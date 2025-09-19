¼Ò²ñÅªÊÝ¸î¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ø¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥¯/¥±¥¢³èÆ°¤ò»Ù±ç
³ô¼°²ñ¼ÒTSI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡²¼ÃÏ¡¡µ£¡Ë¤Ï2023Ç¯9·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤òÃæ¿´¤Ë·Ä½Ë»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¤¤¤Á¤´¸À½Ë¤®¤ÎÅÎ¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«¡¡ÂåÉ½Íý»ö¡¡À÷Ã«¡¡ÍµÇ·¡Ë¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¿·¤·¤¤¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Õ¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ø¤Î£µ²ó¤á¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò2025Ç¯£¹·î¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¬ー¥ë¥º¥Õ¥ê¥Ã¥¸¡×¤ÏDV¥·¥§¥ë¥¿ー¤ä½÷ÀÊÝ¸î»ÜÀß¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î¥±¥¢¤È»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥½ー¥·¥ã¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Ì·½â¤ÈÉÔ°Â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ä½÷À¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â｟´¿¤Ó｠¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè5²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î»Ù±ç³èÆ°¤âSDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡Ë¤¬¼¨¤¹17¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¦¤Á¡¢ÌÜÉ¸£±¡ÖÉÏº¤¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¡×¡¢ÌÜÉ¸£µ¡Ö¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¡×¡¢ÌÜÉ¸10¡Ö¿Í¤ä¹ñ¤ÎÉÔÊ¿Åù¤ò¤Ê¤¯¤½¤¦¡×¤Î¿ä¿Ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤È½÷»ù¤Î´ðËÜÅª¿Í¸¢¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î°áÉþ¤È»¨²ß¡¢Ìó1000ÅÀ¤òÁ´¹ñ¤ÎÊì»ÒÀ¸³è»Ù±ç»ÜÀß¤ª¤è¤Ó»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀß¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
Åö¼Ò¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
Å¹ÊÞµÙ¶È¤ä¥Æ¥ì¥ïー¥¯½¢¶È¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¿É¤µ¡¢·ÐºÑÅª¤Êº¤µç¡¢¼Ò²ñ¤äÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤è¤¦¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»ý¤Äµ²±¤ÎÎÏ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î»ý¤Ä¤È¤¤á¤¤ÎÎÏ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»ý¤Ä¼«¸Ê·¼È¯¤ÎÎÏ¤ÎÁÊµá³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¤³¤Î»Ù±ç¤â¤½¤Î³èÆ°¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¤¤¤Á¤´¸À½Ë¤®¤ÎÅÎ¡×¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥¬ー¥ë¥º¥Õ¥ê¥Ã¥¸¤Ø¤Î°áÉþ¤Î»Ù±ç¤ÏÇ¯´Ö2²ó¤ÎÍ½Äê¤Çº£¸å¤â°ú¤Â³¤¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¤¤¤Á¤´¸À½Ë¤®¤ÎÅÎ¡×¼¹¹ÔÍý»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë»Ô¥öÄÚ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£²ó5²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¤´»Ù±ç¤Ï¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ëÅÙ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤òÄË´¶¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿´¤«¤éÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ÎÀ¼¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÎÉþ¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊý¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¼«Ê¬¤Î°Ù¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤¬½÷À¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¡¢ÌÀÆü¤òÀ¸¤¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ç¾Ð¤¤À¼¤Ë°î¤ì¡¢»þ¤Ë»Ù±ç¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿¹¬´¶°î¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï½÷À¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤ë¥±¥¢¥ïー¥«ー¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤òÂç¤¤¤ËÎå¤Þ¤·´î¤Ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡× ¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ëè²ó¡¢¤³¤Î¾ùÅÏ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¤Î²¼ÃÏ¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ù±ç¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¶²¤ë¶²¤ëÆþ¼¼¤µ¤ì¤Æ°Å¤¯ÌÛ¤Ã¤ÆÍÎÉþ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¡¹¤¬²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÌÀ¤ë¤¯¾Ð´é¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ëè²ó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÀ¼¤ò»Ç¤¦¤¿¤Ó¡¢¤³¤Î»Ù±ç¤Î°ÕµÁ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉþ¤¬³§¤µ¤Þ¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Á¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÀ¸³è¤Î½á¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤âËè²ó¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤º¤Ë°ì¿Í¤ÇÇº¤ß¤òÊú¤¨¹þ¤ß¡¢»Å»ö¤ä°é»ù¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ·ÐºÑÅª¤Ë¤âº¤µç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ø¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤âÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¼ï¤Î¥ì¥Ç¥£¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°·¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¼Ò°÷¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¿´¤ò¤É¤¦¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¡¢º£¸å¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»ý¤ÄÎÏ¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤Î»Ù±ç³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤«¤é¡¢ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ç¼·¸Þ»°¤äÀ®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë»Ù±ç¤äÆü¡¹¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÜÀß¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¤òÌþ¤¹³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢ÍÜ¸î»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤¹»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤ÆÈþ½Ñ´Û¤Ø¤Î¾·ÂÔ¥Ä¥¢ー¤ä¼ÒÆâ¹Ô»ö¤ª¤è¤Ó¼ÒÆâ¸«³Ø¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¤¤¤Á¤´¸À½Ë¤®¤ÎÅÎ¡×¡¡https://ichigokotohoginomori.studio.site/
¥¬ー¥ë¥º¥Õ¥ê¥Ã¥¸¡¡https://note.com/girlsfridge/n/n5850fe02145d
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTSI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡ºâÌ³¡¦¹ÊóIR²Ý
TEL:03-5785-6412
https://www.tsi-holdings.com