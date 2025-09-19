Agora¡¢API World 2025¤Ë¤ª¤¤¤ÆBest Communications API¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥¤¥¥åー¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×CEO¡§´Ö²¼Ä¾¹¸¡¢°Ê²¼ ¥Ö¥¤¥¥åー¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥¤¥¥åー¥Ö¤¬¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ª¤è¤Ó²ñÏÃ·¿AI¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë Agora¡ÊNASDAQ: API¡Ë¤¬¡¢API World 2025¤Ë¤ª¤¤¤ÆBest Communications API¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¾¶á¤Ç¤ÏOpenAI¤ÎRealtime API¤Ø¤Î³ÈÄ¥ÂÐ±þ¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£2025 API World Conference¤ª¤è¤Ó2025 API Awards¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡º£Ç¯¤Ç12²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËAPI¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥Çー¥¿¤Ê¤É¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ò°·¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹ñºÝ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤ÏAI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëAPI¤Ç¤·¤¿¡£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï250¤òÄ¶¤¨¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆAgora¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë²ñÏÃ·¿AI¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¿Í´Ö¤ÈAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î´Ö¤Ç¥¹¥àー¥º¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÊÂÐÏÃ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿ÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Best Communications API¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
API World 2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://apiworld.co/
2025 API Awards¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://apiworld.co/awards/
Best Communications API¾Þ¼õ¾Þ¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Agora¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¡https://investor.agora.io/news-releases/news-release-details/agora-wins-best-communications-api-2025-api-world-conference
¢£Ä¾¶á¤ÎAgora¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Agora¤ÏÄ¾¶á¡¢OpenAI¤ÎRealtime API¤Ø¤Î4¤Ä¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê*¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ³Æþ´ë¶È¤Ï³«È¯¤ÎÊ£»¨À¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ç±þÅúÀ¤¬¹â¤¯¿Í´Ö¤é¤·¤¤AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Æ°°§»¢¡ÊAutomated Greetings¡Ë¡§¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³«»Ï¤òÂ¨ºÂ¤ËÇ§¼±¤·¡¢¼«Á³¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥ª¥ó¥Üー¥Ç¥£¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£
¡¦¥Þ¥ë¥Á¥â¥À¥ê¥Æ¥£ÂÐÏÃ¡ÊMixed-Modality Interaction¡Ë¡§1¤Ä¤ÎÂÐÏÃ¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâ¤Ç²»À¼ÆþÎÏ¤È¥Æ¥¥¹¥ÈÆþÎÏ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¡£
¡¦½ÀÆð¤Ê¥¿ー¥ó¸¡½Ð¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÊFlexible Turn-Detection Options¡Ë¡§³«È¯¼Ô¤¬²ñÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ä¥¿ー¥ó¥Æ¥¤¥¥ó¥°¤ÎµóÆ°¤òºÙ¤«¤¯À©¸æ²ÄÇ½¡£
¡¦ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÆþÎÏ¡ÊUninterrupted Input¡Ë¡§AgoraÆÈ¼«¤Î¡ÖSelective Attention Locking¡×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢´Ä¶¥Î¥¤¥º¤ä¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤òÇÓ½ü¤·¡¢ÃæÃÇ¤Î¤Ê¤¤¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼Â¸½¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¡¢±ó³Ö°åÎÅ¡¢¶µ°é¡¢¥²ー¥à¡¢¥Õ¥¡¥ó¸òÎ®¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢µ¡Ç½¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È»þÅÀ¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥¤¥¥åー¥Ö¤ÏAgora¤Î¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±¤Ë²»À¼¡¦±ÇÁü¡¦²ñÏÃ·¿AI SDK¤ÎÆ³Æþ¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*Agora¤Ë¤è¤ë¡¢OpenAI¤ÎRealtime API¤Ø¤Î³ÈÄ¥ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¡¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000148976.html
Agora¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jp.vcube.com/sdk
²ñÏÃ·¿AI¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://jp.vcube.com/sdk/conversational-ai-engine
¡Ú¥Ö¥¤¥¥åー¥Ö¤È¤Ï¡¡https://jp.vcube.com/¡Û
¥Ö¥¤¥¥åー¥Ö¤Ï¡ÖEven¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡×¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¡×¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤äµ÷Î¥¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÍÍ¡¹¤Êµ¡²ñ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤Î²ò¾Ã¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤¬²ñ¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î»þ´Ö¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¼Ò²ñ¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¡¢¶µ°é¤ä°åÎÅ³Êº¹¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬µ¡²ñ¤òÊ¿Åù¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£