¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤ÇÂç¹¥É¾¡ªÅìµþ¤Ç¤ÏÂ¨ÆüSOLD OUT¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥Í¥Þ¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡ª¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯ ¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µー¥È¡×¤¬¿ë¤ËÂçºå¾åÎ¦¡ª
ÆüËÜ¤Ç¤Ï2022Ç¯5·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬¶Ã°Û¤Î137²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡£¤³¤ÎÇ¯¤Î¹ñÆâ±Ç²è¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢£²°Ì¤ÈÂç¤¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¡¢ÍÎ²èÉôÌçÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤Î¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ë10²¯¥É¥ëÄ¶¤¨¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÅÁÀâ¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎò»ËÅªÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤ò¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¶Ë¾å¤ÎÀ¸±éÁÕ¤È¤È¤â¤ËÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¾å±Ç¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´À¤³¦10ÅÔ»Ô°Ê¾å¤ÇÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢º£Ç¯8·î¤Ë¤ÏËþÀÊ¤ÎÅìµþ¸ø±é¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯ ¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µー¥È¡×¤¬2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡2024Ç¯¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ðー¥È¡¦¥Ûー¥ë¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¸ÅÅµ±Ç²è¤ÎµÜÅÂ¤Î¤è¤¦¤ÊÁÔÂç¤Ê¶õ´Ö¤ÇËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢±ÇÁü¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥Õ¥ë¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÀ¸±éÁÕ¤È¶¦¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊËÜ¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤Î¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ë
2024Ç¯¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ðー¥È¡¦¥Ûー¥ë¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤Ë¤Æ¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ëー¥º¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂçºå¸ø±é¤Î»Ø´ø¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯ ¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¤òÂæÏÑ¹ñÆâ¤Î4ÅÔ»Ô¤Ç»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¿吳ÍË±§¡Ê¥¦ー¡¦¥ä¥ª¥æー¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤ò¡ãÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤Î±Ç²èÁ´ÊÔ¾å±Ç ¡ß ¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤ÎÀ¸±éÁÕ¡ä¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£Á´À¤Âå¤¬³Ú¤·¤á¤ëºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯ ¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µー¥È¡×¤ÇÇ®¤¤´¶Æ°¤È¶½Ê³¤ËËþ¤Á¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤òÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÆü9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¤Ë¤Æ¼õÉÕ³«»Ï¡ª¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¤Þ¤Ç¡£
¸ø±é³µÍ×
¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯ ¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥µー¥È¡×
¸ø±éÆü»þ¡¡¡¡2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì15:00 ¡¡³«±é16:00
²ñ¾ì¡¡¡¡Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¡Ê¢©540-0002¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÂçºå¾ë3-1¡Ë
ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡SÀÊ9,900±ß¡¢AÀÊ8,800±ß
»Ø´ø¼Ô¡§吳ÍË±§¡Ê¥¦ー¡¦¥ä¥ª¥æー¡Ë
¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡§WOWOW¥·¥Í¥Þ¥ªー¥±¥¹¥È¥é with ¿À¸Í»Ô¼¼Æâ´É¸¹³ÚÃÄ
¼çºÅ¡§´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷
´ë²è¡¦À©ºî¡§WOWOW
´ë²è¶¨ÎÏ¡§¾¾ÃÝ²»³Ú½ÐÈÇ
±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§¥¥çー¥Éー´ØÀ¾
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡§https://topgun-cinema-concert.com
¥·¥Í¥Þ¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¡¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡¡÷cineoke
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥çー¥Éー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó 0570-200-888¡ÊÊ¿Æü12¡§00～17¡§00 ¢¨ÅÚÆü½ËµÙ¶È¡Ë
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¡ä
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô(ÃêÁª)¡§9·î19Æü(¶â)18:00～9·î28Æü(Æü)23:59¡¡
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë2¼¡Àè¹Ô(ÃêÁª)¡§9·î29Æü(·î)12:00～10·î5Æü(Æü)23:59
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¡ä
10·î11Æü(ÅÚ)10:00
¢¨¥¥ã¥¹¥È¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨±Ñ¸ì¾å±Ç¡¦ÆüËÜ¸ì»úËë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨5ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¼Ö¤¤¤¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏSÀÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢»öÁ°¤Ë¥¥çー¥Éー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó 0570-200-888¡ÊÊ¿Æü12¡§00～17¡§00 ¢¨ÅÚÆü½ËµÙ¶È¡Ë¤Þ¤ÇÍè¾ì¤Î»Ý¤ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Ëü¤¬°ì½Ð±é¼Ô¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¾å±ÇºîÉÊ
±Ç²è¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2022Ç¯¸ø³«ºîÉÊ¡Ë¢¨±Ñ¸ì¾å±Ç¡¦ÆüËÜ¸ì»úËë
¾å±Ç»þ´Ö¡§Ìó£²»þ´Ö£±£µÊ¬¡Ê¢¨ÅÓÃæ£²£°Ê¬¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÍ¡¢¸ø±éÁ´ÂÎ¤Ï£²»þ´Ö£³£µÊ¬Í½Äê¡Ë
´ÆÆÄ¡§¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥³¥¸¥ó¥¹¥ー
²»³Ú :¥íー¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Õ¡¢¥Ï¥í¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¥ë¥¿ー¥á¥¤¥äー¡¢¥ì¥Ç¥£ー¡¦¥¬¥¬¡¢¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¸¥Þー
¤¢¤é¤¹¤¸¡§
¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¥¨¥êー¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÍÜÀ®³Ø¹»¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¤Ë¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¤¬¶µ´±¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶õ¤Î¸·¤·¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ëÈà¤Ï¡¢¼é¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤Î¸·¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤ë¤¬¡¢·±ÎýÀ¸¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà¤Î·¿ÇË¤ê¤Ê»ØÆ³¤Ë¸ÍÏÇ¤¤È¿È¯¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¤È¤Î·±ÎýÈô¹ÔÃæ¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿ÁêËÀ¥°ー¥¹¤ÎÂ©»Ò¥ëー¥¹¥¿ー¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥ëー¥¹¥¿ー¤Ï¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¤òº¨¤ß¡¢Èà¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤¬......¡£
¡Ú¥·¥Í¥Þ¡¦¥³¥ó¥µー¥È¡Ê¥·¥Í¥ª¥±(R)¡Ë¤È¤Ï¡Ä¡Û
¡ÈÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤Î±Ç²è¾å±Ç ¡ß ¥ªー¥±¥¹¥È¥éÀ¸±éÁÕ¤Ë¤è¤ë²»³Ú¡É¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡Ö¥·¥Í¥ª¥±(R)¡×¡£±éÁÕ¤òÄ°¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ç²è¤½¤Î¤â¤Î¤òÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÇ÷ÎÏ¤Î¡Ö±ÇÁü¡×¤È¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¶Ë¾å¤Î±éÁÕ¤Ë¤è¤ë¡Ö²»³Ú¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÂî±Û¤·¤¿Î×¾ì´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥Í¥ª¥±(R)¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥çー¥ÉーÅìµþ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£