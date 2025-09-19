¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉþ¤Î¹ØÆþ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©¡×¾ÃÈñ¼Ô¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
¥¢¥Ñ¥ì¥ëOEM¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ëOEM¸¡º÷¡×¡Ê https://apparel-oem.com/ ¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Îー¥Þ¥ê¥º¥à¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå～50Âå¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¥â¥Ç¥ëÁü¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥â¥Ç¥ëÁü¤Î·¹¸þ¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÂÐ¾Ý: Á´¹ñ¤Î20Âå～50Âå¤ÎÃË½÷
²óÅú¿ô: 100Ì¾
Ä´ººÆü: 2025Ç¯9·î17Æü
Ä´ººÊýË¡: ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº·ë²ÌURL: https://apparel-oem.com/topics/62
¢£°ìÈÌ¿Í¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤ó¤À¿Í¤¬32¡ó¤ÇºÇÂ¿ ー ¿È¶á¤µ¤¬¹ØÇã°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë
¡¦°ìÈÌ¿Í¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×¤äÁÇ¿Íµ¯ÍÑ¡Ë: 32
¡¦ÇÐÍ¥¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È: 19
¡¦ÆÃ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤: 18
¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー: 17
¡¦¥×¥í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë: 14
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330074&id=bodyimage1¡Û
¡Ô°ìÈÌ¿Í¥â¥Ç¥ë¡Ê¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×¤äÁÇ¿Íµ¯ÍÑ¡Ë¡Õ
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¼«Ê¬¤Ë»÷¤¿Ç¯Âå¤äÂÎ·¿¤Î°ìÈÌ¿Í¤¬Ãå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤âÃå¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ï¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Ãå¤¿»þ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¹ØÇã¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê40Âå¡¿½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡¿Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¡¦¥×¥í¤ÎÊý¤Ï¡¢ÍÎÉþ¤¬ËÜÊª°Ê¾å¤ËÎÉ¤¯¤¦¤Ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬Ãå¤Æ¤ë°õ¾Ý¤òÍê¤ê¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê30Âå¡¿½÷À¡¿ÆÊÌÚ¸©¡¿¥Ñー¥È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë
¡¦¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸°ìÈÌ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£¤½¤Î¾å¤Ç°ìÈÌ¿Í¤¬Ãå¤Æ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤â»÷¹ç¤¦¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê50Âå¡¿ÃËÀ¡¿ÏÂ²Î»³¸©¡¿Àµ¼Ò°÷¡Ë
¡¦ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ä¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤ªÍÎÉþ¤âÁÇÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÉþ¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ·¿¤äÇ¯Îð¤È¶á¤½¤¦¤Ê¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊý¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ÏÃå¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤Î¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê30Âå¡¿½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡¿¥Ñー¥È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë
¡¦¥â¥Ç¥ë¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÈÌ¿Í¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¼«Ê¬¤¬Ãå¤¿¾ì¹ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÏÃå±Ç¤¨¤ò¼ç¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÃå¿´ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤ëÎÉ¤¤ÆâÍÆ¤·¤«È¯¿®¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ä¥·¥ç¥Ã¥×Å¹°÷¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ËÃå¤ÆÆü¾ïÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ê·°Ïµ¤¤ä´õË¾¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå¡¿½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡¿Àµ¼Ò°÷¡Ë
¡ÔÇÐÍ¥¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Õ
¡¦¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤È¿Æ¶á´¶¤¬¤¢¤ê¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ê40Âå¡¿½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡¿Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¡¦¤³¤ÎÉþÍß¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë»þ¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÉþ¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê30Âå¡¿ÃËÀ¡¿´ôÉì¸©¡¿Àµ¼Ò°÷¡Ë
¡¦¹¥¤¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤È¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Î¶¯¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ÆÌ¥ÎÏÅÙ¤¬Áý¤¹¡Ê40Âå¡¿½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡¿Àµ¼Ò°÷¡Ë
¡¦¿¼ÅÄ¶³»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤äCM¤Ê¤É¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤ë¤ªÍÎÉþ¤ÏÄ´¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª ¥Ô¥ó¥¯·Ï¤ä¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ê¤É¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¥³ー¥Ç¤ò¤·¤Æ¤ë»þ¤É¤ì¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÃå¤¿¤¤¤È»×¤¤¤¹¤°Ä´¤Ù¤ÆÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¹Í¤¨¤Ê¤Î¤«¤è¤¯Çä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï²¿¥ö·î¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤ÆºÆÆþ²Ù¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ê30Âå¡¿½÷À¡¿Ê¼¸Ë¸©¡¿Àì¶È¼çÉØ¡Ë
