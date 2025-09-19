¡ÖTOKYOÇòÇÏ¤Îµ³»Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ÎÀßÎ© µÚ¤Ó »ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¤ÎËÜ³Ê»ÏÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
National Search Fund³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò »³º¬ ¹§¡¢°Ê²¼¡ÖNSF¡×¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤È¶¦Æ±¤ÇTOKYOÇòÇÏ¤Îµ³»ÎÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ê°Ê²¼¡ÖÇòÇÏ¤Îµ³»Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤é¤Ü¤·¶ä¹Ô¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è¡¡ÅÏî´ Ôè¿®¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²£ÉÍ¶ä¹Ô¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è¡¡ÊÒ²¬ Ã£Ìé¡Ë¤¬½Ð»ñ¤·¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤È¼«¼£ÂÎ¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÇÏ¤Îµ³»Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢NSF¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂè2¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î·Ð±Ä¼Ô¸õÊä¡Ê¥µー¥Á¥ãー¡Ë¤ÈÃæ¾®´ë¶È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤Î±ß³ê²½¤ÈÀ®Ä¹»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
1¹æ°Æ·ï¤È¤·¤Æ¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ²·Çä¶È¤ÎÏ·ÊÞ´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÉÙ±ÊÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼ÒµÚ¤ÓÍ¸Â²ñ¼ÒÊ¡±ÊÅÅ¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢¥µー¥Á¥ãー¡Ê¼¡À¤Âå·Ð±Ä¼Ô¸õÊä¡Ë¤Ç¤¢¤ëÃæÀî¾¹¨»á¤¬ÀßÎ©¤¹¤ëSPC¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÍýÇ°¤äÅÁÅý¤òÍý²ò¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä½¾¶È°÷¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¸å·Ñ¼Ô¤Ë»ö¶È¤ò¾µ·Ñ¤·¡¢ÅÁÅý¤¢¤ë´ë¶È¤Î¥Ð¥È¥ó¤ò¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡Û
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤Ç127Ëü¼Ò¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÑ¶È¤Ë¤è¤ê¸ÛÍÑ¤äÃÏ°è¤Îµ»½Ñ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÂ»¼º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»Ö¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¸õÊä¡Ê¥µー¥Á¥ãー¡Ë¤¬Åê»ñ²È¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë´ë¶È¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢·Ð±Ä¤ò°ú¤·Ñ¤°»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿ôÉ´·ï°Ê¾å¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¶áÇ¯Æ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NSF¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÉáµÚ¤ÈÀ©ÅÙÀß·×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå·Ð±Ä¼Ô¤ÎÇÚ½Ð¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾µ·Ñ´ë¶È¤Î³µÍ×¡Û
ÉÙ±ÊÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¡- ÀßÎ©¡§1972Ç¯ ¡¡
¡¡- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÅµ¤´ï¶ñ¤ª¤è¤ÓÅÅµ¤»ñºà¤Î²·Çä¶È
¡¡- ½¾¶È°÷¿ô¡§24Ì¾
ÉÙ±ÊÅÅµ¤¤Ï¡¢½©ÍÕ¸¶ÅÅµ¤³¹¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤é»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î»º¶ÈÈ¯Å¸¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁÏ¶È¤«¤é70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯µ¡´Ø¤äÀ½Â¤¶È¼Ô¡¢Î®ÄÌ¶È¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¸ÜµÒ¤È¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊÃÎ¼±¡¢¿×Â®¤Ê¶¡µëÂÎÀ©¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤ÊÉôÉÊ¤òÂ¨»þ¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ä¸úÎ¨²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î²·Çä¤È¤¤¤¦¡¢¼Ò²ñ¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¸Â²ñ¼ÒÊ¡±ÊÅÅ¶È
¡¡- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ2ÃúÌÜ11ÈÖ8¹æ
¡¡- ÀßÎ©¡§1975Ç¯ ¡ÊÁ°¿È¤Ï1950Ç¯ÁÏ¶È¤Î½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª¥¹¥È¥¢ー¡Ë
¡¡- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥Í¥¯¥¿¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤ÉÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊÄÌÈÎÉôÌç¤ò¼ç¤ËÃ´¤¦¡Ë
Ê¡±ÊÅÅ¶È¤Ï¡¢ÉÙ±ÊÅÅµ¤¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¼ç¤ËÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ë¤è¤ëÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¶¡µë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©ÍÕ¸¶¤Î³¹¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¤È¾¦Î®¤ò¹¤²¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ë¡¿Í¸ÜµÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÉÙ±ÊÅÅµ¤¤È°ìÂÎÅª¤Ë»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î»ö¶È¤òÊä´°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸½¼ÒÄ¹¡¦ÃÎÇ°Íø½¨»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
- Ç¯Îð¡§71ºÐ
- ³ØÎò¡§Áá°ðÅÄÂç³ØÍý¹©³ØÉôÂ´¶È
- ·ÐÎò¡§ÁÏ¶È²ÈÆóÂåÌÜ¤È¤·¤ÆÉÙ±ÊÅÅµ¤¤ò¸£°ú
ÃÎÇ°»á¤Ï¡¢Éã¤ÎÂå¤«¤éÂ³¤¯²È¶È¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢½©ÍÕ¸¶ÅÅµ¤³¹¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤Ë´ë¶È¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤«¤é¸½Âå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¶È³¦¤ÎÊÑÁ«¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¬¤é·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÃÎÇ°»á¤Ï¡¢À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤Ç¼è°úÀè¤ä¼Ò°÷¤«¤é¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢¾ï¤Ë¡Ö¸ÜµÒ¤Î¤¿¤á¡¢¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÄê¤·¤¿¾¦Î®¤Î³ÎÎ©¤ÏÃÎÇ°»á¤ÎÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¡¢¿ÆÂ²Æâ¾µ·Ñ¤â´Þ¤áÉý¹¤¯ÁªÂò»è¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µー¥Á¥ãー¤ÎÃæÀî»á¡¢¤½¤·¤ÆNSF¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢³°Éô¤«¤é¼¡À¤Âå·Ð±Ä¼Ô¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¾µ·Ñ¤Ï¡¢ÃÎÇ°»á¤Î¡Ö²ñ¼Ò¤òÌ¤Íè¤Ø»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿··Ð±Ä¼Ô¡Ê¥µー¥Á¥ãー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÃæÀî¾¹¨»á¡Ê46ºÐ¡Ë¤Ï¿À¸ÍÂç³Ø¹©³ØÉô¤òÂ´¶È¸å¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¤ËÆþ¼Ò¡£
Æ±¼Ò¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÎÉôÄ¹¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¡¢»Ò²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÎòÇ¤¤·¡¢¿ôÉ´Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢M&A¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉÙ¤Ê·Ð±Ä·Ð¸³¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼«¤é¤Î¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ëº£²ó¤Î¾µ·Ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
ÃæÀî»á¤Î¤â¤È¡¢ÉÙ±ÊÅÅµ¤¡¦Ê¡±ÊÅÅ¶È¤Ï¡¢¿·µ¬¼è°úÀè¤Î³ÈÂç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ä¿Ê¡¢³¤³°ÈÎÏ©¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
NSF¤È¤·¤Æ¤â¡¢70Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯½©ÍÕ¸¶¤ÎÏ·ÊÞ´ë¶È¤¬¼¡À¤Âå·Ð±Ä¼Ô¤Î¼ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤¬»ö¶È¾µ·Ñ¤Î°ì¤Ä¤Î¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ò²ñÅª°ÕµÁ / ¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤Î°ÕµÁ¡Û
ËÜ·ï¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë´ë¶È¾µ·Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡¡- Ï·ÊÞ´ë¶È¤ÎÅÁÅý¤Èµ»½Ñ¤ò¼é¤ë¤³¤È
¡¡- ¿·¤·¤¤·Ð±Ä¼Ô¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¾ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È
¡¡- ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È
¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤äÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡- ´ë¶È²ÁÃÍ¤Î°Ý»ý¡¦¸þ¾å
¡¡- ¿·¤·¤¤·Ð±Ä¼Ô¤È¤Î¶¨¶Èµ¡²ñ
¡¡- ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î°ÂÄê²½
¡¡- ¶¨Ä´Í»»ñ¤Î¿ä¿Ê
¡¡- ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½
¡¡- ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÀèÆ³»öÎã
¾µ·Ñ¸å¤Î´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÅê»ñ²È¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿»ñ¶â¶¡µë¤È·Ð±Ä»Ù±ç¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÇòÇÏ¤Îµ³»Î¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤Î1¹æ°Æ·ï¤Ç¤¢¤ëËÜ·ï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¼çÂÎÅª¤Ë»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¤Î¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¾ðÊó¡Û
¡¦ÆüËÜ¶âÍ»ÄÌ¿®¼Ò¡Ê¥Ë¥Ã¥¥ó¡Ë¤¬ËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤êµ»ö¤ò·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤äÅê»ñ²È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅìµþÅÔ»º¶ÈÏ«Æ¯¶É¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/2025-09-16-151757-043
¡¦ÅìµþÅÔÃÎ»ö µ¼Ô²ñ¸«¤ÎÆ°²è¡§https://tokyodouga.metro.tokyo.lg.jp/playlist/kaiken/
¡ÊËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ°²è¤Î5:08Á°¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚNSF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
National Search Fund³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤ÎÆÈÎ©·Ï¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥ÉÀìÌçÅê»ñ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉÔËºÀè¶È¤È²¹¸ÎÃÎ¿·¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¾µ·Ñ¤È¼¡À¤Âå·Ð±Ä¼Ô¤Î°éÀ®¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È·ÐºÑ¤Î»ýÂ³ÅªÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
---
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
National Search Fund³ô¼°²ñ¼Ò
Ã´Åö¡§Á°ÅÄ
E-mail¡§info@ns-fund.jp