¡ÖÊ¡²¬¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÎ×»þÎó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡ª
¶å½£Î¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
JR ¶å½£¤Ç¤Ï¡¢2025 Ç¯11 ·î£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÊ¡²¬¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤Î¤ªµ¢¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¤¢
¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÃÏÅÀ¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤¢¤ëÃÞÈîÀþ ¡ÖÃÞÁ°Á°¸¶±Ø¡×¤«¤éÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¤ÎÅ·¿À¡¦Çî
Â¿¡¦Ê¡²¬¶õ¹ÁÊýÌÌ¤ØÎ×»þÎó¼Ö¤ò£³ËÜÁýÈ¯±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµ¢¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÊØÍø¤ÊJR ¤ÈÃÏ²¼Å´¤ò¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ²¼¤µ¤¤¡£
£± ±¿Å¾Æü
2025 Ç¯11 ·î£¹Æü¡ÊÆü¡Ë
£² È¯Ãå»þ¹ï
JR ÃÞÈîÀþ¡¦ÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ ¢¨ÀÖ»ú¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Î×»þÎó¼Ö
£³ ¤½¤Î Â¾
¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÎó¼Ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢JR ¶å½£¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ö±ØÊÌ»þ¹ïÉ½¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö±ØÊÌ»þ¹ïÉ½¡×¤Ï¥³¥Á¥é (https://www.jrkyushu-timetable.jp/jr-k_time/top.html?_ga=2.147675519.915737328.1724109824-1329832696.1724109824)¢¨Î×»þÎó¼Ö¤Ï£¹·î20 ÆüÈ¿±ÇÍ½Äê