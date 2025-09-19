¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û¥³¥¥¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×2025³«ºÅÃæ¡Ê¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡Ë
¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÌë´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥³¥¥¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×2025¡×¤¬³«ºÅÃæ¡£Ìó4ËüËÜ¤Î¥³¥¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ä¥ìー¥¶ー¥Óー¥à¤Ë¤è¤ë±é½Ð¡¢¸÷¤Î¥Éー¥à¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÌë¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¤Î12Æü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯£¹·î14Æü»£±Æ
¡Ú¥³¥¥¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32901/table/521_1_bf48c7d78be372a54bc29bd18a249573.jpg?v=202509190656 ]
¼çºÅ¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¸ø±àºâÃÄ¡¡¶¦ºÅ¡§¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡¡¸å±ç¡§¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô
¥³¥¥¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ïº£Ç¯¤Ç10²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹
ÃÏ¸µ´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹
µÇ°¤¹¤Ù¤10²óÌÜ¤Î³«ºÅ
¥³¥¥¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï2013Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç10²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥¥¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤´´ÑÍ÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¸÷¤Îµ°À×¡×¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎµÖ¤ò´Þ¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎµÖ¡×¤Î¥¤¥Á²¡¤·¥Ý¥¤¥ó¥È1. ¡Ö²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¡×¤Î¾ÈÌÀ¿ô
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ö¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎµÖ¡×¤Ë¤Ï¡¢LED¥é¥¤¥È358Âæ¤È¥àー¥Ó¥ó¥°¥é¥¤¥È34Âæ¤òÆ³Æþ¤·¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤â¹ç·×¤Ç23ÂæÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìó4ËüËÜ¤Î¥³¥¥¢¤¬ßê¤á¤¡¢ÁÔÂç¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ê¥åー¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥àー¥Ó¥ó¥°¥é¥¤¥È¤¬Ìë¶õ¤Ë¸÷¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Ç÷ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2¡¥¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎµÖ¤«¤é¤Î¥ìー¥¶ー±é½Ð
¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎµÖÂè2Äº¾å¤«¤é¡Ö¤Ò¤Ê¤ÎÎÓ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ìー¥¶ー¤¬Êü¤¿¤ì¡¢¸÷¤ÇÊ¸»ú¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥¥¢¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³¡¥Í¼Êë¤ì»þ¤Î¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎµÖ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
Í¼Êë¤ì»þ¤Ë¤Ï¡¢Ìë¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¼ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥³¥¥¢¤Î¤¯¤¹¤ó¤À¥°¥êー¥ó¤È¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¸÷¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦¥È¥ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÈæ³ÓÅª¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È´Õ¾Þ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
4. ¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎµÖ¤Î¤Õ¤â¤È¤Ç¤â¿·¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÅÐ¾ì
µÖ¤Î¤Õ¤â¤È¤Î¤ß¤Ï¤é¤·¤ÎÎ¤¤Ç¤Ï¡¢¥³¥¥¢¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢Åö¸ø±à¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Õ¤ï¤ê¤ó¡×¡Ö¤â¤³ÂÀ¡×¤ÎÂç¤¤Ê¥Ð¥ëー¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÊµÖ¤òÇØ·Ê¤ËµÇ°»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¸«¤É¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó1.MAN WITH A MISSION¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¥³¥é¥Ü¥í¥´¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤ä¾¦ÉÊÅ¸³«
¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMAN WITH A MISSION¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¸÷¤È²»¤Î¥·¥çー¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍè¾ì¼ÔÁ´°÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë»Å³Ý¤±¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¿·ÅÐ¾ì¡Ö¸÷¤Î¥Éー¥à¡×
¿å¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÏÄ¾·Â6¥áー¥È¥ë¤Î¸÷¤Î¥Éー¥à¤¬½Ð¸½¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¸÷¤¬MAN WITH A MISSION¤Î²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿å¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´Íè±à¤ÎµÇ°¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
3. ¥¹¥Æー¥¸¥·¥çー¡¦¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¡¦°û¿©¥Öー¥¹¤â½¼¼Â
¥¹¥Æー¥¸¥·¥çー¤ä¥¯¥é¥Õ¥ÈºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤â¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ËÂç¿Íµ¤¡£º£Ç¯¤ÏºÇÂç51Å¹ÊÞ¤Î°û¿©¥Öー¥¹¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
4¡¥ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
¥é¥¤¥È¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿´ÑÍ÷¼Ö
ÃÓ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¸÷¤ëÍã¤Î¥²ー¥È¤È¥Éー¥à
±àÆâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿±é½Ð
¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤ÎÀ¤³¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÌë¡£º£Ç¯¸ÂÄê¤Î¡Ö¥³¥¥¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×2025¡×¤Ï¡¢9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥¥¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.hitachikaihin.jp/event/kochia-lightup2025/page000298.html
¡Úº£Ç¯¤Î¥³¥¥¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×±ÇÁü¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Û
2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ª¤è¤Ó9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥³¥¥¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥É¥íー¥ó¤ª¤è¤ÓÃÏ¾å±ÇÁü¤ò¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼ÒÍÍ¤Ø¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡¡¤Ò¤¿¤Á¸ø±à´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー
¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»Ô¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ´ß¤Ë¤¢¤ê¡¢½Õ¤Î¥Í¥â¥Õ¥£¥é¡¢¥¹¥¤¥»¥ó¡¢¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¡¢½é²Æ¤Ë¤Ï¥Ý¥Ôー¤ä¥Ð¥é¡¢²Æ¤Î¥¸¥Ë¥¢¡¢¥Ò¥Þ¥ï¥ê¡¢½©¤Ë¤Ï¥³¥¥¢¡¢¥³¥¹¥â¥¹¡¢Åß¤Î¥¢¥¤¥¹¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ºÌ¤êË¤Ê²Ö¡¹¤¬»Íµ¨¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤È´100m¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂç´ÑÍ÷¼Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤¦Í·±àÃÏ¡Ö¥×¥ì¥¸¥ãー¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÎÓ´Ö¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¹¾ì¤ä¥Ðー¥Ù¥¥åー¹¾ì¤Ê¤É¡¢¿©»ö¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¦¡¦¡¦Í·¤ÓÊý¤Ï½½¿Í½½¿§¡£Ì¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¸ø±à¤Ç¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ñ±Ä¤Ò¤¿¤Á³¤ÉÍ¸ø±à¡¡¤Ò¤¿¤Á¸ø±à´ÉÍý¥»¥ó¥¿ー¡¡¹Êó·¸
¢©312-0012 °ñ¾ë¸©¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«»ÔÇÏÅÏ»úÂç¾Â605-4¡¡
TEL¡§029-265-9001 ¡¡
FAX¡§029-265-9339
¡Ú¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û
https://hitachikaihin.jp/
¡Ú¸ø¼°SNS¡Û
Facebook¡§https://www.facebook.com/hitachikaihin
X¡§https://twitter.com/HitachiKaihin
Instagram¡§https://www.instagram.com/hitachikaihin/
YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCz2UYvtN3d3nxX3gKccOaZA