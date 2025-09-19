¼¡À¤Âå¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡ß¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¥Èー¥¯¥ó@¿¹ÏÆÍª¿Í¡×¤¬FiNANCiE¤Ç¥Èー¥¯¥ó¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª9·î19Æü(¶â)18»þÈ¾¤è¤ê½é²ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¿½¹þ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ô¢¸÷¹¨¾°¡¢°Ê²¼¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWellness Land¡ÊÂåÉ½¡§¿¹ÏÆÍª¿Í¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë½÷ÀÀìÍÑ24»þ´Ö¥¸¥à¡ÖAmazones¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¡Ë¡×¤Î¥Èー¥¯¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¥Èー¥¯¥ó@¿¹ÏÆÍª¿Í¡×¤¬¡¢FiNANCiE¤Ë¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¸ø³«¤·¡¢9·î19Æü(¶â)18»þÈ¾¤è¤ê½é²ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¿½¹þ¤¬¥¹¥¿ー¥È¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
½é²ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»²²Ã¤Ï¤³¤Á¤é :
https://financie.jp/users/amazones/cards
¢¨¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ï¡ÖFiNANCiE¡×¤Ø¤ÎÌµÎÁ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Èー¥¯¥ó¡ÊCT¡Ë¤ÏFiNANCiE¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Í²Á¾Ú·ô¤ä°Å¹æ»ñ»º¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚAmazones¥Èー¥¯¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡©¡Û
Amazones¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¡Ë¤Ï¡¢½÷À¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¤¨¤ë24»þ´Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½÷À¤Îµ±¤¯Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤ÇÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥Úー¥¹¤Ç±¿Æ°¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢FiNANCiE¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤ä¥¸¥à¤òÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë·ò¹¯Â¥¿Ê¤ä¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Èー¥¯¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¡Û
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Î½÷À¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ëµ±¤±¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÂÎ¸³¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¸¥à±¿±Ä¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ä©Àï¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¥Èー¥¯¥ó¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä´ë²è¤ò¿Ê¤á¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³èÆ°·×²è¡Û
¡Ö¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¥Èー¥¯¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥ó¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¶¦ÁÏ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò·ÁÀ®¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤¬°Â¿´¤·¤Æ·Ò¤¬¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¸¥à²ñ°÷¤ä±þ±ç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¡¢¼«Ê¬Ëá¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä·ò¹¯¾¦ÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶¦ÁÏ·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
³«È¯Ãæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò¡¢¥Èー¥¯¥óÊÝÍ¼Ô¤È¶¦¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¡£SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ä¥ì¥Ó¥åーÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥ó¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯Â¥¿Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Î´ë²è¡¦¼ÂÁõ
¥¸¥à¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢ÃÏ°è¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â¸¡Æ¤Ãæ¡£Ê¡Íø¸üÀ¸¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Ù±ç¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤âÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¯¥ó¥¨¥³¥Î¥ßー¤Ë¤è¤ë¥Ð¥¤¥Ð¥Ã¥¯¹½ÁÛ
º£¸å¡¢¥¸¥à²ñ°÷¿ôÁý²Ã¤ä¥¸¥à¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÎÇä¾å¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥Èー¥¯¥ó¤Î»Ô¾ìÎ®ÄÌ²Á³Ê¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ð¥¤¥Ð¥Ã¥¯»Üºö¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢Ä¹´üÅª¤Ë±þ±ç¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Èー¥¯¥óÊÝÍ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
～¥Èー¥¯¥óÊÝÍ¼Ô¸þ¤±¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡Ê°ìÉôÍ½Äê¡Ë～
¡ü ¥¸¥à¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÍ¥Àè¾·ÂÔ
¡ü Amazones¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥°¥Ã¥º¤ÎÂ£Äè
¡ü ¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥â¥Ë¥¿ー»²²Ã¸¢
¡ü ¥¸¥à±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤Ø¤Î¾·ÂÔ
¡ü EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¹ØÆþ¸¢¡¿¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä±ÜÍ÷¸¢
¡ü ¥ì¥Ó¥åーÅê¹Æ¤äSNSÈ¯¿®¤Ç¤Î¥Èー¥¯¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¢¨¾åµ¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ï°ìÉôÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸åÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½é²ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³µÍ×¡Û
½é²ó»Ù±ç¥³ー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¾¯³Û¥³ー¥¹¤«¤é¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¸ÂÄê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µーÍÍ¸þ¤±¥³ー¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÀßÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÉôÆÃÅµ¤Ë¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µーÍÍ¸þ¤±¤Î¥³ー¥¹¤Ç¤ÏÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î¥¸¥àÍøÍÑÆÃÅµ¡¢´ë¶ÈÍÍ¤Î¤´¾Ò²ð¤Îµ¡²ñ¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§½é²ó»Ù±ç¥³ー¥¹°ìÍ÷¢§
¢¨¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥³ー¥¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥³ー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ØÆþ²Á³Ê¤ÎÌó20%Ê¬¤Î¥Èー¥¯¥ó¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥Þ¥¢¥¾¥Í¥¹¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥³ー¥¹¤Ï1¿Í1¸ý¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÎÊ£¿ô¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¹¥Ý¥ó¥µー¥³ー¥¹¤ÇÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¥Èー¥¯¥ó¤Ï°ìÇ¯´Ö¤Î¥í¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¹¥Ý¥ó¥µー¥³ー¥¹¤ÏË¡¿ÍÍÍ¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¤Ê¤ª¸í¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÆÃÅµ¤ÎÍú¹Ô¤ª¤è¤ÓÊÖ¶âÂÐ±þ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¢¥Þ¥¾¥Í¥¹¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¢§
½é²ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»²²Ã¤Ï¤³¤Á¤é :
https://financie.jp/users/amazones/cards
¡ÚÂåÉ½¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒWellness Land
ÂåÉ½¡§¿¹ÏÆÍª¿Í
¡Ö¥¸¥à¤Ï¤¿¤À¤Î±¿Æ°»ÜÀß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤Ç°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¶¦¤Ë¡Èµ±¤±¤ë¼«Ê¬¡É¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Èー¥¯¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¶¦ÁÏ¤ÎÎØ¤ò¡¢°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒWellness Land¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWellness Land
ÂåÉ½¼Ô¡§¿¹ÏÆÍª¿Í
ÀßÎ©Æü¡§2021Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡§¢©556-0022 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èºùÀî£±ÃúÌÜ£³－£²
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ï¡¢Web3»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥Èー¥¯¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFiNANCiE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢NFT¤Î´ë²è¡¦È¯¹Ô»Ù±ç»ö¶È¡¢IEO»Ù±ç»ö¶È¤Ê¤É¥Èー¥¯¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢350°Ê¾å¤â¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¸Ä¿Í¤Ê¤É¤Î¥Èー¥¯¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¡¢´ë²è¡¦±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Èー¥¯¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¡¦³ÈÄ¥¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¹ñÆâÍ£°ì¤ÎWeb3¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡ÃFiNANCiE¡¡https://financie.jp/
¥¢¥×¥ê¡§App Store¡ÊÂÐ±þOS¡§iOS 15.0°Ê¾å¡Ë
https://apps.apple.com/jp/app/financie/id1470196162
¥¢¥×¥ê¡§Google Play¡ÊÂÐ±þOS¡§Android 6.0°Ê¾å¡Ë
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.financie.ichiba
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ô¢¸÷ ¹¨¾°
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2019Ç¯1·î
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26-1¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー15F
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡¡https://www.corp.financie.jp/contact