¥ê¥æー¥¹PC¤Î¥ê¥ó¥°¥íー¡¢Á´¹ñ¤ÎPC¥æー¥¶ー¤¬¶¦´¶¡ª¡È¤¢¤ë¤¢¤ëPC¥È¥é¥Ö¥ë¡É¥é¥ó¥¥ó¥°ÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¥ê¥ó¥°¥íー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Äö ÉÒÇ·¡Ë¤Ï¡¢Æü¡¹´ó¤»¤é¤ì¤ëPC¥µ¥Ýー¥È¤ÎÁêÃÌ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤¬¡Ö¤³¤ì¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¡ª¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡ÖPC¥È¥é¥Ö¥ë¤¢¤ë¤¢¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ÎÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2025Ç¯9·î24Æü～10·î15Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥°¥íー¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥æー¥¹PC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖR¡çPC¡Ê¥¢ー¥ë¥Ôー¥·ー¡Ë¡×¤Î¥æー¥¶ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñ¤«¤éÇ¯´ÖÌó4,700·ï¤ÎPC¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÆÃ¤ËÂ¿¤¤¥È¥é¥Ö¥ë10¹àÌÜ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬ºÇ¤â¶¦´¶¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ëPC¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤òÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅêÉ¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤Î¼ÂºÝ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¼ÂÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢º£¸å¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¡Ø¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¡Öº¤¤Ã¤¿¡ª¡×¤¢¤ë¤¢¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù
¤ªÂê¡§¤¢¤Ê¤¿¤¬°ìÈÖº¤¤Ã¤¿PC¥È¥é¥Ö¥ë¤òÁª¤ó¤ÇÅêÉ¼
ÅêÉ¼´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë～10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
·ë²ÌÈ¯É½¡§2025Ç¯10·î²¼½ÜÍ½Äê
ÅöÁªÈ¯É½¡§2025Ç¯10·î²¼½Ü¡Ê·ÊÉÊÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÄÌÃÎ¡Ë
·ÊÉÊ¡§
¡¦R¡çPC¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç»È¤¨¤ë30,000±ß³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¡ÊÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¡Ë
¡¦Amazon¥®¥Õ¥È·ô 1,000±ßÊ¬ ¡ÊÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¡Ë
º£²ó¤ÎÅêÉ¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎPC¥æー¥¶ー¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ëPC¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÅêÉ¼ÊýË¡
1¡¥¥ê¥ó¥°¥íー¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¡ÊLINE QR¥³ー¥É¤Þ¤¿¤Ï²¼µURL¤«¤é¡Ë
¥ê¥ó¥°¥íー¸ø¼°LINE¡§https://page.line.me/767catjb?openQrModal=true
2¡¥ÅêÉ¼¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡Ö°ìÈÖº¤¤Ã¤¿PC¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ò10¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤é1¤ÄÁªÂò
3¡¥´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë²óÅú¤·¤Æ±þÊç´°Î»
¢£ÅêÉ¼¸õÊä¡Ê°ìÉô¡Ë
¡¦Æ°ºî¤¬ÃÙ¤¤
¡¦Wi-Fi¤Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬ÀÚ¤ì¤ë
¡¦¥×¥ê¥ó¥¿ー¤¬»È¤¨¤Ê¤¤
¡¦²»¤¬½Ð¤Ê¤¤
¡¦¥«¥á¥é¤¬±Ç¤é¤Ê¤¤¡¢Â¾
¢¨¥ê¥ó¥°¥íー¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¼õ¤±¤¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤ËÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ
½¸·×¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¥æー¥¶ー¥µ¥Ýー¥È¤Î²þÁ±¤Ë³è¤«¤·¡¢¥æー¥¶ー¤¬°Â¿´¤·¤ÆPC¤ò»È¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥æー¥¹PC¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖR¡çPC¡×¤È¤Ï
¡ÖR¡çPC¡×¤Ï¡¢2Ç¯¤ÈÌµ´ü¸Â¤Ç´ü´Ö¤ÎÁª¤Ù¤ëËÜÂÎÊÝ¾Ú¡¢ÅÅÏÃ¤äLINE¤òÍÑ¤¤¤¿ÁêÃÌ¥µ¥Ýー¥ÈÉÕ¤ÎÃæ¸Å¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍµ¯°ø¤Î¸Î¾ã¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÝ¾ÚÂÐ¾Ý¡×¤È¤¤¤¦¶È³¦½é¤ÎÊÝ¾ÚÆâÍÆ¤È¡¢¸·³Ê¤ÊÀ°È÷´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯À½ÉÊ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¥µ¥Ýー¥È¤Ï¹ØÆþ¸åÌµ´ü¸Â¡¦ÌµÀ©¸Â¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¡¢¹ØÆþÁ°¤Î¤´ÁêÃÌ¤âÌµÎÁ¤Ç¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤¬¤Ç¤¤ëÃæ¸Å¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤¹¡£
R¡çPCÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖR¡çPC¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¡§https://rpc.ringrow.co.jp
¥ê¥ó¥°¥íー³ô¼°²ñ¼Ò
2001Ç¯¤ËÍ¸Â²ñ¼Ò¥ê¥Ú¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£2021Ç¯¤ËÁÏÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼çÎÏ»ö¶È¤ÏÃæ¸Å¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÈÎÇä¡¦½¤Íý¡¦Çã¼è¡£2018Ç¯4·î¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖR¡çPC¡Ê¥¢ー¥ë¥Ôー¥·ー¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÑ¹»³èÍÑ¤Î¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê½¸³Ø¹»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê*¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢»Â¿·¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¶È³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê*¡Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê½¸³Ø¹»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï2023Ç¯4·î1Æü¤è¤êÊ¬¼Ò²½¤·¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤·¤ÆË¡¿Í²½¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¦Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡§¥ê¥ó¥°¥íー³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄöÉÒÇ·
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©171-0022¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ3-8-8¡¡THE CORNERÃÓÂÞ4³¬
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§Ãæ¸Å¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÈÎÇä¡¦½¤Íý¡¦Çã¼è
¡¦URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.ringrow.co.jp/¡Ê¥ê¥ó¥°¥íー¸ø¼°HP¡Ë