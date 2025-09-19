¥µ¥¦¥Ê²¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¿À¸Í¡¦Éñ»Ò¤Ë¡È¤È¤È¤Î¤¤³×Ì¿¡É¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ú¤µ¤Õ¤£¥¹¥ÑÉñ»Ò¡ÛËÜÆü¡Ê9/19¡Ë³°Íè¡ÊÆüµ¢¤ê¡Ë¤´ÍøÍÑ¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÆüËÜ½é¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥á¥ó¥º¥µ¥¦¥Ê
2025Ç¯8·î1Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡¢¥·ー¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ëÉñ»Ò¥Ó¥é¿À¸Í ¿·´Û¡ÖSPA¥¿¥ïー¡×Æâ¤Î¥á¥ó¥º¥µ¥¦¥Ê¡Ö¤µ¤Õ¤£¥¹¥ÑÉñ»Ò¡×¤¬¡¢½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤Î³°Íè¡ÊÆüµ¢¤ê¡ËÍøÍÑ¤òºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÉÇñ¼Ô¤À¤±¤ÎÆÃ¸¢¡¢¤Ä¤¤¤Ë³«Êü¡£¤µ¤Õ¤£¥¹¥ÑÉñ»Ò¡¢³°Íè²ò¶Ø¡£
¥µ¥¦¥Ê¤ÎÌ¤Íè¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¿À¸Í¡¦Éñ»Ò¤Ç¡È¤È¤È¤Î¤¦¡É¿·»þÂå¡£
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¥µ¥¦¥Ê¶È³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡Ö¥µ¥¦¥Ê²¦¡×ÂÀÅÄ¹»á¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¡¢³×¿·Åª¤Ê¥µ¥¦¥Ê¶õ´Ö¡£
À¾ÆüËÜ½éÆ³Æþ¤È¤Ê¤ëEOS¼ÒÀ½¡ÖWatermill Goliath¡×¤ä¡ÖZEUS¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¤òÅëºÜ¤·¡¢¥µ¥¦¥Ê¼¼Æâ¤ËÅòÁ¥¤òÈ÷¤¨¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÀß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ÜÀß¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡ÖÆüËÜ½é¡×¡§¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¡Ü¥Ð¥¤¥Ö¥éÍáÁåÉÕ¤¥µ¥¦¥Ê¼¼¡Ê¥µ¥¦¥Ê¼¼¡Ö¤ß¤ë¤ß¤ë¡×¡Ë
¡Ö´ØÀ¾½é¡×¡§EOS¼ÒÀ½¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¡ÖZEUS¡×Æ³Æþ¡Ê¥µ¥¦¥Ê¼¼¡Ö¤â¤¯¤â¤¯¡×¡Ë
¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¿åÉ÷Ï¤¡×¡§¥¯¥í¥¹¥«¥¦¥ó¥¿ー¿åÉ÷Ï¤¡ÊÀø¿åOK¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¡ÜÎä¿å¥·¥ã¥ïー¡Ë
¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¡§¥ªー¥í¥é±ÇÁü¡ß¥é¥Õ¥Þ¼Ò¥Á¥§¥¢¤Ç¶Ë¾å¤ÎµÙ·Æ
¡ÖÂÅò¡¡Åò¥Æ¥ì¥Ó¡×¡§32·¿¥â¥Ë¥¿ーÉÕ¤¤ÎÂÅòÀÊ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£
¡Ö¤µ¤Õ¤£¥¹¥ÑÉñ»Ò¡×¤´Í½ÌóÀìÍÑ¥Úー¥¸ :
https://maikovilla.hacomono.jp/home/
¢£ ¥µ¥¦¥Ê¼¼¡Ö¤ß¤ë¤ß¤ë¡×
²ñÏÃOK¡¢65·¿¥Æ¥ì¥ÓÀßÃÖ¡£¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å²ÄÇ½¤Ê¥í¥Õ¥È¹½Â¤¤È¡¢¼¼Æâ¥Ð¥¤¥Ö¥é¿åÉ÷Ï¤¤ò´°È÷¡£
À¾ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëEOS¼Ò¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー Watermill Goliath¤òÆ³Æþ
À¾ÆüËÜ½éÆ³Æþ¤Î¡ÖWatermill Goliath¡×¡ÊEOS¼ÒÀ½¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿ºÇ¿·¥µ¥¦¥Ê¡£
ÆüËÜ½é¤Î¡È¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¡Ü¥Ð¥¤¥Ö¥éÍáÁåÉÕ¤¡É¥µ¥¦¥Ê¼¼¤Ç¡¢¥í¥Õ¥È¤Î¹â²¹¥¨¥ê¥¢¤«¤é30¡îÁ°¸å¤Î¤Ì¤ëÅò¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥µ¥¦¥ÊÍá¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥È¥í¥¦¥ê¥åµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¤Ç¤â¥¢¥¦¥Õ¥°ー¥¹ÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¢¥¦¥Õ¥°ー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¡£
65·¿¥Æ¥ì¥Ó¤òÀßÃÖ¤·¡¢²ñÏÃ¤âOK¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥µ¥¦¥Ê¼¼¡Ö¤â¤¯¤â¤¯¡×
ÌÛÍáÀìÍÑ¡£°Å¤á¤Î¾ÈÌÀ¤È¥¢¥í¥Þ¥Ý¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÎÀÅ¼ä¶õ´Ö¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
´ØÀ¾½éÆ³Æþ¤ÎEOS¼ÒÀ½¡ÖZEUS¡×¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¤òÅëºÜ¡£
¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤Ë¤è¤ë²»¤ä¾øµ¤¡¢¼¾ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
´ØÀ¾½é¤È¤Ê¤ëEOS¼Ò¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー ZEUS¤òÆ³Æþ
´ØÀ¾½éÆ³Æþ¤ÎEOS¼ÒÀ½¡ÖZEUS¡×¥µ¥¦¥Ê¥Òー¥¿ー¤òÅëºÜ¡£
¼¼Æâ¤ÏÀÅ¼ä¤ò³Ú¤·¤à¡ÈÌÛÍá¡ÉÀìÍÑ¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¾ÈÅÙ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¥í¥¦¥ê¥å¤Ë¤è¤ë²»¤ä¾øµ¤¡¢¼¾ÅÙ¤ÎÊÑ²½¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥¹¥Èー¥Ö¾å¤Î¥Ïー¥Ö¥Ý¥Ã¥È¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¹á¤ê¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿åÉ÷Ï¤¡Ö¥¯¥í¥¹¥«¥¦¥ó¥¿ー¡×
ÆüËÜ½é¤Î»ÍÊý¥¸¥§¥Ã¥È¡ÜÆ¬¾åÎä¿å¤Î°Û¼¡¸µ¿åÉ÷Ï¤¡£¿å¿¼1.37m¤ÇÀø¿å¤â²ÄÇ½¡£
¿å²¹10¡îÌ¤Ëþ¤Î¥·¥ó¥°¥ë»ÅÍÍ¡£¿å¿¼1.37m¤Î¿¼¤áÀß·×¤Ç¡¢Á´¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥¯ー¥ë¥À¥¦¥ó¡£
¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È»ÍÊý¤«¤é¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Ê®½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆ¬¾å¤«¤éËèÊ¬250L¤ÎÎä¿å¤¬¹ß¤êÃí¤°¡¢Ì¤ÂÎ¸³¤ÎÁÖ²÷´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿åÉ÷Ï¤¡Ö¤Ê¤®¤µ¡×
17¡îÁ°¸å¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥é¿åÉ÷Ï¤¡£Îä¤¿¤¤¿å¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¿å²¹16¡îÁ°¸å¤Î¤ä¤ä²¹¤á¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢Îä¤¿¤¤¿åÉ÷Ï¤¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¿å²¹¤¬°Û¤Ê¤ë£²¤Ä¤Î¿åÉ÷Ï¤¤Ç¤Î¡ÈÎäÎä¸òÂåÍá¡É¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¢£ ¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥Úー¥¹¡Ö¤È¤È¤Î¤¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡×
¥é¥Õ¥Þ¼ÒÀ½¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ä°ì¿Í°ìÂæ¤ÎÀðÉ÷µ¡¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¡£
Å·°æ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¥ªー¥í¥é±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶Ë¾å¤ÎµÙ·Æ»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÏ·ÊÞ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥é¥Õ¥Þ¼Ò¡×¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤òÀßÃÖ¡£
¢£ ÂÅò¡ÖÅò¥Æ¥ì¥Ó¡×
32·¿¥â¥Ë¥¿ーÉÕ¤¤ÎÂÅòÀÊ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£
ÆüËÜÍ£°ì¡ª5¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë32·¿¥Æ¥ì¥ÓÉÕ¤¤ÎÂÅò¥·ー¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
ÀðÉ÷µ¡¤ò1¿Í¤º¤Ä¤´ÍÑ°Õ¡£ÂÅò¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥ê¥é¥¯¥¼ー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú³°ÍèÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢£ÍøÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö
14:00～24:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ 23:00¡Ë
¢£Í½ÌóÊýË¡
ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤è¤êÍ½Ìó
¢¨Ä¾ÀÜ»ÜÀß¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆþ¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÍøÍÑÎÁ¶â
¡ãÊ¿¡¡Æü¡ä2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÅÚÆü½Ë¡ä3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥·ー¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ëÉñ»Ò¥Ó¥é¿À¸Í¡×¤Î¤´½ÉÇñ¼Ô¡ÊÃËÀ¡Ë¤Ï¥á¥ó¥º¥µ¥¦¥Ê¤òÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¢£ÍøÍÑÂÐ¾Ý
ÃËÀÀìÍÑ
¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
JR¿À¸ÍÀþ¡ÖÉñ»Ò¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó7Ê¬
Ãó¼Ö¾ì´°È÷¡Ê¥Û¥Æ¥ëÍøÍÑ¼Ô¤Ï³ä°ú¤¢¤ê¡Ë
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥·ー¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ëÉñ»Ò¥Ó¥é¿À¸Í¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://maikovilla.co.jp/
¤µ¤Õ¤£¥¹¥ÑÉñ»Ò¡¡ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È
https://safi-spa.com/maiko/
¢£ ¥·ー¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ëÉñ»Ò¥Ó¥é¿À¸Í
¡Ö³¤¤ÈÉ÷¤ÈÎÐ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÈóÆü¾ï¶õ´Ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¿À¸Í¡¦Éñ»Ò¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡£
2025Ç¯5·î¤Ë¡ÖSPA¥¿¥ïー¡×¤È¤·¤Æ¿·Áõ¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Ð¥¹(ÂçÍá¾ì)¤Ë¤ÏÏªÅ·É÷Ï¤¤òÀß¤±¡¢¤È¤È¤Î¤¤°Ø»Ò¤Ç³°µ¤Íá¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤äÃæÄ¹´üÂÚºß¤ÎÊý¡¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÂÚºß·¿¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤Æ¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤ä¥¤¥ó¥É¥¢¥´¥ë¥Õ¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥é¥ª¥±¤äÂîµå¤Ê¤É¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤â¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
»ÜÀßÌ¾¡¡¡¡¡§ ¥·ー¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ëÉñ»Ò¥Ó¥é¿À¸Í
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©655-0047¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¿â¿å¶èÅìÉñ»ÒÄ®18-11
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.maikovilla.co.jp
instagram ¡§ https://www.instagram.com/maikovilla/