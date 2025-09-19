º£Ç¯½é³«ºÅ¡ªÇÐÍ¥¡¦¿¢ÅÄ·½Êå¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡ß¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Futsal 2025¡Ù¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Æ10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë18»þ¤è¤êÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿¢ÅÄ·½Êå¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡È¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¡ß¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¡É¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Futsal 2025¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë18»þ¤è¤ê¡¢¡ÖABEMA PPV¡Ê¥¢¥Ù¥Þ ¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜ¸ø±é¤ÎPPV¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØACTORS¡ùLEAGUE¡Ù¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¡¢¶½Ê³¤ò¡¢´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÈ¯Â¤·¤¿¡¢ÇÐÍ¥¼«¤é¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¿·´¶³Ð¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¤Ç¤¹¡£2021Ç¯7·î¤ËÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¹õ±©ËãÍþ±û¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÎÌîµå¡ß¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ØACTORS¡ùLEAGUE 2021¡Ù¤ò³«ºÅ¡£2022Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¹õ±©¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡Øin Baseball¡Ù¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹âÌî Þ«¤µ¤ó¤¬¡Øin Games¡Ù¡¢²¬µÜÍèÌ´¤µ¤ó¤¬¡Øin Basketball¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë½¢Ç¤¡£3¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤Û¤«¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡ß· ÐÒ¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¡Øin Dance¡Ù¤â³«ºÅ¤µ¤ìËèÇ¯À¹¶·¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¿¢ÅÄ·½Êå¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¡Øin Futsal¡Ù¡¢º´Æ£Î®»Ê¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¡Øin Brain¡Ù¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¤Î5¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤òÂ³¤±¤ë¡ØACTORS¡ùLEAGUE 2025¡Ù¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤è¤ê¡¢¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Futsal 2025¡Ù¤ÎPPV¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Ê¢¨1¡Ë¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹²ñ¼Ò¡¦¥¢¥¯¥¿ー¥º¥½¥µ¥¨¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬°ìÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤½¤ÎÇ¯¤ÎËÜ¼Ò¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³«¤«¤ì¤ëÂç²ñ¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¥¬¥Á¤Î¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë»î¹ç¤òÅ¸³«¡£´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¡ÚCheeky Blue Hounds¡Û¥Áー¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¿¢ÅÄ·½Êå¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¤ò¶Ì¾ëÍµµ¬¤µ¤ó¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡ÚBloody White Cats¡Û¥Áー¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò×¢ÌîÎ¿Âç¤µ¤ó¡¢´ÆÆÄ¤ò¹ÓËÒ·ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áí¹ç±é½Ð¤ËÀî¿¬·ÃÂÀ¤µ¤ó¡¢²òÀâ¤Ë¥Ñ¥ó¥µー¡¦Èø·Áµ®¹°¤µ¤ó¤Î¤Û¤«¡¢¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Baseball 2025¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¥É¥é¥´¥óÎ®»Ê¤µ¤ó¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥óÊ¡ß·¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤ËÈà¤é¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹Þ«¤µ¤ó¤Î»²²Ã¤â·èÄê¡£
¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ëー¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÁíÀª30Ì¾°Ê¾å¤ÎºÇ½Ü¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤À¤±¤Ç¤·¤«´Ñ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Ç®¤¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖABEMA PPV¡×¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤â·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢ÇÛ¿®¸ÂÄê´ë²è¡Ö¥á¥¬¥Ñ¥ó¥«¥á¥é¡×¤â³Ú¤·¤á¤ë¡È¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¥«¥á¥é¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¿¢ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÆÈÀê¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¿¢ÅÄ·½Êå¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥µ¥ó¥¥åー¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿¢ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£¡ÖËÍ¤é¤â¤¹¤´¤¯µ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÇÛ¿®¤Ç¥×¥ìー¤Î¤«¤Ã¤³ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦¿¢ÅÄ·½Êå¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
Åê¹ÆURL¡§https://x.com/ABEMA/status/1968963855805251847
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢4,500±ß¤Ç¹ØÆþ¡¦»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÊÔ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë¤Þ¤¿¡¢PPV¤È¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î´ÑÀï¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£ËÜÈÖÁÈ¤ÎÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢ËÜPPV¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È900±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://abema.tv/lp/cashback-actorsleaguefutsal-20251007¡Ë
º£¸å¤â¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¶½¹Ô¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¿·»þÂå¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖABEMA PPV¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³È½¼¤ä¡¢ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ÈWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Î¤ß¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¡¢¤Þ¤¿¤ÏWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¸å¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÆâ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511¡Ë
¡Ê¢¨3¡Ë·î³Û1,080(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÏËÜ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA PPV¡×¡¿¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Futsal 2025¡ÙÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷ ³µÍ×
(C)ALF2025
¢§ÊüÁ÷Æü»þ
2025Ç¯10·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë 18»þ³«±é ¡ÊÊüÁ÷³«»Ï17»þ～¡Ë
¢§¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´Ö
2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢§»ëÄ°ÎÁ¶â
4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥×¥êÆâ¤Î¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ400±ß¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¢¨PPV¤È²ñ¾ì¤Ç¤Î´ÑÀï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤â
¾ÜºÙ¤Ï¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Futsal 2025¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://actors-league.com/futsal/
¢§ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ～2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë21»þ
¢§»ëÄ°¡¦¹ØÆþ¥Úー¥¸
https://abema.tv/live-event/0be633c4-7935-4e28-ac74-fecdf1a045a9
¢§½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡ÚCheeky Blue Hounds¡Û¿¢ÅÄ·½Êå,»åÀîÍÔ»ÎÏº,´äºêÍª²í,²ÃÆ£Âç¸ç,ËÌ±à ÎÃ,ÌÚÄÅ¤Ä¤Ð¤µ,º´Æ£¿®Ä¹,º´Æà¹¨µª,ÄÚÁÒ¹¯À²,¼êÅç¾ÏÅÍ,»û»³Éð»Ö,Ä»±ÛÍµµ®,¾¾°æÍ¦Êâ,¾¾ÅÄ¾ºÂç
¡ÚCheeky Blue Hounds ´ÆÆÄ¡Û¶Ì¾ëÍµµ¬
¡ÚBloody White Cats¡Û×¢ÌîÎ¿Âç,´ä¾ëÄ¾Ìï,³áÅÄÂó´õ,µÆÃÓ½¤»Ê,´ßËÜÍ¦ÂÀ,ËÌÂ¼ ÎÊ,¾®ºäÎÃÂÀÏº,¹â¶¶½Ù°ì,¹â¶¶Í´Íý,Éð»ÒÄ¾µ±,ÅÄÃæÎÃÀ±,Æó³¬Æ² ¿´,±×ÀîÏÂµ×,»ýÅÄÍªÀ¸
¡ÚBloody White Cats ´ÆÆÄ¡Û¹ÓËÒ·ÄÉ§
¥É¥é¥´¥óÎ®»Ê,¥æ¥Ë¥³ー¥óÊ¡ß·,¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹Þ«
¡Ú²òÀâ¡Û¥Ñ¥ó¥µー Èø·Áµ®¹°
¡ã¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Futsal 2025¡Ù ¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷ÆÃÅµ¡ä
ÆÃÅµ£±.¡§¥¹¥Áー¥ë¼Ì¿¿¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¿¢ÅÄ·½Êå¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥µ¥ó¥¥åー¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÆÃÅµ£².¡§¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¿¢ÅÄ·½Êå¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤ËÇÛ¿®¸ÂÄê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
ÆÃÅµ£³.: ¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë¤Ï¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡¢Cheeky Blue Hounds¤Î¥Ù¥ó¥Á¥«¥á¥é£±¡¢Bloody White Cats¤Î¥Ù¥ó¥Á¥«¥á¥é£²¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥´¥óÎ®»Ê¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥óÊ¡ß·¡¢¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹Þ«¤Ë¤è¤ë¥á¥¬¥Ñ¥ó¥«¥á¥é¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢¨¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈPPV¤Î¥»¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤âËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÃÅµ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤ÎÆþÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨£±.¡Ö¥µ¥ó¥¥åー¥«ー¥É¡×¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£11·î²¼½Ü¤ËABEMA¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥É´ü¸Â½ªÎ»¸å¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º´ü¸ÂÆâ¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨£².¡ÖÇÛ¿®¸ÂÄê¥³¥á¥ó¥È¡×¤ÏËÜÇÛ¿®¥Úー¥¸ËÜÊÔÆâ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ØACTORS¡ùLEAGUE 2025¡Ù Ê£¿ôPPV¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
²¼µ5¸ø±é¤Î¤¦¤Á¡¢3¸ø±é°Ê¾å¤ÎPPV¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢¡Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー5Ì¾¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÚÂÐ¾Ý¸ø±é¡Û
¡¦¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Games 2025¡Ù
¡¦¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Baseball 2025¡Ù
¡¦¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Dance 2025¡Ù
¡¦¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Futsal 2025¡Ù
¡¦¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Brain 2025¡Ù
¢¨¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈPPV¤Î¥»¥Ã¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤âËÜ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÃÅµ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤ÎÆþÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ï¡ØACTORS¡ùLEAGUE in Brain 2025¡Ù¤ÎÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤ËABEMA¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥É´ü¸Â½ªÎ»¸å¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢É¬¤º´ü¸ÂÆâ¤Ë¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ËÅÐÏ¿¤Ç900±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¡ª
ËÜPPV¤ÎÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È900±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾ò·ï¡¢¼õ¤±¼è¤êÊýË¡Åù¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://abema.tv/lp/cashback-actorsleaguefutsal-20251007¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÏËÜ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¸å¤Î¸ø±é±ä´ü¡¦Ãæ»ß°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤ËÈ¼¤¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÑ¹¹¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï°ìÉô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ö¥é¥¦¥¶¤ä°ìÉô¤ÎIPTV¤Ç¤Ï¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥¹¥È¡×Æâ¤Ë¡Ö¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÊºÇ¿·¤Î¥¢¥×¥ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨¸ø±éÃæ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ªËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸µ¡Ç½¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÏÊüÁ÷¸å¤â¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ë¤Æ²¿ÅÙ¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë±ÇÁü¤¬ÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÊý¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤´¤È¤Î¤´¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872
¢£ABEMA PPV¤È¤Ï
¡ÖABEMA PPV¡×¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤«¤é½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤Î500¿Í¤ò±Û¤¨¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¿Ä¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÆÃÄ§¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂçÌó2ÇÜ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥ìー¥È¤Î¹â²è¼Á±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¹âÉÊ¼Á¤Ê»ëÄ°ÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¤´¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÂÐ±þ¡×¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»ëÄ°¼ÔÆ±»Î¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹Æ±»Î¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2024Ç¯10·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù