¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡¢¤½¤ÎÂ¾ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥éÍÑ USB AC¥¢¥À¥×¥¿ー ¥±¥ó¥³ーKZ-006AC¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥¥Êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ý¯°æ ¶©¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡¦¤½¤ÎÂ¾ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥éÍÑ USB AC¥¢¥À¥×¥¿ー KZ-006AC¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥¥Êー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥éÍÑ USB AC¥¢¥À¥×¥¿ー
¥±¥ó¥³ーKZ-006AC
¥±¥ó¥³ーKZ-006AC
¡Õ À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ø
https://www.kenko-tokina.co.jp/pc/battery/mbc/kz006ac.html
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤ä¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¡¢¤½¤ÎÂ¾ÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëUSB AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ç¤¹¡£
½ÐÎÏ¥Ýー¥È5V 2A¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿ー
¢£½ÐÎÏ¥Ýー¥È5V 2A¤ÎAC¥¢¥À¥×¥¿ー
¢£Kenko¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é°Ê³°¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½
ÆþÎÏ 100～240V 0.4A 50/60Hz
½ÐÎÏ 5V 2.0A
½ÐÎÏ¥Ýー¥È USB Type-A
¥µ¥¤¥º 60¡ÊL¡Ë¡ß21¡ÊH¡Ë¡ß32¡ÊW¡Ëmm
½ÅÎÌ 32g
È¯Çä¸µ
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥ó¥³ー¡¦¥È¥¥Êー
https://www.kenko-tokina.co.jp/