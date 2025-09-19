¡ÚVeoyads¡Ûµæ¶Ë¤ÎÃ¦ÌÓ¥¹¥Ôー¥É¤òÂÎ´¶¡ªCRYSTAL HIPL¸÷ÈþÍÆ´ï¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÂçÉý³ä°ú
Veoyads¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¸÷ÈþÍÆ´ï¤Î¿·´ð½à¤È¤Ê¤ë¡ÖCRYSTAL HIPL¸÷ÈþÍÆ´ï¡×¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ºÇ¿·ºî¤Î³×¿·Åª¤Ê¸÷ÈþÍÆ´ï¤ò¡¢9·î19Æü¤«¤é9·î26Æü¤Þ¤Ç¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê25,080±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç14,520±ß¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤º¡¢Á´¿È¤ò¤ï¤º¤«8Ê¬¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤ë¼¡À¤ÂåÃ¦ÌÓ¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µæ¶Ë¤ÎÎäµÑµ»½Ñ¤ÇÃ¦ÌÓ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥¼¥í¤Ë
ÇöÃå¤Îµ¨Àá¡¢¥à¥ÀÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ø¡£
½¾Íè¤ÎÃ¦ÌÓ´ï¤ÏÇ®¤¯¡¢ÉÒ´¶È©¤ÎÊý¤Ë¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖCRYSTAL HIPL¸÷ÈþÍÆ´ï¡×¤Ï¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥é¥ó¥×¥Ø¥Ã¥É¤ÇÈ©¤ò¾ï¤ËÌó10¡î¤ËÊÝ¤Á¡¢ÄË¤ß¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¸÷¤ò¾È¼Í¤·¤Þ¤¹¡£VIO¤Ê¤ÉÉÒ´¶Éô°Ì¤Ç¤âÌµÄË¤ÇÃ¦ÌÓ²ÄÇ½¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥µ¥í¥óÉÊ¼Á¤ÎÃ¦ÌÓÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HIPLµ»½Ñ¤ÇÃËÀ¤Î¹äÌÓ¤Ë¤âÂÐ±þ
CRYSTAL HIPL¸÷ÈþÍÆ´ï¤Ï¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎHIPLµ»½Ñ¤òÅëºÜ¡£550～1100nm¤Î¹ÈÏ°ÏÇÈÄ¹¤òÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤·¡¢ÂÀ¤¤ÌÓ¤äÇ»¤¤ÌÓ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤Î¹Å¤¤ÌÓ¤äÉ¦¤Ë¤â¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¡£¹â¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÃ¦ÌÓ¤·¤Ä¤Ä¡¢È©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò60¡ó·Ú¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÙ¤¤ÌÓ¤«¤éÇ»¤¤ÌÓ¤Þ¤Ç¡¢²÷Å¬¤ÊÃ¦ÌÓÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
8Ê¬¤ÇÁ´¿È¥±¥¢¡ª4¥âー¥É¡¦5ÃÊ³¬¥ì¥Ù¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤µÈ´·²
´é¡¦¥ï¥¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¦VIO¤Ê¤É¡¢Á´¿È¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÉô°Ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÀìÍÑ¥âー¥É¤È5ÃÊ³¬¾È¼Í¥ì¥Ù¥ë¤òÁõÈ÷¡£ÊÒ¼ê¤Ç¤âÁàºî²ÄÇ½¤Ê¼«Æ°Ï¢Â³¾È¼Í¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¤ï¤º¤«8Ê¬¤ÇÁ´¿È¤Î¥à¥ÀÌÓ¥±¥¢¤¬´°Î»¡£150ËüÈ¯¤Î¾È¼Í²ó¿ô¤Ç¡¢²ÈÄíÍÑ¸÷ÈþÍÆ´ï¤ÎÌó3ÇÜ¤ÎÂÑµ×À¤ò¸Ø¤ê¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤Î¥±¥¢¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡õ·ÚÎÌ¤Ç¤É¤³¤Ç¤âÈþÈ©¥±¥¢
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥µ¥¤¥º¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡ÊÌó230g¡Ë¤Ç¡¢¼«Âð¡¦Î¹¹ÔÀèÌä¤ï¤º»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¡£Áàºî¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤ÏËÜÂÎ¡¢ÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¡¢¥«¥ß¥½¥ê¡¢ÀìÍÑÊÝ¸î¥á¥¬¥Í¡¢¥À¥¹¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢ÆüËÜ¸ì¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤òÆ±º¡£ÆÏ¤¤¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¥±¥¢¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°Â¿´¤Î2Ç¯ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú
¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢ÎäµÑµ»½Ñ¤ÏiF¡¢Red Dot¤Ê¤É¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¾Þ¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ¡£PSE¡¢RoHSÇ§¾Ú¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´À¤È¹âÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î2Ç¯´ÖÀ½ÉÊÊÝ¾Ú¤Ç¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÉÔ¶ñ¹ç»þ¤â¿×Â®¤ËÂÐ±þ¡£Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ- ÈÎÇä²Á³Ê¡§25,080±ß ¢ª 14,520±ß
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü～9·î26Æü
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢ÄË¤ß¥¼¥í¡¦¹âÂ®¡¦¹âÂÑµ×¤Î¼¡À¤Âå¸÷ÈþÍÆ´ï¡ÖCRYSTAL HIPL¡×¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ØÆþ¥ê¥ó¥°¡§https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2MCKSB3?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2MCKSB3?th=1)
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2MCKSB3?th=1
JOYCHOU³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§ºù°æ¡¡ÑÛ
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§yonnie@joychouglobal.com