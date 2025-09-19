¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¸¸ËËÜ¡Û¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¿À¤µ¤Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¿À¤µ¤Þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¥Á¥ãー¥¸¤·¤è¤¦¡ª――¿·´©½ñÀÒ¡Ø¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤´±ï¤ò·ë¤Ö¥Ò¥ß¥Ä¤Î³«±¿ºîË¡¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§²¼Àî¡¡Í§»Ò¡Ë9·î30Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¡¾âÂÀÍÛ¡Ë¤Ï¡¢
¿·´©½ñÀÒ¡Ø¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤´±ï¤ò·ë¤Ö¥Ò¥ß¥Ä¤Î³«±¿ºîË¡¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§²¼Àî¡¡Í§»Ò¡Ë¤ò9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330060&id=bodyimage1¡Û
¢£¡Ø¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤´±ï¤ò·ë¤Ö¥Ò¥ß¥Ä¤Î³«±¿ºîË¡¡Ù
¡¦¥¢¥Þ¥¾¥ó¡§https://amzn.to/3KhbajH
¡¦»°³ÞHP¡§https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100313500
¡ÒÆâÍÆ¾Ò²ð¡Ó
¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Â¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬Æ±¤¸¤À¤±
¥Ñ¥ïー¥Á¥ãー¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
¿À¤µ¤Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¥Ñ¥ïー¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ï
¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Î½àÈ÷¡¢¤½¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Î¹ÔÆ°¤¬
Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330060&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330060&id=bodyimage3¡Û
¡¦¡Ö»á¿À¤µ¤Þ¡×¤Ë¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë
¡¦²È¤òÁÝ½ü¤·¤ÆÀ°¤¨¤ë
¡¦¿À¤µ¤Þ¤Ø¤Î¡Ö¤ª¶¡¤¨Êª¡×¤ò½àÈ÷¤¹¤ë
¡¦µ¢¤êÆ»¤Ç¤ª²Ö¤òÇã¤¦
¡¦¿À¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ä
¡¦¡Ö¤´¿À¿å¡×¤ò¿ÀÃª¤ä»á¿À¤µ¤Þ¤Ë¤ª¶¡¤¨¤¹¤ë
¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È°ÆÆâ¿Í¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢
¿À¤µ¤Þ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä
¥Ò¥ß¥Ä¤Î³«±¿ºîË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¼ø¡ª
¿À¤µ¤Þ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥¥é¥¥é³«±¿¡¦¤ª¼é¤ê¥«ー¥ÉÉÕ¤¡ª
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¡Ø¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤´±ï¤ò·ë¤Ö¥Ò¥ß¥Ä¤Î³«±¿ºîË¡ ¡Ù
Ãø¼Ô¡§²¼Àî¡¡Í§»Ò
Äê²Á¡§891±ß
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§²¦ÍÍÊ¸¸Ë
ISBN¥³ー¥É¡§978-4-8379-3135-5
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼
¡¦¥¢¥Þ¥¾¥ó¡§https://amzn.to/3KhbajH
¡¦»°³ÞHP¡§https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100313500
¢£Ãø¼Ô¡§²¼Àî¡¡Í§»Ò¡Ê¤·¤â¤«¤ï¡¦¤È¤â¤³¡Ë
20Âå¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î¹¹ð¡¢TVCM ¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£20ÂåÁ°È¾¤«¤é¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç3, 000¤«½ê°Ê¾å¡¢³¤³°¤Ç¤âÌó400¤«½ê¤Î¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤ä¡¢·«¤êÊÖ¤·Ë¬¤ì¤¿À»ÃÏ¤ò´Þ¤á¤Æ¤½¤Î²ó¿ô¤Ï20,000²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÂÎ¼Á¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢SNS¤Ê¤É¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î³èÍÑ½Ñ¡×¡Ö¥Ñ¥ïー¥Á¥ãー¥¸¤Î¥³¥Ä¡×¡Ö±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤ÎÊýË¡¡×¡Ö¶õ´Ö¤Î¾ô²½ÊýË¡¡×¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤Î³«±¿ÇÈÆ°¡×¡ÖÀøºß°Õ¼±¤Î½ñ¤´¹¤¨¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¡È³«±¿¾ðÊó¡É¤òÈ¯¿®Ãæ¡£2011Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È°ÆÆâ¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÈÄó·È¤·¡¢¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¥Ä¥¢ー¤òËè·î³«ºÅ¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡¢3, 500Ì¾°Ê¾å¤Î¿Í¤ò°ÆÆâ¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿À¤µ¤Þ¥«¥ë¥Æ¡×¡ÖÀøºß°Õ¼±³«±¿½ñ¤´¹¤¨¡×¡Öº£À¤¡¦Á°À¤¡¦ÀèÁÄ¤Î¥«¥ë¥Þ¥È¥é¥¦¥Þ¥ê¥êー¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡¦Àº¿À¡¦Àøºß°Õ¼±¡¦ÆùÂÎ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¡¢ËÜ¼Á¤«¤é¤Î³«±¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£YouTube¡Ö¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È°ÆÆâ¿Í¡¦²¼ÀîÍ§»Ò¤ÎÍ§¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±éÃæ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿ÀÆàÀî¥Ñ¥ïー¥¹¥Ý¥Ã¥È ¿À¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊÍÎÙÆ²¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¥×¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼
½ê ºß ÃÏ¡§¢©102-0072 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶3-3-1
T E L¡§03-5226-5731
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§http://www.mikasashobo.co.jp
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡§https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
X¡ÊµìTwitter¡Ë ÊÔ½¸¡§https://twitter.com/tw_mikasa
X¡ÊµìTwitter¡Ë ±Ä¶È¡§https://twitter.com/mikasashobo
X¡ÊµìTwitter¡Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡§https://twitter.com/mikasabooksjp
X¡ÊµìTwitter¡ËËÝÌõ½ñ¡§https://x.com/mikasa_honyaku
»°³Þ½ñË¼¥É¥êー¥à¥Ë¥åー¥¹µ»ö°ìÍ÷¡§http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø