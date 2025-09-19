¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¥³ー¥Òー¡×¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.Å¹¥ªー¥×¥óµÇ° - TODAY¡ÇS SPECIAL¤È¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊÅÐ¾ì
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥ÒーÀìÌçÅ¹¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¥³ー¥Òー¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚ¸¶ ÉðÂ¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡¢¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥È¥¢¡ÖTODAY¡ÇS SPECIAL¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.¤ËÎ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤´±ï¤«¤é¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¥³ー¥Òー¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.Å¹¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ
¢£ ¥ªー¥×¥óµÇ°¥»¥Ã¥È ¸ÂÄê¹ç·×300¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä
¼«Âð¤Ç¤¹¤°¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à
¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¥³ー¥Òー¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.Å¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤ò300¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥×¥óµÇ°¤Ç¤·¤«¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¡¢ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Öº£Æü¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¤Þ¤µ¤Ë "TODAY'S SPECIAL" ¤Ê¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9/23¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë9:00¤è¤ê¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¥³ー¥Òー¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.Å¹¤Ë¤ÆÀèÃå½ç¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥óµÇ°¥»¥Ã¥È£±. ¡Ê200¸Ä¡Ë
MARCHE BAG + TODAY'S SPECIAL MUG + ¥³ー¥Òー¥Ð¥Ã¥°¥¢¥½ー¥È¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡×¡Ê5¸ÄÆþ¤ê¡Ë\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ªー¥×¥óµÇ°¥»¥Ã¥È£±.
¿Íµ¤¤Î¥Þ¥ë¥·¥§¥Ð¥Ã¥¯¤ò¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¥³ー¥Òー¤ÎßäÀù½ê¤«¤é½Ð¤ë¥³ー¥Òー¤Î¥í¥¹Æ¦¤ò»È¤¤¡¢¤à¤éÀ÷¤á¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¯¥³ー¥ÒーµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ò TODAY'S SPECIAL ¥Þ¥°¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Öº£Æü¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°µÇ°¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ COFFEE MARCHE BAG ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
COFFEE MARCHE BAG
COFFEE MARCHE BAG¡Ê¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ë
°ìÎ³°ìÎ³¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ª¤¤¤·¤¯Äó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤Ê´¡£¤½¤ó¤Ê¥³ー¥ÒーÊ´¤òÍÑ¤¤¤Æ¤à¤éÀ÷¤á¤Ë¤·¡¢É½¾ð¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿É÷¹ç¤¤¤ò±é½Ð¤·¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ªー¥×¥óµÇ°¥»¥Ã¥È
2024Ç¯ Cup of Excellence ¤È¤¤¤¦¹ñºÝÉÊÉ¾²ñ¤ÇÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿´õ¾¯¤Ê¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥í¥Ã¥È¤Î¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¡£¤è¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³ー¥ÒーÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥×¥óµÇ°¥»¥Ã¥È£².
¥ªー¥×¥óµÇ°¥»¥Ã¥È£³.
¥ªー¥×¥óµÇ°¥»¥Ã¥È£².¡Ê¸ÂÄê70¸Ä¡Ë
MARCHE BAG + TODAY'S SPECIAL MUG + COE#1 ¥³ー¥Òー¥Ð¥Ã¥°2¸Ä + ¥³ー¥Òー¥Ð¥Ã¥°¥¢¥½ー¥È¡Ê5¸ÄÆþ¤ê¡Ë \4,620¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ªー¥×¥óµÇ°¥»¥Ã¥È£³.¡Ê¸ÂÄê30¸Ä¡Ë
MARCHE BAG + TODAY'S SPECIAL MUG + COE#1 ¥³ー¥ÒーÆ¦¡Ê50g¡Ë\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥³ー¥Òー¥Ð¥Ã¥°¥¢¥½ー¥È¡ÊSTANDARD 5¸ÄÆþ¤ê¡Ë
¿Íµ¤¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤ò5¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥¢¥½ー¥È¾¦ÉÊ¡£¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦COE#1 ¥³ー¥Òー¥Ð¥Ã¥°
BRAZIL COE EXP#1 M&F COFFEE
2024Ç¯Cup of Excellence¤ÇÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿´õ¾¯¤ÊÆ¦¤ò»ÈÍÑ¡£¥³ー¥Òー´ï¶ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ç¥£¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¼ê·Ú¤ËºÇ¹âµé¥¯¥é¥¹¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÄ«¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦COE#1 ¥³ー¥ÒーÆ¦ 50g
BRAZIL COE EXP#1 M&F COFFEE
Cup of ExcellenceÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿´õ¾¯¤ÊÆ¦¤ò50g¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥íー¥é¥ë¤Ç¹á¤ê¹â¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤»À¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡¢¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¿©´ï
COFFEE GROUNDS MUG¡õPLATE¡Ê³Æ2¿§¡¦2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡Ë
¥³ー¥Òー¤ÎÀ¸»º²áÄø¤Ç¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï»ÈÍÑ¤Ç¤¤ºÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ê´¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÈþÇ»¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤Ë¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈÀ©ºî¡£ßäÀù½ê¤«¤é½Ð¤ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥³ー¥ÒーÆ¦¤òÊ´¾õ¤Ë¤·¡¢îØÌô¤Ëº®¤¼¹þ¤ß¾ÆÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò»ý¤¿¤»¤¿ÆÈÆÃ¤Î¼Á´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ã»²¹Í²Á³Ê¡ä
CUP¡§\2,970¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
PLATE¡§\2,530¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～
¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¡ÊCOFFEE GROUNDS MUG¡õPLATE¡Ë¤Ï¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¥³ー¥Òー¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.Å¹¤Ë¤ÆÅ¹Æâ»ÈÍÑ¤¹¤ëÂ¾¡¢ ¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¥³ー¥Òー¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.Å¹¡¢TODAY'S SPECIAL Æó»Ò¶ÌÀîÅ¹ Î¾Å¹¤ÎÅ¹Æ¬¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
GROUNDS PLATE¤ÈGROUNDS MUG
¢£ WOODBERRY COFFEE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¥³ー¥Òー¤Ï¡¢¡Ö¥³ー¥Òー¤òÄÌ¤·¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢Åìµþ¤òÃæ¿´¤Ë£¹Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³ー¥Òー¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¤ªÅ¹¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥åー¤ä¡¢À¸³è¤ËÂ©¤Å¤¯¤è¤¦¤Ê¥³ー¥Òー¥é¥¤¥Õ¤ò¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê²áµî¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï ¤³¤Á¤é(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000075034.html) ¡Ë
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¥³ー¥Òー¶ÌÀî¹âÅç²°£Ó.£Ã.Å¹
½êºßÃÏ¡§¢©158-0096 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî3-17-1 ¶ÌÀî¹âÅç²°£Ó.£Ã.Æî´Û1³¬
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～20:00¡ÊL.O. FOOD 19:00¡¿DRINK 19:30¡Ë
ÀÊ¿ô¡§40ÀÊ
¢£ TODAY¡ÇS SPECIAL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TODAY¡ÇS SPECIAL¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸«¡×¡Ö½Ü¤òÂ£¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡È¿©¤ÈÊë¤é¤·¤Î¾¦Å¹¡É¤Ç¤¹¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ËÆø¤ä¤«¤ÊÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢À¸³èÆ»¶ñ¡¢¿©ºà¡¢¿¢Êª¡¢ËÜ¡¢°áÎà¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Êë¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ä¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ø¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¥³ー¥Òー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä2016Ç¯¤«¤éÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¤Ë9Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ºà¤ò»È¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÇÃå¼Â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥³ー¥Òー¤ÎÌ£¤òÁè¤¦¶¥µ»²ñ¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯Æþ¾Þ¼Ô¤òÇÚ½Ð¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤ØÄ¾ÀÜ¥³ー¥Òー¤ÎÇã¤¤ÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¤³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Ã¥É¥Ù¥êー¥³ー¥Òー
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀîÂæ2-22-17
ÀßÎ©¡§2012Ç¯6·î (Ë¡¿Í²½ 2017Ç¯12·î)
ÂåÉ½¡§ÌÚ¸¶ ÉðÂ¢
URL¡§https://www.woodberrycoffee.com
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¤Î±¿±Ä¡¢¥³ー¥Òー´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥³ー¥ÒーÆ¦¤Î²·Çä¡¢°û¿©ÎÎ°è¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡ãÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡ä
ÍÑ²ì/Âå´±»³/½ÂÃ«/²®·¦/³Ø·ÝÂç³Ø/³ùÁÒ/¥Ùー¥«¥êー/¤¿¤Þ¥×¥éー¥¶/¶ÌÀî¹âÅç²°S.C.
https://www.woodberrycoffee.com/pages/location
¡ãONLINE SHOP¡ä
WOODBERRY COFFEE ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.woodberrycoffee.com
³ÚÅ·»Ô¾ì
https://www.rakuten.co.jp/woodberrycoffee/
Amazon
https://www.amazon.co.jp/woodberrycoffee/