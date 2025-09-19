¡Ú¥·¥óÀ½ÉÊ¥ê¥êー¥¹¡Û¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤òºÇÂç30¡óÍÞÀ©¡ª·³µ¬³Ê²òÀÏ¡¦À¤³¦ºÇ¹âÊöÊ¬¸÷¸÷ÅÙ·×¤ÇÀÇ½¤ò¾ÚÌÀ¡£¼¡À¤Âå¡Ö¼×Ç®¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ä¤¤¤ËÈÎÇä³«»Ï
¶áÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤Ï¡¢°ÂÁ´À¡¦²÷Å¬À¡¦´Ä¶Éé²Ù¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï±ð¤äÙû¿åÀ¤ò¼çÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¼Ò¥·¥óÀ½ÉÊ ¡ÈMUSASHI LEGEND¡É ¤Ï¤½¤ì¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢³°Éô»î¸³¥Çー¥¿¤Ë¤è¤êÆ©ÌÀÀ¤È¼×Ç®¸ú²Ì¤ÎÎ¾Î©¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¹ñÆâ½é¤Î¥·¥óÀ¤Âå¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥«ー¥±¥¢¤Î¿·¤·¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢·³»öµ¬³Ê¤Î»î¸³µ¡ºà¤òÍÑ¤¤¤¿²òÀÏ¤ä¡¢¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¡¦ÀºÌ©´ðÈÄ¤È¤¤¤Ã¤¿»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤âÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥«ー¥±¥¢ÍÑÉÊ¡×¤òÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Åª¤Ê¾Ê¥¨¥Í¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥·¥ó»þÂåÁÇºàµ»½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨2025Ç¯9·î»þÅÀ¡¢Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
À½ÉÊÆÃÄ¹ ²Ê³Ø¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊÀÇ½
¡úÂæÏÑ¡¦Åí±à¤Ç¤Î¼ÖÆâ²¹ÅÙ»î¸³¡Ê³°µ¤34¡î¡¦Æü¾È900Ä¶¡Ë
¼Â»Üµ¡´Ø¡§³°Éô»î¸³µ¡´ØÎ©²ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¼Â¾Ú¥Çー¥¿
»Ü¹©Á°
µ¤²¹34ÅÙ Æü¾ÈÅÙ909
»Ü¹©¸å
µ¤²¹34ÅÙ Æü¾ÈÅÙ932
»î¸³¼ÖÎ¾¤Ç±êÅ·²¼¤Ç£²»þ´ÖÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÖÆâ²¹ÅÙ¤¬£µ～£¶¡î¤Î¸º¾¯¡£
²¹ÅÙ¤Î¾å¾º¤òÊ¿¶ÑÌó20¡ó¡¢ºÇÂç¤ÇÌó30¡ó°Ê¾å¤ÎÍÞÀ©
¡úFLIR F5xt¡ÊÊÆ·³µ¬³ÊºÎÍÑ¤ÎÇ®²òÀÏµ¡´ï¡Ë¤Ç¤ÎÇ®Ê¬ÉÛ·×Â¬
¼Â»Üµ¡´Ø¡§3MÍÌÇß¼Â¸³¼¼¡ÊFLIRµ¡ºàµÏ¿¤¢¤ê¡Ë
¢ª É½ÌÌ²¹ÅÙ¤ò －2～3¡îÄã²¼¡¢Ç®Ê¬ÉÛ¤òÁ¯ÌÀ¤Ë²Ä»ë²½
¥Õ¥£¥ë¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë¼×Ç®¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡úPerkinElmer Lambda 950 Ê¬¸÷¸÷ÅÙ·×¡ÊÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¸÷³ØÊ¬ÀÏµ¡¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿Æ©²áÎ¨Â¬Äê
¼Â»Üµ¡´Ø¡§3MÍÌÇß¼Â¸³¼¼¡ÊÂæÏÑ¡Ë
¢ªÆ©ÌÀÀ99¡ó°Ê¾å¤ò°Ý»ý¡¢»ë³¦¤Î°ÂÁ´À¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¸ú²Ì¤òÎ¢ÉÕ¤±
¼Ö¸¡ÂÐ±þ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì³«È¯¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂ¬Äê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¿ô»ú¤¬¡Ö¸ú²Ì¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¡Ç½¤ÈÂÑµ×À
¡¦ÂÑÇ®À¡§800¡î¤Þ¤ÇÊ¬²ò¤»¤º
¡¦¹ÅÅÙ¡§9H¡ÊASTM»î¸³ºÑ¤ß¡Ë
¡¦ÂÑ¸õÀ¡§»ç³°Àþ¡¦ÀÖ³°Àþ¤Ë¤è¤ëÀÇ½Îô²½¤¬¾¯¤Ê¤¤
¡¦ÂÑÍÏºÞÀ¡§»À¡¦¥¢¥ë¥«¥ê¡¦±ö³²¤ËÂÐ¤·¤Æ°Û¾ïÌµ¤·¡ÊSGSÇ§¾Ú¡Ë
¡¦Ì©ÃåÀ¡§¥¯¥í¥¹¥«¥Ã¥È»î¸³¤Ç4～5B(ºÇ¹âÅùµé)
¡¦Ùû¿å³Ñ¡§95¡ë°Ê¾å
¡¦ÂÑÍÑÇ¯¿ô¡§3Ç¯
¡¦½¾Íè¥Õ¥£¥ë¥à»Ü¹©¤È¤Î°ã¤¤
°ìÈÌÅª¤Ê¥«ー¥Õ¥£¥ë¥à»Ü¹©¤Ï¡¢½½¿ôËü±ßµ¬ÌÏ¤ÎÈñÍÑ¤ä¿ôÆü´Ö¤Î»Ü¹©Æü¿ô¤òÍ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ê¤é ¤½¤Î1/10°Ê²¼¤Î¥³¥¹¥È¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤Î´ÊÃ±»Ü¹©¤ÇÆ±Åù¤Î¼×Ç®¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¡£
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¤¬Å½¤ê¤Ë¤¯¤¤¶ÊÌÌ¥¬¥é¥¹¤äÆÃ¼ì·Á¾õ¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹¤¬¤ë±þÍÑÎÎ°è
¼«Æ°¼Ö¤Î¼ÖÂÎ¡¦¥¬¥é¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·³»ö»º¶È¤ä¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¡¢ÀºÌ©´ðÈÄ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ºÎÍÑ¼ÂÀÓ
½»Âð¡¦·úºàÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¾Ê¥¨¥Í¡¦Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ë»ñ¤¹¤ëµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ
ÈÎÇä¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡§MUSASHI LEGEND Therm
ÆâÍÆÎÌ¡§10ml(https://octa-detail.com/products/musashi-therm-10ml) / 30ml(https://octa-detail.com/products/musashi-therm-30ml)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
½é²óÈÎÇäÊ¬¡§¿ôÎÌ¸ÂÄê
£¹·î£±£¸Æü°Ê¹ß¤Î¹ØÆþÊ¬¤Ï 10·î¾å½ÜÇ¼ÉÊÍ½Äê¡¢´°Çä¸å¤Ï Í½ÌóÈÎÇä¡ÊÌó1¥ö·î¤Ç¤ªÆÏ¤±¡Ë ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨
¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä(https://octa-detail.com/collections/all)
https://octa-detail.com/collections/all
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ð¥³¥íー¥Ê¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑ¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤ÎOEM³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¡Ö±ð¡¦Ùû¿å¡×µ¡Ç½¤ò»ý¤ÄÀ½ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼×Ç®¡¦ÂÑ¸õ¡¦ÂÑÌôÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤Âå·¿¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤ò´ë²è¡¦³«È¯¡£¹ñÆâ³°¤Î¹©¾ì¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸¶ºàÎÁÄ´Ã£¤«¤éÇÛ¹çÀß·×¡¢½¼Å¶¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¸þ¤±¤ÎOEM¶¡µë¤â¼ê¤¬¤±¡¢¹âÀÇ½¡¦¹â¿®ÍêÀ¤ÎÉ½ÌÌ½èÍýµ»½Ñ¤òÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ØÅ¸³«¡£
¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë¤äÀºÌ©´ðÈ×¤È¤¤¤Ã¤¿»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î±þÍÑ¤â¿Ê¤á¡¢²÷Å¬¤Ê¥«ー¥é¥¤¥Õ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¾ðÊó
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥Ð¥³¥íー¥Ê
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ5-21-6-802
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎëÌÚ µ®Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¼«Æ°¼ÖÍÑ¹âÀÇ½¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://octa-detail.com
