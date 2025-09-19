¡ÚTHE FIRST SLAM DUNK 2025 in cinema¡Û¾å±Ç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡ªÂç¿Íµ¤FIGURE COLLECTION¤Î¿·ºî¤âÅÐ¾ì¡ª

2025Ç¯10·î13Æü(·î½Ë)～26Æü(Æü)¡¢Á´¹ñ±Ç²è´Û¤Ë¤Æ2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç±Ç²è¡ØTHE FIRST SLAM DUNK 2025 in cinema¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£


¤³¤Á¤é¤Î¾å±Ç¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢·à¾ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª


Ãæ¤Ç¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤Î3¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡ª



SLAM DUNK FIGURE COLLECTION




Âç¿Íµ¤FIGURE COLLECTION¤Ë¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª


¿·¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ÎºùÌÚ¡¢»°°æ¡¢µÜ¾ë¡¢Î®Àî¡¢ÀÖÌÚ¡¢°ÂÀ¾ÀèÀ¸¤Î6¼ï¡ª


¥·¥åー¥ºBOXÉ÷¤ÎÈ¢¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë6ÂÎ¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



THE FIRST SLAM DUNK ¥í¥´¥Õ¥£¥®¥å¥¢





¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¤Î¥í¥´¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª


WHITE¤ÈBLACK¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¾þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢FIGURE COLLECTION¤ò¾å¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¡¢¤è¤ê°ìÁØÌ¥ÎÏÅª¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤­¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¤¼¤ÒFIGURE COLLECTION¤ÈÊ»¤»¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



SLAM DUNK ¤Ë¤®¤â¤Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß °ÂÀ¾ÀèÀ¸




¤Ä¤¤¤Ë¡¢°ÂÀ¾ÀèÀ¸¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª


¤ª¤â¤ï¤º¥¿¥×¥¿¥×¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Á¤â¤Á¿¨´¶¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£


¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¤ËÉÕ¤±¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØTHE FIRST SLAM DUNK¡Ù¥°¥Ã¥º¤â°ìÉôºÆÈÎÇäÍ½Äê¡ª


¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿·¾¦ÉÊ¤ÈÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¿·¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¾å±Ç·à¾ì(°ìÉô·à¾ì¡¦¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¯)¤Ë¤Æ10·î13Æü(·î½Ë)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


AniBirthÃÓÂÞPARCOÅ¹¡¢¿´ºØ¶¶PARCOÅ¹(https://www.toei-anim.co.jp/anibirth/)¡¢THE FIRST SLAM DUNK "COURT" in KOBE(https://www.totteikobe.jp/news/article/14022)¤Ç¤âÆ±Æü¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://store.toei-anim.co.jp/shop/pages/thefirstslamdunk.aspx)¤Ç¤Ï10·î14Æü(²Ð)¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ


¡¦SLAM DUNK FIGURE COLLECTION


²Á³Ê¡§³Æ1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§ºùÌÚ²ÖÆ»4/ »°°æ¼÷2/µÜ¾ë¥ê¥çー¥¿2/Î®ÀîÉö2/ÀÖÌÚ¹ä·û2/°ÂÀ¾ÀèÀ¸2



¡¦SLAM DUNK FIGURE COLLECTION -¾ÅËÌSET2-


²Á³Ê¡§12,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¡¦THE FIRST SLAM DUNK ¥í¥´¥Õ¥£¥®¥å¥¢


²Á³Ê¡§³Æ4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§WHITE/BLACK



¡¦SLAM DUNK ¤Ë¤®¤â¤Á¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß °ÂÀ¾ÀèÀ¸


²Á³Ê¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¡¦THE FIRST SLAM DUNK ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー


²Á³Ê¡§³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§µÜ¾ë¥ê¥çー¥¿/»°°æ¼÷/Î®ÀîÉö/ºùÌÚ²ÖÆ»/ÀÖÌÚ¹ä·û/¾ÅËÌ



¡¦THE FIRST SLAM DUNK ¾ÅËÌ¥­¥ã¥Ã¥×


²Á³Ê¡§4,950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¡¦THE FIRST SLAM DUNK ¾ÅËÌ¥¸¥ãー¥¸È¾Âµ


²Á³Ê¡§³Æ11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥µ¥¤¥º¡§S/M/L/XL/XXL



¡¦THE FIRST SLAM DUNK »³²¦¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥»¥Ã¥È


²Á³Ê¡§³Æ16,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§¿¼ÄÅ°ìÀ®/¾¾ËÜÌ­/ÂôËÌ±É¼£/ÌîÊÕ¾­¹­/²ÏÅÄ²í»Ë


¥µ¥¤¥º¡§M/L/XL



¢£È¯ÇäÆü


Á´¹ñ¤Î¾å±Ç·à¾ì¡§10·î13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë


¢¨°ìÉô·à¾ì¡¦¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¯



AniBirthÃÓÂÞPARCOÅ¹¡¦¿´ºØ¶¶PARCOÅ¹¡§10·î13Æü¡Ê·î½Ë¡Ë


https://www.toei-anim.co.jp/anibirth/#news



THE FIRST SLAM DUNK "COURT" in KOBE¡§10/13(·î½Ë)～10/26(Æü)
https://www.totteikobe.jp/news/article/14022



THE FIRST SLAM DUNK¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§10·î14Æü¡Ê²Ð)


https://store.toei-anim.co.jp/shop/pages/thefirstslamdunk.aspx



¢£´ë¶È


Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò



¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È


(C)I.T.PLANNING,INC.


(C)2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners