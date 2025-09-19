¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤¬ËâË¡¤ËÊÑ¤ï¤ëÌë¡×¥¢¥í¥Õ¥ÈÂçºåÆ²Åç - W XYZ Bar
¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥´ー¥ë¥É¤Ëµ±¤¯Ìë¤Ï¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë½Ö´Ö¡£
¤³¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡¢¥¢¥í¥Õ¥ÈÂçºåÆ²Åç¤Ç¤Ï¡ÖYelloween¡×¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë³«ºÅ¡£
¥ôー¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¤ä¥·¥ã¥ó¥É¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÆÃÀ½¥á¥Ë¥åー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥í¥Õ¥ÈÂçºåÆ²Åç¤È¥ôー¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¤¬Â£¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥óÂÎ¸³¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¥·¥ã¥ó¥Ñー¥Ë¥å¡¦¥á¥¾¥ó¡Ö¥ôー¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¡×¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿°ìÇÕ¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¢¥í¥Õ¥ÈÂçºåÆ²Åç¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤³¤Î½©¤À¤±¤Î¡ÖYelloween¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Îµ±¤¤È²»³Ú¡¦¥¢ー¥È¤¬¸òº¹¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥¨¥íー¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
¡Ú¥¤¥¨¥íー¥¦¥£¥ó ¥Ù¥êー¥Ë¥»¥Ã¥È¡Û
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¡§¥¢¥í¥Õ¥ÈÂçºåÆ²Åç W XYZ ¥Ðー¤Ç¥ôー¥ô¡¦¥¯¥ê¥³ ¥¤¥¨¥íー¥¦¥£¥ó¤ò¤ª½Ë¤¤¡£¥ôー¥ô¡¦¥¯¥ê¥³ ¥¤¥¨¥íー¥¦¥£¥ó ¥Ù¥êー¥Ë1ÇÕ¤È¥í¥Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥¤¥È¥»¥Ã¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§4,300±ß
¡Ú¥Ð¥Ö¥ë¥º¡õ¥Ð¥¤¥Ä¥»¥Ã¥È¡Û
¥¢¥í¥Õ¥ÈÂçºåÆ²Åç W XYZ ¥Ðー¤Ç¥ôー¥ô¡¦¥¯¥ê¥³ ¥¤¥¨¥íー¥¦¥£¥ó¤Î½ËÇÕ¤ò¡£¥ôー¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¤È¥í¥Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥¤¥È¥»¥Ã¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§4,500±ß
¡Ú¥¬ー¥Ç¥ó¥¹¥×¥ê¥Ã¥Ä¥»¥Ã¥È¡Û
¥¢¥í¥Õ¥ÈÂçºåÆ²Åç W XYZ ¥Ðー¤Ç¥¤¥¨¥íー¥¦¥£¥ó¤òËþµÊ¡£¥·¥ã¥ó¥É¥ó ¥¬ー¥Ç¥ó¥¹¥×¥ê¥Ã¥Ä1ÇÕ¤È¥í¥Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥¤¥È¥»¥Ã¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§3,400±ß
¡Ú¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥È¥ê¥ª ¥Õ¥é¥¤¥È¡Û
¥¢¥í¥Õ¥ÈÂçºåÆ²ÅçW XYZ¥Ðー¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¥¤¥¨¥íー¥¦¥£¥ó¡Ö¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥È¥ê¥ª¡×¡£¥ôー¥ô¡¦¥¯¥ê¥³ ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¢¥¤¥¨¥íー¥¦¥£¥ó ¥Ù¥êー¥Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥É¥ó ¥¬ー¥Ç¥ó¥¹¥×¥ê¥Ã¥Ä¤Î3¼ïÎà¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¡¢¥í¥Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥¤¥È¥»¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§
¥í¥Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥¤¥È¥»¥Ã¥ÈÉÕ¤¡§5,000±ß
ÆâÍÆ¡§
¥ôー¥ô¡¦¥¯¥ê¥³¡Ê¥Ïー¥Õ¥Ý¥¢¡Ë1ÇÕ
¥ôー¥ô¡¦¥¯¥ê¥³ ¥¤¥¨¥íー¥¦¥£¥ó ¥Ù¥êー¥Ë¡Ê¥ß¥Ë¥°¥é¥¹¡Ë1ÇÕ
¥·¥ã¥ó¥É¥ó ¥¬ー¥Ç¥ó¥¹¥×¥ê¥Ã¥Ä¡Ê¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¡Ë1ÇÕ
¥í¥Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥¤¥È¥»¥Ã¥È
¤´Í½Ìó¤Ï ¤³¤Á¤é¤«¤é¾µ¤ê¤Þ¤¹ :
https://www.tablecheck.com/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve?menu_items=68cd031439d419591ee3b703
¤´Í½Ìó
TableCheck¤è¤ê¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡§
https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve(https://www.tablecheck.com/ja/shops/aloft-osaka-dojima-thewarehouse/reserve)
¤Þ¤¿¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤ÇÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó
https://dining.aloftosakadojima.com/en/our-menus(https://dining.aloftosakadojima.com/en/our-menus)
Instagram: https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja(https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja)
Facebook: https://www.facebook.com/AloftOsakaDojima(https://www.facebook.com/AloftOsakaDojima)
¥¢¥í¥Õ¥ÈÂçºåÆ²Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥í¥Õ¥ÈÂçºåÆ²Åç¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ä¼«Í³¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²»³Ú¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»Â¿·¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢Æ²Åç¤ÎÎò»Ë¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°¡¢¼¡À¤Âå¥È¥é¥Ù¥éー¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£ÇßÅÄ¡¢ÃæÇ·Åç¤Ê¤É¼çÍ×ÃÏ°è¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Î¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤ÆÀä¹¥¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Ç»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Í§¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢Å·°æ¤Î¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¤¿³«Êü´¶°î¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤ÊÎÁÍý¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖThe WAREHOUSE¡×¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥«¥¯¥Æ¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¥é¥¤¥Ö²»³Ú¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖRe:mix(SM) Lounge¡×¤È¡ÖW XYZ(R) Bar¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥³ー¥Òー¤ä¹ÈÃã¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖRe:fuel by Aloft(SM)¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î¹¤Î´Ö¤â¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¿·µ¡´ï¤òÈ÷¤¨¤¿¥¸¥à¡ÖRe:charge(SM)¡×¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¸ø¼° HP:¡¡https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/osaal-aloft-osaka-dojima/
¡ýInstagram:¡¡https://www.instagram.com/aloftosakadojima/?hl=ja
¡ýFacebook:¡¡https://www.facebook.com/AloftOsakaDojima