¡ÚTHE FIRST SLAM DUNK 2025 in cinema¡Û¾å±Ç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ªÂç¿Íµ¤FIGURE COLLECTION¤Î¿·ºî¤âÅÐ¾ì¡ª
2025Ç¯10·î13Æü(·î½Ë)～26Æü(Æü)¡¢Á´¹ñ±Ç²è´Û¤Ë¤Æ2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK 2025 in cinema¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¾å±Ç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢·à¾ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª
Ãæ¤Ç¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤Î3¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡ª
SLAM DUNK FIGURE COLLECTION
Âç¿Íµ¤FIGURE COLLECTION¤Ë¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ÎºùÌÚ¡¢»°°æ¡¢µÜ¾ë¡¢Î®Àî¡¢ÀÖÌÚ¡¢°ÂÀ¾ÀèÀ¸¤Î6¼ï¡ª
¥·¥åー¥ºBOXÉ÷¤ÎÈ¢¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë6ÂÎ¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
THE FIRST SLAM DUNK ¥í¥´¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤Î¥í¥´¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª
WHITE¤ÈBLACK¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢FIGURE COLLECTION¤ò¾å¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢¤è¤ê°ìÁØÌ¥ÎÏÅª¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒFIGURE COLLECTION¤ÈÊ»¤»¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
SLAM DUNK ¤Ë¤®¤â¤Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß °ÂÀ¾ÀèÀ¸
¤Ä¤¤¤Ë¡¢°ÂÀ¾ÀèÀ¸¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¤ª¤â¤ï¤º¥¿¥×¥¿¥×¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Á¤â¤Á¿¨´¶¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¥°¥Ã¥º¤â°ìÉôºÆÈÎÇäÍ½Äê¡ª
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤ÈÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¿·¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¾å±Ç·à¾ì(°ìÉô·à¾ì¡¦¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¯)¤Ë¤Æ10·î13Æü(·î½Ë)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AniBirthÃÓÂÞPARCOÅ¹¡¢¿´ºØ¶¶PARCOÅ¹(https://www.toei-anim.co.jp/anibirth/)¡¢THE FIRST SLAM DUNK "COURT" in KOBE(https://www.totteikobe.jp/news/article/14022)¤Ç¤âÆ±Æü¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://store.toei-anim.co.jp/shop/pages/thefirstslamdunk.aspx)¤Ç¤Ï10·î14Æü(²Ð)¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¡¦SLAM DUNK FIGURE COLLECTION
²Á³Ê¡§³Æ1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§ºùÌÚ²ÖÆ»4/ »°°æ¼÷2/µÜ¾ë¥ê¥çー¥¿2/Î®ÀîÉö2/ÀÖÌÚ¹ä·û2/°ÂÀ¾ÀèÀ¸2
¡¦SLAM DUNK FIGURE COLLECTION -¾ÅËÌSET2-
²Á³Ê¡§12,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦THE FIRST SLAM DUNK ¥í¥´¥Õ¥£¥®¥å¥¢
²Á³Ê¡§³Æ4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§WHITE/BLACK
¡¦SLAM DUNK ¤Ë¤®¤â¤Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß °ÂÀ¾ÀèÀ¸
²Á³Ê¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦THE FIRST SLAM DUNK ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
²Á³Ê¡§³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§µÜ¾ë¥ê¥çー¥¿/»°°æ¼÷/Î®ÀîÉö/ºùÌÚ²ÖÆ»/ÀÖÌÚ¹ä·û/¾ÅËÌ
¡¦THE FIRST SLAM DUNK ¾ÅËÌ¥¥ã¥Ã¥×
²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦THE FIRST SLAM DUNK ¾ÅËÌ¥¸¥ãー¥¸È¾Âµ
²Á³Ê¡§³Æ11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§S/M/L/XL/XXL
¡¦THE FIRST SLAM DUNK »³²¦¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥»¥Ã¥È
²Á³Ê¡§³Æ16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§¿¼ÄÅ°ìÀ®/¾¾ËÜÌ/ÂôËÌ±É¼£/ÌîÊÕ¾¹/²ÏÅÄ²í»Ë
¥µ¥¤¥º¡§M/L/XL
¢£È¯ÇäÆü
Á´¹ñ¤Î¾å±Ç·à¾ì¡§10·î13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
¢¨°ìÉô·à¾ì¡¦¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¯
AniBirthÃÓÂÞPARCOÅ¹¡¦¿´ºØ¶¶PARCOÅ¹¡§10·î13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
https://www.toei-anim.co.jp/anibirth/#news
THE FIRST SLAM DUNK "COURT" in KOBE¡§10/13(·î½Ë)～10/26(Æü)
https://www.totteikobe.jp/news/article/14022
THE FIRST SLAM DUNK¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§10·î14Æü¡Ê²Ð)
https://store.toei-anim.co.jp/shop/pages/thefirstslamdunk.aspx
¢£´ë¶È
Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È
(C)I.T.PLANNING,INC.
(C)2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners