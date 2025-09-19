¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Titan Army¡¢32·¿ ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥ÈMini LED 2304¥¾ー¥óÂÐ±þ¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー ¡ÖP326MV MAX¡×È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÅçµÁÇ·¡Ë¤Ï¡¢ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥Èµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·2304¥¾ー¥ó¤Î¥íー¥«¥ë¥Ç¥£¥ß¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤¿32·¿160HzÂÐ±þ¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ーTitan Army P326MV MAX¤ò2025Ç¯10·î4Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢PC¥Ñー¥ÄÀìÌçÅ¹¡¢³Æ¼ïECÈÎÇäÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡P326MV MAX
Titan Army P326MV MAX¤ÏMini LED¡¢ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥Èµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·2304¥¾ー¥ó¤Î¥íー¥«¥ë¥Ç¥£¥ß¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤¿32·¿160HzÂÐ±þ¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤¹¡£4K¡Ê3840¡ß2160¡Ë¤Î¹â²òÁüÅÙ¤ÈDCI-P3 99%¡¢Adobe RGB 99%¤Î¹¿§°è¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÂç1000nits¡Ê¥Ôー¥¯ÃÍ¡Ë¤ÎÄ¶¹âµ±ÅÙ¤Ë¤è¤êHDR1000ÁêÅö¤ÎÀÇ½¤ò»ý¤Á¡¢2304¥¾ー¥ó¤Î¥íー¥«¥ë¥Ç¥£¥ß¥ó¥°¤Ï½¾Íè¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤ËÈæ¤Ù¡¢¸÷Ï³¤ì¤òÍÞÀ©¤·¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¹õ¿§¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤¹¡£4K@160Hz¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥É¤Ë¤è¤êFHD¡÷320Hz¤Ç¤ÎÄ¶¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ç¤ÎÆ°ºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ÁÇÁá¤¤¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£HDMI 2.1¥Ýー¥È¤ò2¤ÄÈ÷¤¨¡¢ºÇ¿·¤Î²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ4K 120Hz½ÐÎÏ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¤¡¢VRR¡Ê²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥Èµ¡Ç½¡Ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤ÎDyDs¡Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¥âー¥É¤òÈ÷¤¨¡¢¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È»þ¤Î»ÄÁü´¶¡¢¥Ö¥ì¤òÄã¸º¤·¹¹¤ËÌÀÎÆ¤ÊÆ°²èÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330073&id=bodyimage1¡Û
¢¡P326MV MAXDÀ½ÉÊÆÃÄ§
¡¦¹õÁÞÆþµ»½Ñ¤Ç¥Ö¥ì¤òÌµ¤¯¤¹DyDs¥âー¥É
ÆÈ¼«¤ÎDyDs¡Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¥âー¥É¤Ë¤è¤ê¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È²¼¤Ç¤Î»ÄÁü´¶¤òÄã¸º¤·¡¢Æ°¤¤Î·ã¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¶Ë¤á¤ÆÌÀÎÆ¤ÊÉ½¼¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥É 4K 160Hz / FHD 320HzÆ°ºî¤ËÂÐ±þ
Ä¶¹âÀººÙ¤Ê4K¡Ê3840¡ß2160¡Ë²òÁüÅÙ¤ÇºÇÂç160HzÆ°ºî¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢FHD¡Ê1920¡ß1080¡Ë²òÁüÅÙ¤ÇºÇÂç320Hz¤â¤Î¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à¥«¥Æ¥´¥ê¤ä¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤ÆÈþÎï¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È½ÓÉÒ¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤½¤ì¤¾¤ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥ÈMini LED 2304¥¾ー¥ó
2304¥¾ー¥ó¤ÎÎÌ»Ò¥É¥Ã¥ÈMini LED¤òÅëºÜ¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÈ¯¿§¤Ë²Ã¤¨¤Æ°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤è¤ê°Å¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤è¤êÌÀ¤ë¤¯É½¸½¤¹¤ë¥íー¥«¥ë¥Ç¥£¥ß¥ó¥°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁüËÜÍè¤ÎÈ¯¿§¤òÃé¼Â¤ËÉ½¸½¤Ç¤¡¢±Ç²è¤ä¥²ー¥à¤Ê¤É¤ÎHDRÂÐ±þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡¦ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥Èµ»½ÑºÎÍÑ¡¢¹¿§°è¤ËÂÐ±þ
ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥Èµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê½¾Íè¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤Ï¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿ÎÐ¤äÀÖ¤ÎÈ¯¿§¤ò²þÎÉ¤·¡¢DCI-P3 99%¡¢Adobe RGB 99¡ó¤Î¹¿§°è¤ËÂÐ±þ¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²èÁüÊÔ½¸¡¢Æ°²èÊÔ½¸¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¹©¾ì½Ð²Ù»þ¤Ë³Æ¸ÄÂÎ¤Ø¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢E¡ã2¤È¤Ê¤ë¸íº¹¤Î¾¯¤Ê¤¤Àµ¤·¤¤¿§¤ò±Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊØÍø¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤»Ù±çµ¡Ç½ Game+ ¡Ê1¡Ë
ÌÀ°Å¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¤µ¤é¤ËÁ¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤á¤ëHDRµ¡Ç½¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òºÇÂç¸Â¤Ë³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î»Ù±çµ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊØÍø¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤»Ù±çµ¡Ç½ Game+ ¡Ê2¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330073&id=bodyimage2¡Û
¡¦ÊØÍø¤Ê¥²ー¥à¥×¥ì¥¤»Ù±çµ¡Ç½ Game+ ¡Ê3¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330073&id=bodyimage3¡Û
