ìËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò³Ø¤Ù¤ë¥¦¥§¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«È¯Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊÝ¸±¤ÎÀÁµá¤â¤ì¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢²ÃÆþ¼Ô¼«¿È¤Ë¤âÀÁµá¤â¤ì¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¹¤á¡¢Í½ËÉ°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦·¼È¯³èÆ°¤òº£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÝ¸±Êí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£É£Â¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÊÝ¸±´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ØÊÝ¸±Êí¡Ù¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤¬²ÃÆþ¤¹¤ëÊÝ¸±¤ä¶¦ºÑ¤ÎÊÝ¸±¾Ú·ô¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ì³ç´ÉÍý¡¦¶¦Í¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
ÀÁµá¤â¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²ÃÆþ¼Ô¼«¿È¤¬ÊÝ¸±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°ÊÝ¸±¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´ÉÍý¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë·ÀÌóÆâÍÆ¤òÇÄ°®¤·¤ÆÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ö¸Î¤äÉÂµ¤¡¦¥±¥¬Åù¤ÎÈ¯À¸¤·¤¿»ö¾Ý¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Çー¥¿²½¤·¤¿ÊÝ¸±¤ÎÃæ¤«¤éÊÝ¸±¶âÀÁµá¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÊÝ¸±¤ò´ÊÃ±¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÀÁµá¤â¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÊÝ¸±´ÉÍý¤Ë¡¢¡ØÊÝ¸±Êí¡Ù¥¢¥×¥ê¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò£É£Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò£É£Â¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¸±¤ÎÀÁµá¤â¤ì¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¡Ö¿Í¤¬¿Í¤é¤·¤¯À¸¤¤ë»þ´Ö¤ò¡¢ÁÏ¤ê¡¢¼é¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÀÁµá¤Ç¤¤ëÊÝ¸±¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¿¤á¤ÎÊÝ¸±´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖÊÝ¸±Êí¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¡¢ÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¤ÈÊÝ¸±¶È³¦¤Î´Ö¤ËÎ©¤ÄÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¡¢ÊÝ¸±¤Î²ÁÃÍ¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯µý¼õ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£