À¤³¦½é¢¨1¡¢½ã¿å¢¨2¤Ç¶õ´ÖÉâÍ·¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò99.9¡ó¸º¾¯¤µ¤»¤ë¢¨3 ¥¦¥¤¥ë¥¹¥ê¥Ç¥åー¥µー¡Ömoya Craft¡×¡Ömoya Ultra¡×2025Ç¯10·î10Æü¿·È¯Çä
¥×¥ë¥¬¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆóÈÖÄ®1-2¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹µ× ¹¯É§¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¢¨1 ½ã¿å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ´ÖÉâÍ·¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤¶õµ¤¥±¥¢µ¡´ï¡Ömoya Craft¡Ê¥â¥ä ¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡Ömoya Ultra¡Ê¥â¥ä ¥¦¥ë¥È¥é¡Ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤è¤ê¡¢moya ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢²¹ÃÈ²½¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢½»Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ½¼Ê¬¤Ê´¹µ¤¤¬Æñ¤·¤¤¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ömoya Craft¡×¡Ömoya Ultra¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½Âå¤Î¶õ´Ö²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÌôºÞ¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¿å¤À¤±¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¶õµ¤¥±¥¢¤Î¿·¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÄó°Æ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¿åÆ»¿å¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç½ã¿å¤ò¼«Æ°À¸À®¡£
ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¥ß¥¹¥ÈÈ¯À¸¥¿¥ó¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢0.05～0.5¦Ìm¤ÎÄ¶ÈùºÙ¤Ê¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥¹¥È¡×¤òÈ¯À¸¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¯³È»¶¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ß¥¹¥È¤Ï¶õ´Ö¤ËÄ¹¤¯¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÉâÍ·¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ø¸ú²ÌÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀìÍÑ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Éô²°¤Î¹¤µ¤äÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê±¿Å¾¥âー¥É¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Æ°Åª¤Ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¸º¾¯¤È²÷Å¬¤Ê¼¾ÅÙ´Ä¶¤òÎ¾Î©¡£
Åß¾ì¤Ë¤Ï¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¥µ¥é¥µ¥é²Ã¼¾¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜµ»½Ñ¤ÏÂç¼ê·úÀß²ñ¼Ò °ÂÆ£¥Ï¥¶¥Þµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶õ´ÖÉâÍ·¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò99.9¡ó¸º¾¯¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¢¨2¤¬²Ê³ØÅª¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀÅ¤«¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀÇ½¡¢ÀÅ²»Àß·×¢¨4¡¢¤½¤·¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë°ÂÁ´À¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
moya ¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È :
https://moya.tokyo
ÌôºÞ¥¼¥í¡£¿å¤À¤±¤Ç¡¢¶õ´ÖÉâÍ·¥¦¥¤¥ë¥¹99.9%¸º¾¯¡¦ÉÔ³è²½¤ò¼Â¾Ú ¢¨3
moya¤Ï¡¢ÌôºÞ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¿å¤À¤±¤Ç¶õ´ÖÉâÍ·¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò99.9%¸º¾¯¤µ¤»¤ë¢¨3¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¼ê·úÀß²ñ¼Ò °ÂÆ£¥Ï¥¶¥Þµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï²Ê³ØÅª¤Ë¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î½ã¿åÀ¸À®¤ÈÌ¸²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥¤¥¯¥í¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢¶õ´Ö¤ËÄ¹¤¯¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¶õ´Ö¤ËÉâÍ·¤¹¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥×¥íー¥Á¡£
¤â¤Á¤í¤óÌôºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
moya¤Ï¡¢²Ã¼¾¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡£Æü¾ï¤Ë¡¢¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤¶õµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¶õµ¤¤Î¼Á¤Ï¡¢¤½¤Î¼ê¤Ë¡£
BluetoothÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÀìÍÑ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤«¤éÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤ªÉô²°¤Î¹¤µ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤ÈÊ®Ì¸»þ´Ö¤¬¼«Æ°·×»»¤µ¤ì¡¢¥âー¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢ÀßÃÖ´Ä¶¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿±¿Å¾¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍËÆü¡¦»þ´Ö¤´¤È¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÀßÄê¤ä¼êÆ°¥âー¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢»È¤¦¿Í¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤ÏiOS¤ª¤è¤ÓAndroid¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿UI¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êë¤é¤·¤Ë¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Í¾Çò¤ò¡£
¶õ´Ö¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¡¢ÀÅ¤«¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¡£
moya¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤é¤·¤µ¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢Êë¤é¤·¤Î·Ê¿§¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Áàºî¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ë½¸Ìó¤·¡¢ËÜÂÎ¤Ë¤ÏÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡£
³°Áõ¤Ë¤Ï¹âÂÑµ×¤ÎSUS304¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÅÉÁõ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ÁÇÈ©¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ë¡£»ØÌæ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢±ø¤ì¤â¿¡¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃ¼ì²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Èþ¤·¤µ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Features
¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://moya.tokyo ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
moya Craft
·¿Ì¾¡§ CRAFT1JPBLK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë / CRAFT1JPWHT¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë
È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯10·î10Æü(¶â)¡Ê9·î19Æü¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï¡Ë
Ä¾ÈÎ²Á³Ê¡§69,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅÅ¸»¡§ AC 100V～240V¡¡ºÇÂç38W
Å¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ¡§ ¥×¥ì¥Ï¥ÖÍÎ¼¼: ～21 m² (13¾ö)ÌÚÂ¤ÏÂ¼¼: ～13m² (8¾ö) ¢¨5
±¿Å¾¥âー¥É¡§ ¥¦¥¤¥ë¥¹¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥âー¥É¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó+²Ã¼¾¥âー¥É¡¢¼êÆ°¥âー¥É¡Êmoya¥¢¥×¥ê¤«¤éÁàºî²ÄÇ½¡Ë
²Ã¼¾ÎÌ¡§ 450mL/h¡¡
³°·ÁÀ£Ë¡¡§ Ä¾·Â Ìó230mm ¡ß ¹â¤µ Ìó448 mm
¸ò´¹ÍÑ¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¡§IonCell¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸ for moya Craft¡ÊIC-CRAFT1JP¡Ë
¼ÁÎÌ¡§ Ìó4.8 kg
¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§ 4.5 L
moya Ultra
·¿Ì¾¡§ ULTRA1JPSLV
È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯10·î10Æü(¶â)¡Ê9·î19Æü¤«¤é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï¡Ë
Ä¾ÈÎ²Á³Ê¡§99,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÅÅ¸»¡§ AC 100V¡¡ºÇÂç145W
Å¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ¡§ ¥×¥ì¥Ï¥ÖÍÎ¼¼: ～74 m² (44¾ö)ÌÚÂ¤ÏÂ¼¼: ～44m² (27¾ö) ¢¨5
±¿Å¾¥âー¥É¡§ ¥¦¥¤¥ë¥¹¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥âー¥É¡¦¥¦¥¤¥ë¥¹¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó+²Ã¼¾¥âー¥É¡¦¼êÆ°¥âー¥É
²Ã¼¾ÎÌ¡§ 1,600mL/h
³°·ÁÀ£Ë¡¡§ Éý Ìó250mm ¡ß ±ü¹Ô Ìó250mm ¡ß ¹â¤µ Ìó875mm
¸ò´¹ÍÑ¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¡§IonCell¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸ for moya Ultra¡ÊIC-ULTRA1JP¡Ë
¼ÁÎÌ¡§ Ìó18 kg
¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§ 10 L
¢¨1 ½ã¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÉâÍ·¥¦¥¤¥ë¥¹¸º¾¯¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦½é¡£¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯8·î¡Ë
¢¨2 ½ã¿å¤È¤Ï¡¢ÉÔ½ãÊª¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤«¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡¢½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¿å¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3 »î¸³´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ
¡¡¡¡JEMA¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÅÅµ¡¹©¶È²ñ¡Û¤ÎÉíÂ°½ñD¤Î´ð½à¤Ë½àµò
¡¡¡¡°ÂÆ£¥Ï¥¶¥Þµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Ë¤Æ·×Â¬¤ò¼Â»Ü
¢¨4 moya Craft¤Î¤ßÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨5 ÆüËÜÅÅµ¡¹©¶È²ñµ¬³Ê JEM1426 ¤Ë´ð¤Å¤¯»î¸³ÊýË¡¤Ë¤è¤ê»»½Ð
¢¨ ËÜÀ½ÉÊ¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÈÎÇä³«»ÏÆü
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êmoya ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯10 ·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾¼ÂÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢É´²ßÅ¹¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×
◾³ÚÅ·
◾Amazon
◾moya ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
moya ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ :
https://moya.tokyo
ÂåÍýÅ¹ÍÍ¸þ¤±¾¦ÉÊÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÊÀ¼Ò¥·¥çー¥ëー¥à¡Ë
¤´´õË¾Æü»þ¡§Ä´À°¤Î¤¦¤¨¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þÁë¸ý¡§os@dvac.co.jp ¤Þ¤¿¤Ï 090-3593-0555¡Ê¿¹µ×¡Ë
´ë¶È¾ðÊó
¥×¥ë¥¬¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡Ö¶õµ¤¤Î¼Á¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¿·¤·¤¤½¬´·¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¶õµ¤¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Òmoya¡Ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÌôºÞ¤ËÍê¤é¤º¡¢¿å¤À¤±¤Ç¶õ´Ö¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢°ÂÆ£¥Ï¥¶¥Þµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ³«È¯¤Ç¸ú²Ì¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¶õµ¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤·¡¢²÷Å¬¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§¥×¥ë¥¬¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆóÈÖÄ®£±－£²
ÀßÎ© ¡§2019Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô ¡§¿¹µ× ¹¯É§
Web¥µ¥¤¥È¡§https://moya.tokyo
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÃ´Åö¡¡¾¾ÅÄ ¿®¹Ô
¥áー¥ë¡§matsudad55@matsudad55.com
TEL¡§090-4532-8839
¥×¥ë¥¬¥Æ¥£¥ª³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Á°ÅÄ ÃÎ½¨
¥áー¥ë : os@dvac.co.jp
TEL : 03-6910-0698