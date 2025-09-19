¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Mac Word¤ÇÊÝÂ¸¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÉü¸µ¤¹¤ë¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È
Mac¤Ç¥ïー¥É¤ò»ÈÍÑÃæ¤Ë¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÊÝÂ¸¤òËº¤ì¤Æ½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ä¹»þ´Öºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¸½ñ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤¦¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Äー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼º¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÉü¸µ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Mac´Ä¶¤ÇWord¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÝÂ¸¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÉü¸µÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë4DDiG Mac Free¤È¤¤¤¦¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¤òÃæ¿´¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Tenorshare¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¡Ö4DDiG Mac Free¡×ºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È4DDiG Mac Free¤Î¿·¤·¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊÝÂ¸¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤¿Word¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÉü¸µ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ 4DDiG Mac Free¤ò¤¹¤°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://x.gd/MPbdW
1. Word¤Î¼«Æ°²óÉüµ¡Ç½¤ÇÉü¸µ¤¹¤ë
MacÈÇWord¤Ë¤Ï¡Ö¼«Æ°²óÉü¡×µ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½´ü¤»¤Ì½ªÎ»¤ä¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢°ì»þÅª¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼«Æ°¤ÇÉü¸µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼«Æ°²óÉü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¾ì½ê
ÊÝÂ¸¤»¤º¤Ë½ªÎ»¤·¤¿Word¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë°ì»þ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
~/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/AutoRecovery
¤³¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Finder¤ò³«¤¡¢¥á¥Ë¥åー¥Ðー¤Î¡Ö°ÜÆ°¡×¤«¤é¡Ö¥Õ¥©¥ë¥À¤Ø°ÜÆ°¡×¤òÁªÂò¤·¡¢¾åµ¤Î¥Ñ¥¹¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Ãí°ÕÅÀ
¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°²óÉüÍÑ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ëÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Î¤ßÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¼«Æ°²óÉü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢Word¤òÀµ¾ï¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÝÂ¸¤·Ëº¤ì¤Æ°Õ¿ÞÅª¤ËWord¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Éü¸µ¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥Çー¥¿Éü¸µ¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¡Ö4DDiG Mac Free¡×¤ÇÉü¸µ¤¹¤ë
Word¤Î¼«Æ°²óÉüµ¡Ç½¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤ÎÍøÍÑ¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁÈÇ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö4DDiG Mac Free¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ 4DDiG Mac Free¤È¤Ï¡©
4DDiG Mac Free¤Ï¡¢4DDiG Mac Free¤Ï¡¢MacÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¹âÀÇ½¤Ê¥Çー¥¿Éü¸µ¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£WordÊ¸½ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÉü¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ßÈ¢¤ò¶õ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ËÊÝÂ¸¤·Ëº¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Çー¥¿Â»¼º¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ 4DDiG Mac Free¤ò¤¹¤°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://x.gd/MPbdW
¢£ Éü¸µ¼ê½ç
¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡¥Tenorshare 4DDiG Mac ¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢Mac¾å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à¤¬µ¯Æ°¸å¤Î²èÌÌ¤Ç¡¢Éü¸µ¤·¤¿¤¤Word¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ä¥Ñー¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤·¡¢¥¹¥¥ã¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330059&id=bodyimage1¡Û
¥¹¥Æ¥Ã¥×2¡¥¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Ä¤È¡¢»ØÄê¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Éü¸µÁ°¤Ë¥×¥ì¥Ó¥åーµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Word¡¢Excel¡¢PowerPoint¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥×¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330059&id=bodyimage2¡Û
¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡¥Éü¸µ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊÝÂ¸¾ì½ê¤òÁªÂò¤·¡¢Îã¤¨¤ÐGoogle Drive¤Þ¤¿¤ÏDropbox¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330059&id=bodyimage3¡Û
¤Þ¤È¤á
¤Þ¤È¤á