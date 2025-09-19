¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
£µ£°Âå¡¦£¶£°Âå¤¬¥¼¥í¤«¤éµ¯¶È¤·¤ÆÀ®¸ù¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òµ¯¶È¤ÎÄ¶¥×¥í¤¬ÅÁ¼ø¡£Ï·¸å¤Î»ñ¶âÌäÂê¤ò²ò·è¤·À¸¤¤¬¤¤¤ä·ò¹¯¤ò¡ª――¿·´©½ñÀÒ¡Ø¿ÍÀ¸¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤£µ£°Âå¡¦£¶£°Âåµ¯¶È¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§ÀéËÜ¸öÀ¸¡Ë10·î3Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330058&id=bodyimage1¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¡¾âÂÀÍÛ¡Ë¤Ï¡¢
¿·´©½ñÀÒ¡Ø¿ÍÀ¸¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤£µ£°Âå¡¦£¶£°Âåµ¯¶È¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§ÀéËÜ ¸öÀ¸¡Ë¤ò10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¿ÍÀ¸¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤£µ£°Âå¡¦£¶£°Âåµ¯¶È¡Ù
¡¦¥¢¥Þ¥¾¥ó¡§https://amzn.to/47PBvzh
¡¦»°³ÞHP¡§https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405600
¢£ÆâÍÆ¾Ò²ð
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤¯¤ëÄêÇ¯¸å¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¡£
¤³¤ÎÀè30Ç¯¡¢Ã¯¤È ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç ¤É¤¦Æ¯¤¯¤«
¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¡©
Ãç´Ö¤â»ñ¶â¤âµ¯¶È·Ð¸³¤â¡ª¡Ö¥¼¥í¤«¤éÀ®¸ù¡×¤Ç¤¤ëºÇÃ»¥ëー¥È¡ª
¼Â¤ÏÀ®¸ùÎ¨70¡ó¡ª¡¡
¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¢Ï·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡Ä¤¢¤é¤æ¤ë´íµ¡¤«¤éÃ¦¤¹¤ëºÇ¹â¤ÎÌäÂê²ò·èË¡
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¿ÍÀ¸¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤£µ£°Âå¡¦£¶£°Âåµ¯¶È
Ãø¼Ô¡§ÀéËÜ ¸öÀ¸
Äê²Á¡§1,980±ß
ISBN¥³ー¥É¡§978-4-8379-4056-2
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼
¡¦¥¢¥Þ¥¾¥ó¡§https://amzn.to/47PBvzh
¡¦»°³ÞHP¡§https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100405600
¢£Ãø¼Ô¾Ò²ð
Ãø¼Ô¡§ÀéËÜ¸öÀ¸¡Ê¤»¤ó¤â¤È¡¦¤µ¤Á¤ª¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÄÌ¿®³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡ÊÏ¢Â³µ¯¶È²È¡Ë¡£1942Ç¯ÆàÎÉ»Ô½Ð¿È¡£
µþÅÔÂç³Ø¹©³ØÉôÅÅ»Ò¹©³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ¸ø¼Ò¡Ê¸½NTT¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£
¸÷ÄÌ¿®¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëÄÌ¿®¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë·È¤Ã¤Æ¤¤¤¿24ºÐ¤Î¤È¤¥Õ¥ë¥Ö¥é¥¤¥È¾©³ØÀ¸¤ËÁª½Ð¤µ¤ìÅÏÊÆ¡¢¥Õ¥í¥ê¥ÀÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÎÇî»Î¹æ¡ÊPh.D.¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£
µ¢¹ñ¸å¡¢À¤³¦¤ËÈæ¤·¤Æ¹â¤¹¤®¤ëÆüËÜ¤ÎÅÅÏÃÎÁ¶â¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤Ù¤¯¡ÖNTT¤Î°ì¼ÒÆÈÀê»Ô¾ì¡×¤ÎÂÇÇË¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢
1984Ç¯¡¢µþ¥»¥éÁÏ¶È¼Ô¡¦°ðÀ¹ÏÂÉ×»á¤ÈÂèÆóÅÅÅÅ¡Ê¸½KDDI¡Ë¤òÁÏ¶È¡£
1999Ç¯¡¢¥¤ー¡¦¥¢¥¯¥»¥¹ÁÏ¶È¡¢2005Ç¯¡¢¥¤ー¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ê¸½¡¦¥ï¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¡ËÁÏ¶È¡£
°ìÏ¢¤Îµ¯¶È¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¹âÂ®¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ä¥¹¥Þ¥Û¤òÉáµÚ¤µ¤»Â¿¤¯¤Î»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¡£¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢1996Ç¯¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¤ä¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤Ç¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶µÊÜ¤ò¼¹¤ë¡£2023Ç¯¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡Ö¤³¤É¤â¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÊâ¤à²ñ¡×¤òÀßÎ©¡¢Íý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Îµ¯¶È¼ÂÀÓ8¼Ò¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÀé¤Ë°ì¤Ä¤Î´ñÀ×¤ò¤Ä¤«¤á¡ª¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þー¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¤¬¤¢¤ë¡£
¢¡¢¡¢¡ ¥×¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¢¡¢¡¢¡
¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼
½ê ºß ÃÏ¡§¢©102-0072 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÈÓÅÄ¶¶3-3-1
T E L¡§03-5226-5731
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§http://www.mikasashobo.co.jp/
¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡§https://www.facebook.com/mikasashobo?fref=ts
¥¨¥Ã¥¯¥¹ ÊÔ½¸¡§https://x.com/tw_mikasa
¥¨¥Ã¥¯¥¹ ±Ä¶È¡§https://x.com/mikasashobo
¥¨¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡§https://x.com/mikasabooksjp
¥¨¥Ã¥¯¥¹ ËÝÌõ¡§https://x.com/mikasa_honyaku
»°³Þ½ñË¼¥É¥êー¥à¥Ë¥åー¥¹µ»ö°ìÍ÷¡§http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò»°³Þ½ñË¼
