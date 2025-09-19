Wi-Fi 6E¤È¥íー¥«¥ë5G¤òÍÑ¤¤¤¿ÌµÀþLAN¹âÅÙ²½»Ù±ç¹©¾ì¡¦¥×¥é¥ó¥È¡¦Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¸þ¤±¤ËÌµ½þ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³«»Ï
¢£ÇØ·Ê
À½Â¤¸½¾ì¤äÂç·¿»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑÃ¼Ëö¤äIoTµ¡´ï¤Î³èÍÑ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢LAN¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÉ¯Ç÷¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢½Ð¼Ò²óµ¢¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤ÎÌµÀþLANÇÛ²¼¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄÅù¡Ë¤ÎÁý²Ã¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¹©¾ì¤ä¥×¥é¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼«Æ°²½ÀßÈ÷¤Î±ó³ÖÀ©¸æ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢½¾Íè°Ê¾å¤Ë¹âÉÊ¼Á¤ÇÄãÃÙ±ä¤ÊÌµÀþLAN¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î2.4GHz¡¿5GHzÂÓWi-Fi¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢6GHzÂÓ¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊWi-Fi 6E¤ä¡¢¹â¿®Íê¤Î¥íー¥«¥ë5G¤ÎÆ³Æþ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÍèÅ¹µÒÍÑ¡¿¶ÈÌ³ÍÑÌµÀþ¤Î¶¦ÍÑ¤ä¡¢ÄãÉÊ¼ÁÍÑÅÓ¡¿¹âÉÊ¼ÁÍÑÅÓ¤Îº®ºß¤¬Â¿¤¯¤Î»ÜÀß¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÊ¬Î¥¤ÈÄÌ¿®ÉÊ¼Á³ÎÊÝ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ìµ½þ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ
NTTBP¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿¹âÉÊ¼Á¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤ÊÌµÀþLAN¤Î¹½ÃÛ¼ÂÀÓ¡ÊÁ´¹ñÎß·×50ËüAPÄ¶¡Ë¤È¡¢NTT¥¢¥¯¥»¥¹¥µー¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½ê¤È¤Î¶¦Æ±¼Â¸³À®²Ì¡ÊCradio(R)¡ËÅù¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢°Ê²¼¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡§¸½¾õ¤ÎÌµÀþLAN¹½À®¡¢¼ýÍÆÃ¼Ëö¿ô¡¢¾Íè¹½ÁÛ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡§¶È³¦Æ°¸þ¤äºÇ¿·µ»½Ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¹âÅÙ²½Êý¿Ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
- ¹âÅÙ²½°ÆÄó¼¨¡Ê¸¶Â§3¥×¥é¥ó¡Ë¡§
¡¦¥³¥¹¥È½Å»ë¡§Wi-Fi 6E¤Î¤ß¡¢DIYÆ³Æþ¤òÁÛÄê
¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½Å»ë¡§Wi-Fi 6E¤Î¤ß¡¢ÄÌ¿®ÉÊ¼Á³ÎÊÝ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤â´Þ¤àÁÛÄê
¡¦³ÈÄ¥À½Å»ë¡§Wi-Fi 6E¤È¥íー¥«¥ë5G¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½À®
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¡¢3～5Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿LAN¤ÎÁý¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥È´¶¤òÇÄ°®¤Ç¤¡¢·×²èÅª¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊÅê»ñÈ½ÃÇ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤ªµÒ¤µ¤Þ¥á¥ê¥Ã¥È- ÃæÄ¹´ü¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥È´¶¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Ã¼ËöÁý²Ã¤ä¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ËÈ÷¤¨¤¿Àß·×»Ø¿Ë¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿LAN¤Î¶¯²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÅê»ñ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£NTTBP¤Î¶¯¤ß- Á´¹ñÎß·×50ËüAPÄ¶¤ÎÂçµ¬ÌÏLAN¹½ÃÛ¼ÂÀÓ
- ¸ø¶¦°Æ·ï¤äÂçµ¬ÌÏ¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥íー¥«¥ë£µG¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ
- ¸¦µæÏ¢·È¡§NTT¥¢¥¯¥»¥¹¥µー¥Ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ½ê¤È¤Î¶¦Æ±¼Â¸³¡ÊCradio(R)¡Ë¤òÄÌ¤¸¤¿ÀèÃ¼ÌµÀþµ»½Ñ¤Î¼Â±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦
- ¥Þ¥ë¥Á¥Ù¥ó¥ÀーÂÐ±þ¡§¥áー¥«ー¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤ÃæÎ©Åª¤ÊÀß·×»Ù±ç¤¬²ÄÇ½
- Â¿ÍÍ¤ÊÌµÀþµ»½Ñ¡§¥ß¥êÇÈ¤ä¥á¥Ã¥·¥å¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹°è¥«¥ÐーÀß·×¤Ë¤âÂÐ±þ
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý- ¹©¾ì¡¢¥×¥é¥ó¥È¡¢Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ÇÌµÀþLAN¤Î¹âÅÙ²½¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ëË¡¿ÍÍÍ¡Ê´ûÂ¸¥Ù¥ó¥ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂåÍý¿½¹þ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ë
¢£¿½¹þÊýË¡
°Ê²¼¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Wi-Fi 6E ¡õ¥íー¥«¥ë5GÆ³ÆþÁêÃÌ : NTTBP¡ÃNTT¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(https://www.ntt-bp.net/product/service/introduction-consultation/index.html)
¢¨ÀèÃå½çÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¡¢¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï´ü´ÖÆâ¤Ç¤â¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Ë¤à¤±¤Æ
NTTBP¤Ïº£¸å¤â¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤ÄÂçµ¬ÌÏ¤ÊÌµÀþLAN¤Î¹½ÃÛ¼ÂÀÓ¤ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¼Â¾Ú¤òÍ»¹ç¤·¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶ÈDX¤È¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿Ê²½¤ò»Ù¤¨¤ëÌµÀþ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£