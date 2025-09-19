9·î20Æü(ÅÚ)¸ÂÄê30ÂæÈ¯Çä¡£Âç¿ÍÆó¿ÍÎ¹¸þ¤±¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¡ØDA VINCI¡Ê¥À¥ô¥£¥ó¥Á¡Ë¡Ù¥·¥êー¥º¤òÁÏ¶È30¼þÇ¯¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÇºÌ¤ë
¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¥Ùー¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÀ½Â¤Âæ¿ô¤¬¹ñÆâ¼ó°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£°æ¾¼Ê¸¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー¤È¤·¤ÆÆüËÜ»ÅÍÍ¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥Ç¥å¥«¥È¤Î¼ÖÎ¾ÈÎÇä¡¢µÚ¤Ó¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー²ÍÁõ¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ëº£Ç¯ÁÏ¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢FIAT DUCATO¥Ùー¥¹¤Î¡ÖDA VINCI¡Ê¥À¥ô¥£¥ó¥Á¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤è¤êÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥â¥Ç¥ë¡Ø30th LIMITED EDITION¡Ù¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ÂÄêÀ¸»º¡ä30th¸ÂÄê¥À¥ô¥£¥ó¥Á :
https://www.euro-toy.jp/lineup/toy-factory/#models
DA VINCI 30th LIMITED EDITION
¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤ÎDUCATO¤Ç¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ä¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖDA VINCI¡Ê¥À¥ô¥£¥ó¥Á¡Ë¡×¥·¥êー¥º¡£
¥À¥ô¥£¥ó¥Á¤Ï¡¢¾è¼Ö¿Í¿ô4Ì¾¡¢½¢¿²¿Í¿ô2Ì¾¤ÎÂç¿Í¤Î2¿ÍÎ¹¤ËºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç4Ì¾¤¬¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥À¥¤¥Ë¥ó¥°
Î©¤Ã¤ÆÄ´Íý¤Ç¤¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥Úー¥¹
¿å¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥È¥¤¥ì¡Ö¥¯¥ì¥µ¥Ê¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Á¥ëー¥à
2Ì¾¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿²¤é¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à
30¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»ÅÍÍ¤ÈÁõÈ÷ÆÃÊÌÉ¸½àÁõÈ÷
¼ÖÎ¾³°´Ñ¤Ë¤Ï¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ä¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÂÎ¸½¤·¤¿"¸¶ÅÀ"¤È¤â¸À¤¨¤ë¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¥À¥ô¥£¥ó¥Á¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿Þ¤ä¡¢¡ÉÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁ°¿Ê¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ãー¥×¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¥À¥ô¥£¥ó¥Á¡Ö¥¦¥£¥È¥ë¥¦¥£¥¦¥¹Åª¿ÍÂÎ¿Þ¡×
¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤ÎÁ°¿Ê¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ãー¥×¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×
¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥°¥êー¥ó¤¬¡¢¥ªー¥í¥é¤Î¤è¤¦¤Ë¸÷¤ä¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¤ä¸÷Âô¤Î¼ñ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ä¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥·ー¥ó¤Ç°õ¾ÝÅª¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤òÃ©¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ÖÆâ¤ËÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ò³«¤±¤¿¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¡¢30¼þÇ¯¸ÂÄê¤Î¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ËÇÛÃÖ¡£
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤Î¥µ¥Ö¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥´¥Ñ¥Í¥ë¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ËºÎÍÑ
¥¥Ã¥Á¥ó¤òÌÀ¤ë¤¯ºÌ¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥éー¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥´¥Ñ¥Í¥ë¤ò¡¢°ú¤½Ð¤·É½ÌÌºà¤ËºÎÍÑ¡£
ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥éー¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥´¥Ñ¥Í¥ë¤ò¡¢¥È¥¤¥ì¥ëー¥à¤ÎÊÉÌÌ¤ËÇÛÃÖ¡£
Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥×¥ìー¥È¤òÇÛÃÖ¤·ÆÃÊÌ´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¥¯ー¥ë¥³¥ó¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¡Ë¤âÆÃÊÌÉ¸½àÁõÈ÷
ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï"¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¥«¥¿¥Á"¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´Í×Ë¾¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤Î°ÌÃÖ¤ò±¿Å¾ÀÊ¾åÉô¤Ø¡×ÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾ÀÊ¾åÉô¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼ÖÆâÁ´ÂÎ¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÎä¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÎ¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
2¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£Ä¹5.4m¡ÊL2H2¡Ë¤È6.0m¡ÊL3H2¡Ë¤è¤ê¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£ー¥«¥éー¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥Ç¥å¥«¥È¤Î½ãÀµ¥«¥éー6¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
1.¡¡DA VINCI 5.4 [30th LIMITED EDITION]¡Ú¸ÂÄê20Âæ¡Û
¡ã¸ÂÄê20ÂæÀ¸»º¡ä
Á´Ä¹5.4m¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£
¢£ ¥Ùー¥¹¼ÖÎ¾ ¡§ FIAT DUCATO¡ÊL2H2 ÆüËÜ»ÅÍÍ¼Ö ±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¡Ë
¢£ ¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥º ¡§ Á´Ä¹5,410¡ßÁ´Éý2,100¡ßÁ´¹â2,525mm
¢£ 2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¡§¡Ê¾åÃÊ¡ËL1,940¡ßW970mm ¡¿¡Ê²¼ÃÊ¡Ë L1,820¡ßW900mm
30th¥À¥ô¥£¥ó¥Á5.4¡ã¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä :
https://www.euro-toy.jp/lineup/toy-factory/davinci54_30th/
2.¡¡DA VINCI 6.0 [30th LIMITED EDITION]¡Ú¸ÂÄê10Âæ¡Û
¡ã¸ÂÄê10ÂæÀ¸»º¡ä
Á´Ä¹6.0m¤Î¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¥Ü¥Ç¥£
¢£ ¥Ùー¥¹¼ÖÎ¾ ¡§ FIAT DUCATO¡ÊL3H2 ÆüËÜ»ÅÍÍ¼Ö ±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¡Ë
¢£ ¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥º ¡§ Á´Ä¹5,995¡ßÁ´Éý2,100¡ßÁ´¹â2,525mm
¢£ ¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥º: L1,950¡ßW1,270¡Ê1,560¡Ëmm
30th¥À¥ô¥£¥ó¥Á6.0¡ã¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä :
https://www.euro-toy.jp/lineup/toy-factory/davinci6_30th/
ÁõÈ÷³µÍ×¼çÍ×½ô¸µ
¢£ ¥¨¥ó¥¸¥ó ¡§ Ä¾Îó4µ¤Åû MultiJet3¥Ç¥£ー¥¼¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥¯ー¥éーÉÕ ¥¿ー¥Ü¡Ê2,184cc¡Ë
¢£ ºÇ¹â½ÐÎÏ¡¿¥È¥ë¥¯ ¡§ 180hp¡Ê132kw¡Ë3,500rpm¡¿450Nm 1,500rpm
¢£ ¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó ¡§ ¥È¥ë¥¯¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¼° 8Â®AT¡¿2WD¡ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¡Ë
ÆÃÊÌÉ¸½àÁõÈ÷
¥¯ー¥ë¥³¥ó¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¡Ë ¡¿ FF¥Òー¥¿ー ¡¿ ¥¹¥é¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¥é¥¤¥È ¡¿ 30th LIMITED EDITION ÆÃÊÌ²È¶ñ ¡¿ 30th LIMITED EDITION ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó³°Áõ¥Ç¥«ー¥ë ¡¿ 30th LIMITED EDITION ÆÃÊÌ¸ÂÄê¥ー¥Û¥ë¥Àー
É¸½àÁõÈ÷
aguti Milan Fr¥·ー¥È¡¿ ÅÅÆ°¥¹¥Æ¥Ã¥× ¡¿ ¥Ç¥å¥«¥ÈÍÑ¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃÇÇ®»Ü¹© ¡¿ ¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¥·¥§ー¥É ¡ÊÀµÌÌ¡¦º¸±¦3ÌÌ¡Ë ¡¿ ¹âÃÇÇ®¥¢¥¯¥ê¥ë¥¦¥£¥ó¥É¥¦ ¡Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥·¥§ー¥É¡¢ÌÖ¸ÍÆâÂ¢¡Ë ¡¿ ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ð¥°¥Í¥Ã¥È ¡¿ ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¡ÊÃ¦Ãå¼°¡Ë ¡¿ ¾ïÀß¥Ù¥Ã¥É¡Ê5.4 ¡§ 2ÃÊ¡¿6.0 ¡§ ¥À¥Ö¥ë¡Ë ¡¿ ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡Ê70Lº¸±¦Î¾³«¤¡Ë ¡¿ ¥¬¥é¥¹¥È¥Ã¥× ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥·¥ó¥¯ ¡¿ ¥¦¥©ー¥¿ー¥ì¥¹¥È¥¤¥ì¡Êclesana¡Ë ¡¿ µëÇÓ¿å¥¿¥ó¥¯¡Êµë¿å100L¡¢ÇÓ¿å75L¡Ë ¡¿ ¥Ç¥£ー¥×¥µ¥¤¥¯¥ë ¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ê95Ah¡ß2¸Ä¡Ë ¡¿ ¥Ç¥£¥¹¥È¥í¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÁö¹Ô½¼ÅÅ/³°Éô½¼ÅÅ/³°Éô100VÆþÎÏ¹þ¡Ë ¡¿ Àµ¸¹ÇÈ¥¤¥ó¥Ðー¥¿ー1500W ¡¿ 100V¥³¥ó¥»¥ó¥È¡õUSB¥³¥ó¥»¥ó¥È ¡¿ ¼«Á³´¹µ¤¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥¿ー ¥ß¥Ë¥Ø¥ ¡¿ GLOW GUARD(R)
¥ª¥×¥·¥ç¥óÁõÈ÷
RECARO Fr¥·ー¥È ¡¿ ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó ¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡Ê150Ah¡ß2¸Ä¤Þ¤Ç¡Ë ¡¿ ¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥½ー¥éー¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê120W¡ß2Ëç¡Ë ¡¿ 19¥¤¥ó¥ÁTV¥·¥¹¥Æ¥à ¡¿ ¥ê¥ä¥¹¥Ôー¥«ー ¡¿ Âç·¿¥ëー¥Õ¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥¿ー MAXXFAN¡ÊÅÅÆ°¡Ë ¡¿ TOY¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥È¡Ê¥·¥í¥¯¥Þ¡¿ÌµÃÏ¡Ë ¡¿ ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ ¡¿ ¥Ü¥¤¥éー¡õ¥Òー¥¿ー¡ÊÉ¸½àÁõÈ÷FF¥Òー¥¿ー¤«¤éÊÑ¹¹¡Ë ¡¿ ¥·¥ã¥ïー¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥Ü¥¤¥éー¡õ¥Òー¥¿ーÁªÂòÉ¬¿Ü¡Ë ¡¿ ¥ìー¥ë¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥Àー ¡¿ ¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥Ó¥åー¥â¥Ë¥¿ー ¡¿ ¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó Á°Êý¸åÊý¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー ¡¿ BORBET¥Û¥¤ー¥ë³Æ¼ï ¡¿ 18¥¤¥ó¥Á¥¿¥¤¥ä¡õ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤ー¥ë ¡¿ ¥ªー¥Ðー¥Õ¥§¥ó¥Àー ¡¿ GLOW GUARD(R)
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÁõÈ÷¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ÆÅ¹¤ÇÀè¹Ô¤ªÈäÏªÌÜ²ñ³«ºÅ
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¯Çä¤ËÈ¼¤¤¡¢¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ÆÅ¹¤Ç9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÖÀè¹Ô¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È30¼þÇ¯¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¡¢º£¸Â¤ê¤Î¡ÖDA VINCI¡Ê¥À¥ô¥£¥ó¥Á¡Ë¡×¤ò¤¼¤Ò¼ÂºÝ¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://toy-factory.jp/news/p66772/
¡ÖDA VINCI¡×30¼þÇ¯¸ÂÄê¥â¥Ç¥ëÀè¹Ô¤ªÈäÏªÌÜ²ñ
³«ºÅÆü»þ¡§2025/09/20(ÅÚ)～2025/09/21(Æü)¡¡10:00～18:00
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー´ôÉìËÜÅ¹ ¡¿ EURO-TOYÁêÌÏ¸¶
¢¨¡ÖDA VINCI 5.4 [30th LIMITED EDITION] ¡×¤Ï¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー´ôÉìËÜÅ¹¡¢
¡ÖDA VINCI 6.0 [30th LIMITED EDITION] ¡×¤ÏEURO-TOYÁêÌÏ¸¶¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´ÍèÅ¹Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://toy-factory.jp/reservation/
²ñ¼Ò³µÍ×
´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¥Ùー¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ーÀ½Â¤Âæ¿ô¤¬¹ñÆâ¼ó°Ì¤ÎÀ½Â¤¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤¬ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¼«Æ°¼ÖËÜÍè¤Î°ÂÁ´À¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯²ÍÁõ¤µ¤ì¤¿Åö¼Ò¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÈ¼«µ»½Ñ¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÃæÇñ¤Î²÷Å¬À¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ë´¨ÃÈ¤Îµ¤²¹º¹¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡Ö¥Ü¥Ç¥£¹âÃÇÇ®»Ü¹©¡×¤«¤éÊÀ¼Ò¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¨¥¢¥í¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡×¡¢Âç¼êÅÅµ¡¥áー¥«ー¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¹â¸úÎ¨¥½ー¥éーÈ¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä²ÈÄíÍÑ¥¤¥ó¥Ðー¥¿ー¥¯ー¥éー¤¬¼ÖºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯ー¥ë¥³¥ó¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Ï¡¢¼ÖÃæÇñÎ¹¹Ô¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹°Ù¡¢¿ô¡¹¤ÎÁõÈ÷¤ò¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥É¥¯¥¿ー¥«ー¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦ÃÄÂÎ¸þ¤±¤ÎÂ¿ÌÜÅª¼ÖÎ¾MARU MOBI¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¤Þ¤Ç¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ½ºî¡£2021 Ç¯½ÕÊü±Ç¤Î¾ðÇ®ÂçÎ¦¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»ÑÀª¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ê¤É¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ìÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥Ç¥å¥«¥È¤ò¥Ùー¥¹¼ÖÎ¾¤È¤·¤¿¿··¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤òÈ¯É½¡£³ÆÊýÌÌ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Æ£°æ¾¼Ê¸
½êºßÃÏ¡§¢©509-0213´ôÉì¸©²Ä»ù»ÔÀ¥ÅÄ800-1(¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï²Æì½êºß)
ÀßÎ©¡§1995Ç¯8·î
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¼ÖÎ¾À½ºîÈÎÇä¡¦ÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¡¢Ê¡»ã¼ÖÎ¾À½ºîÈÎÇä¡¦¼«Æ°¼ÖÆâ³°ÁõÀ½ºî¡¦¥èー¥í¥Ã¥Ñ¼ÖÎ¾Í¢ÆþÈÎÇä¡¦RVÍÑÉÊ¡¦¥Ñー¥ÄÍ¢ÆþÈÎÇä¡¦¼«Æ°¼Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¼«Å¾¼ÖÈÎÇä¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¦¼Ö¸¡¡¢À°È÷
¡¦¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÀµµ¬¥Ç¥£ー¥éー
¡ÚURL¥ê¥ó¥¯¡Û
TOY-FACTORY¡¡https://toy-factory.jp/
EURO-TOY¡¡https://www.euro-toy.jp/¡¡
¢¨¡ÖEURO-TOY¡Ê¥æー¥í¥È¥¤¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎRV¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¤¬¡¢²¤½£¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÖÍ¢Æþ¼Ö¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¥Ç¥£ー¥éー¡×¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°Instagram¡ÊTOY-FACTORY¡Ë¡¡https://www.instagram.com/toy_factory_official/
¸ø¼°Instagram¡ÊEURO-TOY¡Ë¡¡https://www.instagram.com/euro_toy_official/
¸ø¼°Facebook¡¡https://www.facebook.com/toyfactory.jp