¡ÚÃæ¹ñÉëÇ¤Á°É¬¸«¡Û¡ÉÃóºßÃæ¹ñ¸ì¡É ÂÐºö¥¬¥¤¥À¥ó¥¹～£±»þ´Ö¤Î¼ÂÁ©¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢ÃóºßÀ®¸ù¤ò°ú¤¤è¤»¤ë～¡ÃWeb¥»¥ß¥Êー10/3(¶â)15:30³«ºÅ
¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶¡¢ÂåÉ½¡§¶â ÄÁÒÙ¡Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁweb¥»¥ß¥Êー¡Ö¡ÚÃæ¹ñÉëÇ¤Á°É¬¸«¡ª¡Û¡ÉÃóºßÃæ¹ñ¸ì¡É ÂÐºö¥¬¥¤¥À¥ó¥¹～£±»þ´Ö¤Î¼ÂÁ©¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢ÃóºßÀ®¸ù¤ò°ú¤¤è¤»¤ë～¡×¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¿½¹þ¤ß :
https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20251003
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ
³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü¡¡¡¡¡§¡¡2025Ç¯10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦³«ºÅ»þ´Ö¡¡¡§¡¡15¡§30-17¡§00
¡¦»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡§¡¡ÌµÎÁ
¡¦·Á¼°¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Êzoom¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡¦ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡§¡¡¿Í»öÉôÀÕÇ¤¼Ô/Ã´Åö¼Ô¡¢³¤³°»ö¶ÈÉôÀÕÇ¤¼Ô/Ã´Åö¼Ô¡¢³¤³°Ãóºß°÷/³¤³°ÃóºßÍ½Äê¼Ô
¡¦»²²ÃÆÃÅµ¡¡¡§¡¡Åê±Æ»ñÎÁ¤ÎÇÛÉÛ¡Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤´²óÅú¼ÔÍÍ¡Ë
¢¨Ë¡¿ÍÂÐ¾Ý
¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤´¶ÐÌ³Àè¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤Æ¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸Ä¿Í¤ÎÊý¤ª¤è¤ÓÆ±¶È¤ÎÊý¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ
³¤³°Ãóºß――¤½¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ÛÊ¸²½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë·Ð¸³¡É¤È½Ð²ñ¤¨¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤âÀ¸³è¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¸°¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡ÖÃóºßÃæ¹ñ¸ì¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃóºßÃæ¹ñ¸ì¡×¤È¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤È¿®Íê¤òÃÛ¤¡¢¥Áー¥à¤òÆ°¤«¤¹¡È¼ÂÁ©Åª¤Ê¸ì³ØÎÏ¡É¡£
¿¦¾ì¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤â¡¢À¸³è¤ò³Ú¤·¤à¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ë»¤·¤¤¶ÈÌ³¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¸ì³Ø³Ø½¬¤Ø»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¼Â¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´ü¸Â¤ÎÃæ¤ÇÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³Ø¤ÓÊý¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÃóºßÀè¤Ç¡É¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡É¾ðÊó¤ò¡¢¡É¥Õ¥ë³èÍÑ¡É¤·¤Æ³Ø¤Ö¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ÉÃóºßÃæ¹ñ¸ì¡É³Ø½¬½Ñ¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¸ì¤Î³Ø½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤òÆ°¤«¤¹¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤âÃæ²Ú·Ï´ë¶È¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡×Ãæ¹ñ¸ì¤ò¼ÂÁ©Ãæ¤Î¹Ö»Õ¤¬¡¢¼Â±é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÃæ¹ñ¸ì½Ñ¤È¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤ë³Ø½¬ÀïÎ¬¤ò¡¢1»þ´Ö¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËÜ¥»¥ß¥Êー¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÃæ¹ñ¸ìÎÏ¤òÌÜ»Ø¤¹¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¥×¥í¥°¥é¥à
¢£¡ÚÃæ¹ñÉëÇ¤Á°É¬¸«¡ª¡Û¡ÉÃóºßÃæ¹ñ¸ì¡É ÂÐºö¥¬¥¤¥À¥ó¥¹～£±»þ´Ö¤Î¼ÂÁ©¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¡¢
¡¡¡¡ÃóºßÀ®¸ù¤ò°ú¤¤è¤»¤ë～¡Ê¹Ö»Õ¡§¸þÅÄ ÏÂ¹°¡Ë
01¡§³¤³°Ãóºß¤ÎÀ®¸ù¤Ï¸½ÃÏ¸ì¤¬¸°～ÃóºßÃæ¹ñ¸ì¤Î½¬ÆÀ¸ú²Ì¤È¤Ï
02¡§ÃóºßÃæ¹ñ¸ì¤Î³Ø½¬¥Ý¥¤¥ó¥È
03¡§¼ÂÁ©¡ªÃæ¹ñ¸ì¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³Ø¤ÓÊý
¢£¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¸þÅÄ ÏÂ¹°¹Ö»Õ¡¡¡ß¡¡ INSIGHT ACADEMY ÂåÉ½¼èÄùÌò ¥¢¥«¥Ç¥ßーÄ¹ ¶â ÄÁÒÙ
¢¨ÆâÍÆ¤Ï·èÄê¼¡Âè·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£¼Áµ¿±þÅú
¢¨»öÁ°¤ËÄº¤¤¤¿¼ÁÌä¤«¤éÍ¥ÀèÅª¤Ë²óÅúÃ×¤·¤Þ¤¹
ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¿½¹þ¤ß :
https://client.insighta.co.jp/archives/seminar/20251003
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦³Ø¤Ó¤¿¤Æ¤Ç¤â¡¢¸½ÃÏ¤«¤é°ìÌÜ¤ª¤«¤ì¤ëÃóºßÃæ¹ñ¸ì¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦Ë»¤·¤¤Ãóºß°÷¤À¤«¤é¤³¤½µá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡ÉÃóºßÃæ¹ñ¸ì¡É½¬ÆÀ½Ñ¤¬¤ï¤«¤ë
¡¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¹Ö»Õ¤Î¼Â±é¤«¤é¡¢³Ø½¬¾å¤Î¥³¥Ä¤¬¤ï¤«¤ë
¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ
Kazuhiro Mukaida¡¡¸þÅÄ ÏÂ¹° »á
INSIGHT ACADEMY ¸ì³Ø ³¤³°Ãóºß°÷ÀìÌç Ãæ¹ñ¸ì¹Ö»Õ
25Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÃæ¹ñÂÚºß¤È¡¢¸½ÃÏ°åÎÅË¡¿Í¡¦¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤Ç¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Ãóºß¼Ô¤ÎÃæ¹ñ¸ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¡£
¸½ºß¤âÃæ²Ú·Ï´ë¶È¤Ë¤ÆÃæ¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤ËÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤ËÂ¨¤·¤¿¡È»È¤¨¤ëÃæ¹ñ¸ì¡É¤òÆü¡¹¼ÂÁ©¡£¸½¾ì¤Ç¡È¿®Íê¤µ¤ì¤ë¡ÉÉ½¸½ÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹
¡¦Ãæ¹ñÃóºß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃóºß¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦³¤³°Ãóºß¸õÊä¼Ô¤Î°éÀ®¤òÃ´¤¦¡¢¿Í»öÉô¤ä³¤³°»ö¶ÈÉôÌç¤ÎÊý
¡¦Ãæ¹ñµòÅÀ¤Î¸½ÃÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ëÊý
¼çºÅ²ñ¼Ò¡§¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò
²ñ¼Ò³µÍ×
¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥¢¥«¥Ç¥ßー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§¢©105-0004 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1-12-9 ¿·¶¶¥×¥ì¥¤¥¹7F
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¶â ÄÁÒÙ
ÀßÎ©¡§2019Ç¯12·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§9500Ëü±ß
²ñ¼Ò¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://client.insighta.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¡¦¸¦½¤¶È
¡¾ INSIGHT ACADEMY¡ÖE¥éー¥Ë¥ó¥°¡×¡§https://insighta.jp/
¡¾ INSIGHT ACADEMY¡Ö¸¦½¤¡×¡§https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training
¡¾ INSIGHT ACADEMY¡Ö¸ì³Ø¡×¡§https://client.insighta.co.jp/service/language