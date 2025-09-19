¡Ú9·î23Æü¡Û½¢³è¤Ë³è¤«¤»¤ë¡ª¼¯»ùÅçÂç³Ø¤ÇÂç³ØÀ¸¸þ¤±¡ÖAI³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¡õ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥ë¥ê¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÅÄ ¹¬¼£¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÄá·ë¤Ó¤Î¸å±ç¤Î¤â¤È¡¢¼¯»ùÅçÂç³Ø¤Ë¤ÆÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖAI³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¡õ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄê°÷¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅÇØ·Ê¡§ÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¿Íºà¡×°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë
¾¯»Ò¹âÎð²½¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ÏÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëIT¥¹¥¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¾õ¶·¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¡Ö¼¡À¤Âå·¿¤Î¿Íºà¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢AI¤È¤¤¤¦ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼ÂÁ©Åª¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÎÏ¤È¡¢¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ÎÎ¾Êý¤ò°é¤à¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ¹¡§¹ÖµÁ¤È¼ÂÁ©¤Ç³Ø¤Ö¡¢¿·¤·¤¤AIÂÎ¸³
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¡¢·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¸³·¿¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
- ½¢³è¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊAI³èÍÑ¹ÖºÂAI¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ö¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢µ»½Ñ²òÀâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢º£¸å¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆAI¤ò¤É¤¦³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¡¢³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê»ëÅÀ¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢·Á¤Ë¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÀ¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë³ØÀ¸À¸³è¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Áー¥à¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¦¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£´ë²è¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÎý¤ê¾å¤²¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÅÁ¤¨¤ëÈ¯É½²ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë²èÎÏ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Âç³Ø¶µ¼ø¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¼¯»ùÅçÂç³Ø¤Î¶µ¼ø¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢³Ø½ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ÎÅª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§AI³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¡õ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È -½¢³è¤Ë¤â³è¤«¤»¤ëAI¤Î»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ü¤¦-
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë 9:30～18:00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§¼¯»ùÅçÂç³Ø Ë¡Ê¸³ØÉô ¥éー¥Ë¥ó¥°¡¦¥³¥â¥ó¥º
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡§Á´¤Æ¤ÎÂç³ØÀ¸¡Ê½¢³èÂÐ¾ÝÇ¯¼¡¥á¥¤¥ó¡¢¼¯»ùÅçÂç³Ø°Ê³°¤Î³ØÀ¸¤â»²²Ã²ÄÇ½¡Ë
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥ë¥ê¥«
¸å±ç¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÄá·ë¤Ó
¢£¿³ºº°÷¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¼¯»ùÅçÂç³ØË¡Ê¸³ØÉôË¡·Ð¼Ò²ñ³Ø²Ê¶µ¼ø
»ÔÀî±Ñ¹§
·Ð±Ä³Ø¤òÀìÌç¤È¤·¡¢ÆÃ¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤äµ»½Ñ·Ð±Ä¡¢À¸»º¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÎÎ°è¤Ç¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¤½¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢¡ÖÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤ò·Ð±Ä³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¸¦µæ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¯»ùÅç¸©Î©Ã»´üÂç³Ø¾¦·Ð³Ø²Ê¶µ¼ø
ÁÒ½Å¸¼£
1994Ç¯²¬»³Âç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£Æ±Ç¯²¬»³¸©Î©Âç³Ø¾ðÊó¹©³ØÉô½õ¼ê¡¢2005Ç¯½õ¶µ¼ø¡¢2009Ç¯¼¯»ùÅç¸©Î©Ã»´üÂç³Ø¾¦·Ð³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡¤2012Ç¯¶µ¼ø¤È¤Ê¤ê¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£ÀìÌç¤Ï¡¢·Ð±Ä¹©³Ø¡£¸½ºß¤Ï¡¢º®¹çÁÈÎ©¥é¥¤¥ó¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´ë¶È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µーÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
º£²ó¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡²ó¤Ï2025Ç¯Æâ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶ÈÍÍ¤ò¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎDX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤´»Ù±ç¡Ê¥Æー¥Þ¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢¥Õー¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢¹Ö±é¥Ñー¥È¥Êー¤Ê¤É¡Ë¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢²¼µ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@yurulica.com
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥ë¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¡¦¼¯»ùÅç¤Î2µòÅÀ¤Ç¡¢AI¡ß¥Îー¥³ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¡¢WebÀ©ºî¡¢Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
»ö¶È³«»Ï¤«¤é3Ç¯¤Ç¥Îー¥³ー¥É¤òÍÑ¤¤¤¿À©ºî¡¦³«È¯¼ÂÀÓ200·ï°Ê¾å¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ô¤Ï¹ñÆâºÇÂ¿µ¬ÌÏ¤Ç¥Îー¥³ー¥ÉÀ©ºî¥Äー¥ë¡¢StudioÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡¢StudioExperts Gold¤ËÇ§Äê¡£Studio¡¢Bubble¡¢Framer¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥Äー¥ë¤òÀÑ¶ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥ë¥ê¥« / Yurulica Co. Ltd.
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©160-0004 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ«3ÃúÌÜ13-24 U square »ÍÃ«»°ÃúÌÜ2³¬
¡¦¼¯»ùÅç»Ù¼Ò¡§¢©892-0821 ¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»ÔÌ¾»³Ä®9-15 ¥Þー¥¯¥á¥¤¥¶¥ó 504
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§¾®ÅÄ ¹¬¼£
¡¦ÀßÎ©¡§2021Ç¯6·î15Æü
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://yurulica.com/
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ïー¥¯»ö¶È¡¢¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹³«È¯¡¦±¿±Ä»ö¶È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
¡¦X(Twitter)¡§https://x.com/yurulica_dx
¡¦Instagram¡§https://www.instagram.com/yurulica_official/
¢£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥ë¥ê¥« ¹ÊóÃ´Åö
Mail¡§pr@yurulica.com