¥º¥Ü¥ó¤òÃ¦¤¬¤º¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡Ø¥½¥Õ¥£¤ª¤Ç¤«¤±¸ò´¹¥·¥çー¥Ä¡Ù¿·È¯Çä
¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ãー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹â¸¶ ¹ëµ×¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥½¥Õ¥£ Ä¶½Ï¿ç¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¥·¥çー¥Ä·¿¥Ê¥×¥¥ó¤Î°Â¿´´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¥º¥Ü¥ó¤òÃ¦¤¬¤º¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡Ø¥½¥Õ¥£¤ª¤Ç¤«¤±¸ò´¹¥·¥çー¥Ä¡Ù¤ò¡¢2025 Ç¯ 10 ·î 7 Æü¤ËÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£È¯Çä¤ÎÇØ·Ê
¥·¥çー¥Ä·¿¥Ê¥×¥¥ó¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î4Ç¯´Ö¤Ç»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬¶â³Û¥Ùー¥¹¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¢¨1¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Ìë¤Î°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ø¶È¤ä»Å»ö¤Ê¤É¡¢¥Ê¥×¥¥ó¤ò¼«Í³¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤Ê¤¤ÆüÃæ¤Î³°½Ð»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌëÍÑ¥Ê¥×¥¥ó¤ä¥·¥çー¥Ä·¿¥Ê¥×¥¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥·¥çー¥Ä·¿¥Ê¥×¥¥ó»ÈÍÑ·Ð¸³¼Ô¤Î¡ÖÃë¤Ë¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨1
¤½¤³¤Ç¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³°½ÐÀè¤Î¥È¥¤¥ì¤Ç¤â¥º¥Ü¥ó¤ä·¤¤òÃ¦¤°¤³¤È¤Ê¤¯¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡Ø¥½¥Õ¥£¤ª¤Ç¤«¤±¸ò´¹¥·¥çー¥Ä¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ãー¥àÄ´¤Ù
¢£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
¡Ê1¡Ë¥º¥Ü¥ó¤òÃ¦¤¬¤º¤Ë³°½ÐÀè¤Ç¤â¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥·¥çー¥Ä·¿¥Ê¥×¥¥ó
¡¦ÆÈ¼«¤Î¡È¸ò´¹¥Æー¥×¹½Â¤¡É¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹¤¤¥È¥¤¥ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¥º¥Ü¥ó¤ä·¤¤òÃ¦¤¬¤º¤Ë¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦³°½ÐÃæ¤ÎÉÔ°Â¤ä±ÒÀ¸ÌÌ¡¦»þ´ÖÅªÀ©Ìó¤ËÇÛÎ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ»È¤¤Êý
- ÊÒÊý¤Î¥Æー¥×¤ò¤Ò¤é¤¤Þ¤¹¡£
- ¥ß¥·¥óÌÜ¤òº¸±¦¤Ë°ú¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ö¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤Ò¤¶¾å¤Ë´¬¤¤Ä¤±¡¢¸µ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Æー¥×¤òÅ½¤ê¤Þ¤¹¡£
- È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¤¡¢¹ø¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¹¥¤ß¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¥Æー¥×
¡¦¥Æー¥×¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¡¦²¿ÅÙ¤Ç¤â¡×Å½¤êÄ¾¤·²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÉÔ¿¥ÉÛ¤¬¥Æー¥×¤ËÍí¤ß¤Ä¤¯¤¿¤á°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â³°¤ì¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¦Äù¤áÉÕ¤±¤òÈò¤±¤¿¤¤»þ¤Ï¤æ¤ë¤á¤Ë¡¢°Â¿´´¶¤òµá¤á¤ë»þ¤Ï¤¤Ä¤á¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ°¤¤ÎÂ¿¤¤ÆüÃæ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£³¡ËºÇÄ¹12»þ´ÖÊ¬¢¨2¤ÎµÛ¼ýÎÏ
¡¦ºÇÄ¹12»þ´ÖÊ¬¢¨2¤ÎµÛ¼ýÎÏ¤Ç¡¢¸ò´¹¤¬Æñ¤·¤¤³°½Ð»þ¤ä»Å»öÃæ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2 ¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç·Ð·ìÎÌ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼è¤êÂØ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£Æþ¿ô¡¦²Á³Ê
¢£È¯Çä»þ´ü
2025Ç¯10·î7Æü¤ËÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥½¥Õ¥£¤ª¤Ç¤«¤±¸ò´¹¥·¥çー¥Ä¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.sofy.jp/ja/products/cho-jukusui/cho-jukusui_odekake_koukan_shorts.html
¢¨10·î7Æü¸ø³«Í½Äê
¡ã¥½¥Õ¥£ ¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¾ðÊó¡ä
½÷À¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥½¥Õ¥£¡Ù¤Î¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÈÅÄ Èþ·î´î¡Ê¤è¤·¤À ¤ß¤Å¤¡Ë¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¡Ø¥½¥Õ¥£ ¤Ï¤À¤ª¤â¤¤¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥½¥Õ¥£ ¤ª¤Ç¤«¤±¸ò´¹¥·¥çー¥Ä¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤â10·î21Æü¤è¤ê½ç¼¡¥ª¥ó¥¨¥¢Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£µÈÅÄ Èþ·î´î¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯3·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¿ÈÄ¹¡§162cm
2017Ç¯½©¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆW¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¼ç¤Ê¼ç±éºî¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥à¥¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¡¢¡Ø¤¢¤Ä¤¤¶»¤µ¤ï¤®¡Ù¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÁá¤¤½Õ¡Ù¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢½Ð±éºî¤È¤·¤ÆNetflix¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·ºî¤Ï¡¢Âè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡ÖVisionÉôÌç¡×¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¡¢±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ò¥ªー¥ë¡¦¥°¥êー¥ó¥º¡Ó¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¸ø³«¡Ë¤Ø¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³¤³°±Ç²è¡ØKARATEKA¡Ù¡Ê2026Ç¯¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ø³«¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È½é¤Î³¤³°ºîÉÊ¤Ø¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥½¥Õ¥£¤ª¤Ç¤«¤±¸ò´¹¥·¥çー¥Ä¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òÄÌ¤¸¤Æ¹×¸¥¤¹¤ë¡ÖSDGs 17¤ÎÌÜÉ¸¡×
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡×¡ÊSDGs¡§Sustainable Development Goals¡Ë¤ÇÄê¤á¤¿17¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¦¤Á¡¢²¼µ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ÈÅö¼Ò¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
3.¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë·ò¹¯¤ÈÊ¡»ã¤ò¡¡¡¡4.¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡¡¡¡5.¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¡¡
12. ¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤¡¡¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ãー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ûー¥à¥Úー¥¸¥¢¥É¥ì¥¹¡¡https://www.unicharm.co.jp/