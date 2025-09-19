BTCC Lithuania Limited, UAB¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µ×±Ê¸¹ä¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BTCC Lithuania Limited, UAB¡Ê°Ê²¼¡ÖBTCC¼Ò¡×¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢°Å¹æ»ñ»º»ö¶È¤Ë·¸¤ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤ò·èÄê¤·¡¢Äù·ë¤¬´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
I¡¥ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÌÜÅªµÚ¤ÓÍýÍ³
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÈóÅ´¶âÂ°»ö¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯£³·î17ÆüÉÕ¡Ö¿·¤¿¤Ê»ö¶È¡Ê°Å¹æ»ñ»ºÅê»ñ»ö¶È¡Ë¤Î³«»Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ë¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¼çÎÏ»ö¶È¤È¤·¤Æ°Å¹æ»ñ»º¡¦Web3ÎÎ°è¤Ø¤Î»²Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢BTCC¼Ò¤Ï¡¢2011Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢14Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¸Î¥¼¥í¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÄ¹¼÷µé¤Î°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î4²ó¤ÎÈ¾¸º´ü¤ò¤¹¤Ù¤Æ·Ð¸³¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¼è°ú´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦169¥«¹ñ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢ÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¿ô¤Ï910Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤ÎÁí¼è°ú¹â¤Ï9,570²¯¥É¥ë¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢CoinMarketCap¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼è°úÎÌ¤Ç¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢370°Ê¾å¤ÎÀèÊª¼è°ú¥Ú¥¢¤È300°Ê¾å¤Î¸½Êª¼è°ú¥Ú¥¢¤òÄó¶¡¤·¡¢¼çÍ×ÌÃÊÁ¡ÊBTC¡¦ETH¡¦XRP¡¦¡¡SOL¡¦DOGE¤Ê¤É¡Ë¤Ç¤ÏºÇÂç500ÇÜ¤Î¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¼è°ú¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤«¤Ä½ÀÆð¤Ê¼è°ú´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·î¼¡¤Ç¤ÎPoR¡Ê½àÈ÷¶â¾ÚÌÀ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ï¤Ë100¡óÄ¶¤¨¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¥ê¥¹¥¯½àÈ÷¶â1,680Ëü¥É¥ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ©ÌÀÀ¤È¿®ÍêÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿å½à¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢1,500°Ê¾å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢TOKEN2049¡Ê¥É¥Ð¥¤¡¦¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Ë¤äParis Blockchain Week¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª¤ÊÅ¸¼¨²ñ¤Ë¤â¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¡¦±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»²¹Í¡§https://www.btcc.com/ja-JP¡Ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÀÓ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤ÄBTCC¼Ò¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤È¡¢´ë¶ÈºâÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë°Å¹æ»ñ»º³èÍÑ¡Ê¥È¥ì¥¸¥ã¥êーµ¡Ç½¡Ë¤Î³ÎÎ©¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
II¡¥ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÆâÍÆ
¡¡ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´ð¤Å¤¡¢Î¾¼Ò¤Ï°Ê²¼¤Î¶ÈÌ³¤ò¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ê1¡Ë»Ô¾ìÄ´ºº¤ª¤è¤Ó¾ðÊó¶¦Í
¡¦ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë°Å¹æ»ñ»º¼è°ú¥æー¥¶ーÆ°¸þ¡¢µ¬À©´Ä¶¡¢¶¥¹ç¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëBTCC¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ»Ô¾ìÅ¬±þ
¡Ê2¡Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¹Êó³èÆ°¤ÎÏ¢·È
¡¦Î¾¼Ò¤Î¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¤äSNS¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë°Å¹æ»ñ»º¡¦Web3¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦Æ±È¯¿®
¡¦¥¯¥ê¥×¥È¥¢¥»¥Ã¥È»ö¶È³«È¯Ã´Åö¼¼Ä¹¤Ç¤¢¤ë»°ºêÍ¥ÂÀ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿·¼È¯³èÆ°¡¦¾ðÊóÈ¯¿®
¡Ê3¡ËÅö¼Ò¤Ë¤è¤ë°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ
¡¦Åö¼Ò¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë°Å¹æ»ñ»º¸ò´¹¶È¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¿Ê¤á¡¢BTCC¼Ò¤Ï¤½¤Îµ»½ÑÅª¡¦±¿±ÄÌÌ¤Î»Ù±ç
¡¦¾ÍèÅª¤Ê¿·µ¬¼è°ú¥µー¥Ó¥¹¤ä¾¦ÉÊ¤Î¶¦Æ±³«È¯
¡Ê4¡Ë¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ
¡¦Åö¼Ò¤Ï¡¢´ë¶ÈºâÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë°Å¹æ»ñ»º³èÍÑ¡Ê¥È¥ì¥¸¥ã¥êーµ¡Ç½¡Ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ò¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿°Å¹æ»ñ»º¤Î¼èÆÀ¡¦ÊÝ´É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¶ÈÌ³¤ÎÄó¶¡
¡¦¤Þ¤¿¡¢ËÜÄó·È¤Ë´ð¤Å¤¡¢BTCC¼Ò¤¬Í¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¼è°ú´ðÈ×¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢°Â²Á¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë°Å¹æ»ñ»º¤ò¼èÆÀ¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¼êË¡¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¨ÎÏÂÎÀ©¹½ÃÛ
III¡¥¶ÈÌ³Äó·ÈÀè¤Î³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/146865/table/4_1_8047979f705b1effffcbf5bf16c7183f.jpg?v=202509190558 ]
¡ÊÃí¡ËBTCC¼Ò¤ÎºÇ¶á£³Ç¯´Ö¤Î·Ð±ÄÀ®ÀÓµÚ¤ÓºâÌ³¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢BTCC¼Ò¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÈó¾å¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é³«¼¨¤ÎÆ±°Õ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢µºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
IV¡¥ÆüÄø
¡¡¡¡¡¡¼èÄùÌò²ñ·èµÄÆü¡¡¡¡¡¡2025 Ç¯ £¹ ·î 19 Æü
¡¡¡¡¡¡¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌóÄù·ë¡¡¡¡2025 Ç¯ £¹ ·î 19 Æü
¡¡¡¡¡¡¶ÈÌ³Äó·È³«»ÏÆü¡¡¡¡¡¡2025 Ç¯ £¹ ·î 19 Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
£Ö¡¥º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡ËÜÄó·È¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤ÏÅö¼Ò¤Î¶ÈÀÓµÚ¤Ó´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯£³·î´ü¤ÎÅö¼Ò¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÚÈù¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³«¼¨¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë³«¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£