¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡¢¤½¤ÎÂ¾ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥éÍÑ USB AC¥¢¥À¥×¥¿ー ¥±¥ó¥³ーKZ-006AC¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥Êー

³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥Êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ý¯°æ ¶©¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡¦¤½¤ÎÂ¾ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥éÍÑ USB AC¥¢¥À¥×¥¿ー KZ-006AC¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥Êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥éÍÑ USB AC¥¢¥À¥×¥¿ー
¥±¥ó¥³ーKZ-006AC




¥±¥ó¥³ーKZ-006AC


¡Õ À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ø


https://www.kenko-tokina.co.jp/pc/battery/mbc/kz006ac.html



¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¡¢¤½¤ÎÂ¾ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ëUSB AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ç¤¹¡£





½ÐÎÏ¥Ýー¥È5V 2A¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿ー

¢£½ÐÎÏ¥Ýー¥È5V 2A¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿ー


¢£Kenko¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½


¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é°Ê³°¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½




ÆþÎÏ 100～240V 0.4A 50/60Hz


½ÐÎÏ 5V 2.0A


½ÐÎÏ¥Ýー¥È USB Type-A


¥µ¥¤¥º 60¡ÊL¡Ë¡ß21¡ÊH¡Ë¡ß32¡ÊW¡Ëmm


½ÅÎÌ 32g



È¯Çä¸µ


³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥­¥Êー


https://www.kenko-tokina.co.jp/