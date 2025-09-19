¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
SWEET STEADY¹Í°Æ¡ÖËâË¡¤¹¤¤¤¹¤Æ¾¤´¡×¤È¤Ï¡ª¡©¥á¥ó¥ÐーÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß¤¬¤½¤é¤òÈô¤Ö¡ª¡©
ASOBISYSTEM¤Î¸ÄÀÇÉ¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¿¼Ìë¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ÇSWEET STEADY¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖÀ¶À¡Çò²ÏBASE¡×¡Ê¥½¥ËーPCL±¿±Ä¡Ë¡£360ÅÙ¤ò¥°¥êー¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢100Âæ°Ê¾å¤Î¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿°Û¶õ´Ö¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¡ª¥Ç¥¹¥²ー¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«!?¡×¤È¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤âÀï¡¹¶²¡¹¤À¡£
¤³¤³¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï¥Ü¥ê¥å¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥¥ã¥×¥Á¥ã¡£¿ÍÊª¤äÊªÂÎ¤òÊ£¿ô¤Î¥«¥á¥é¤ÇÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë3DCG²½¤Ç¤¤ëÀèÃ¼µ»½Ñ¤À¡£ÆÃ»£¤ÎCG¤äMV»£±Æ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
SWEET STEADY¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¾¤´¤Ç¤¤Æ¡¢¤«¤Ä360ÅÙÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÄ¯¤á¤ë»ö¤Î½ÐÍè¤ë¥Ü¥ê¥å¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥¥ã¥×¥Á¥ãÀ©ºî¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï²ñµÄ¤ò³«ºÅ¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤«µÄÏÀ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬°ì¿Í¤º¤ÄËâË¡¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤¯¡ÈËâË¡¤¹¤¤¤¹¤Æ¾¤´¡ÉÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë»ö¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¾§¤¨¤ëËâË¡¤Î¹Í°Æ¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡¢±üÅÄ¤Ï¡Ö¥Í¥³¥Óー¥à¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡¢²»°æ¤Ï¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¡ÖFluffy Bubble Attack¡×¡¢±üÅÄ¤Ï¡Ö¤µ¤¤Ê¤Æ¤ó¤Ï¥¹¥¿ー¡ª¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìÌÑÁÛ¤¹¤ë¡£
ÇòÀÐ¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡È¤¯¤ê¤Ê¤Ä¥Ïー¥È¡É¡×¤È°Æ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿·ªÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤·¤Á¤ã¤¦¤è～¡ª¡Ä¥¤¥¨ー¥¤¡×¤ÈÆÈ¼«¤ÎËâË¡¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¡¢ÇòÀÐ¤«¤é¡Ö¡È¤¯¤ê¤Ê¤Ä¥Ïー¥È¡É¸À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÅ·Á³¤Ö¤ê¤ò¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡Ö¥´¥á¥ó¥Ê¥µ¥¤¡Ä¡×¤ÈÀÖÌÌ¤¹¤ë°ìËë¤â¡£°ìÊý¡¢ÇòÀÐ¤ÏÊªÂÎ¤òÉâ¤«¤»¤ë¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö¡ØÇòÀÐ¤ä¤ì¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¶õ¤òÈô¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ç¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥«¥Á¥ó¥³¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»£±ÆËÜÈÖ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀ©ºîÅÓÃæ¤Î¡ÈËâË¡¤¹¤¤¤¹¤Æ¾¤´¡ÉÆ°²è¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¡£·ý¤òÆÍ¤¾å¤²¤Æ¶õ¤òÈô¤ÖÇòÀÐ¤ÎÆ°²è¤Ë¥á¥ó¥ÐーÂçÇú¾Ð¡£Åö¤ÎÇòÀÐ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÁû¤®¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥ê¥å¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥¥ã¥×¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
