CRAYON FES Âç±¿Æ°²ñ¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥×¥ªー¥×¥ó¡ª
¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCRAYON FesÂç±¿Æ°²ñ¡×¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼«Í³¤ËºîÀ®¡¦ÈÎÇä¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖUP-T¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÂç±¿Æ°²ñ¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¶¥µ»Ãæ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¸ø¼°¥Ó¥Ö¥¹¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÃÊÌ¤ËÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÆ±»ÅÍÍ¤Î¥Ó¥Ö¥¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ó¥Ö¥¹¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ÑÍ÷Ãæ¤Î±þ±ç¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ìËç¤Ç¤¹¡£
¡ÖCRAYON FesÂç±¿Æ°²ñ¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È½Ð±é¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿ÁÇ´é¤ä¥Áー¥à¥ïー¥¯¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê¾ì¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÇ®µ¤¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¥á¥ó¥Ðー¤ÈÆ±¤¸¥Ó¥Ö¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢°ì½ï¤ËÂç±¿Æ°²ñ¤òÀ¹Âç¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://up-t.jp/collabo/crayonfessportsfestival
¡ÚÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÉô¾Ò²ð¡Û
¡ÚUP-T¤È¤Ï¡©¡Û
¡È¤ß¤ó¤Ê¤¬°ã¤¦¤«¤éÀ¤³¦¤Ï³Ú¤·¤¤¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ñー¥«ー¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¡¢¥Í¥¤¥ë¡¢¤Î¤Ü¤ê´ú¤Ê¤É1500¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ººîÀ®¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥µー¥Ó¥¹¡£
ÁÏ¶È80Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÏ·ÊÞ¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¡õÃ»Ç¼´ü¡ÊºÇÃ»3Æü¤Ç¤ªÆÏ¤±¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢ºß¸Ë¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê²è´üÅª¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÖUP-T¡Ê¥¢¥Ã¥×¥Æ¥£ー¡Ë¡×
URL¡§https://up-t.jp
¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡§T¥·¥ã¥Ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡¢¤Î¤Ü¤ê´úÂ¾¡ÊËè·î2¥¢¥¤¥Æ¥à¤º¤ÄÄÉ²Ã¡ª¡Ë
²Á³Ê¡§T¥·¥ã¥Ä1Ëç1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤«¤é¡¡¢¨¥×¥ê¥ó¥ÈÂå¹þ¤ß¡¢100Ëç°Ê¾å¤Þ¤È¤á¤Æ³äÅ¬ÍÑ