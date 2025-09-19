¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê43¡ó¥ª¥Õ¡ÛRORRY¡¢QI2Ç§¾Ú15W¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¿··¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖM8¡×¤¬¥»ー¥ë¼Â»Ü
RORRY¡Ê¥íー¥êー¡Ë ¤Ï¡¢QI2Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿15W¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡ÖM8(https://amzn.to/3VmnUIj)¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï²Á³Ê7,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢38¡ó¥ª¥Õ¤Î4,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢500¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ë¤è¤ê ¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÅ¬ÍÑ¸å¤Î²Á³Ê¤Ï4,499±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§
QI2Ç§¾Ú 15W¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¡§¼¡À¤Âåµ¬³Ê¤Ë¤è¤ë¹âÂ®¤«¤Ä°ÂÄê½¼ÅÅ
¥¹¥¿¥ó¥Éµ¡Ç½ÉÕ¤¡§¥¹¥Þ¥Û¤òÎ©¤Æ³Ý¤±¡¢Æ°²è¤äÄÌÏÃ¤ËÊØÍø
10000mAhÂçÍÆÎÌ¡§³°½ÐÀè¤Ç¤â°Â¿´¡¢ÅÅÃÓÀÚ¤ì¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã
¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤ÎÄ¶Çö·¿½¼ÅÅÌÌ¡§¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÊ¬Î¥¹½Â¤¤ÇÊüÇ®¸ú²ÌÈ´·²
Æ±»þ½¼ÅÅÂÐ±þ¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó2Âæ¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ²ÄÇ½
ÄãÅÅÎ®¥âー¥É¡§¥¤¥ä¥Û¥ó¤ä¾®·¿¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¤â°ÂÁ´¤Ë½¼ÅÅ
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§RORRY ¡ÖM8¡×¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー(https://amzn.to/3VmnUIj)
´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§7,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»ー¥ë²Á³Ê¡§4,999±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Î38¡ó¥ª¥Õ¡Ï
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡§500¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê10¡ó´Ô¸µ¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÅ¬ÍÑ¸å¤Î²Á³Ê¡§4,499±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë(https://amzn.to/3VmnUIj)
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://amzn.to/3VmnUIj
³ô¼°²ñ¼ÒRORRY ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://rorryjapan.com/
Email¡§marketing@rorry.com
³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://www.rakuten.co.jp/rorrystore/
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/rorry(https://www.amazon.co.jp/rorry)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ó¥åー¼èºà¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Ñ¥Ö¥ê¥·¥Æ¥£¤Ê¤ÉÍÑÅÓ¤ÈÉ¬Í×¸Ä¿ô¤ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒRORRY ¹ÊóÃ´Åö¡§MOMOKO
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§marketing@rorry.com