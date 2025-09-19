TV¥¢¥Ë¥á¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡ÖNARUTO ¡ß DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION¡×Âç´ÝÇßÅÄ¤Ë¤Æ9/24(¿å)¤«¤é³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¨¥ËËÇ°×¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ : µÜ¾å¸÷´î¡Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡×¤È¡ÖÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡×¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖNARUTO ¡ß DAIMARU MATSUZAKAYA COLLECTION¡×¤ò¡¢Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢10/1(¿å) ～ 10/14(²Ð) ¤Ë¤Ï¡¢Âç´ÝÅìµþÅ¹¤Ç¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¸ÂÄê¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä»¨²ß¡¢¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÅ¸³«¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢É´²ßÅ¹¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥¢¥¤¥Æ¥à¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡×T¥·¥ã¥Ä \7,700 tax in
¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡×¥Ýー¥Á \3,300 tax in
¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢ー¥È¥Ñ¥Í¥ë \3,300 tax in
¢¨·ÇºÜ²èÁü¤ÏÀ½ºîÃæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥× ³«ºÅ³µÍ×
¡ÚÂç´ÝÇßÅÄÅ¹¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âç´ÝÇßÅÄÅ¹ 1³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡ÚÂç´ÝÅìµþÅ¹¡Û
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§Âç´ÝÅìµþÅ¹ 3³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¢£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¾ðÊó
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢5,500 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³ー¥¹
¥¿ー¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS
Official Site¡¡https://caltla.com/pages/naruto
Official X¡¡https://x.com/project_caltla¡¡¡¡
Official Instagram¡¡https://www.instagram.com/project_caltla