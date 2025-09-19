¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¡§¥°¥íー¥Ð¥ëÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡¢¼ûÍ×¡¢µ¬ÌÏ¡¢³«È¯¡¢¥áー¥«ー¥·¥§¥¢¡¢À®Ä¹¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢¸«ÄÌ¤·¡Ê2025Ç¯～2035Ç¯¡Ë
¥µー¥Ù¥¤¡¦¥ì¥Ýー¥ÄLLC¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¡ÊÌý°µ¼°¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡¢¶õµ¤°µ¼°¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡¢¥µー¥Ü¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡¢µ¡³£¼°¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡¢¥¿¥ì¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°Ç½ÎÏÊÌ¡Ê50¥È¥óÌ¤Ëþ¡¢50-100¥È¥ó¡¢100-200¥È¥ó¡¢200-300¥È¥ó¡¢300¥È¥ó°Ê¾å¡Ë¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶ÈÊÌ¡Ê¼«Æ°¼Ö¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢·úÀß¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢°åÎÅ¡¢ÇÀ¶È¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢µ¡²ñ¡¢Í½Â¬¡Ê2025～2035Ç¯¡Ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í×°ø¡¢»Ô¾ìµ¡²ñ¡¢²ÝÂê¡¢¶¼°Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤Ê»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì³µÍ×
¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤È¤Ï¡¢¥·ー¥È¥á¥¿¥ë¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢»æ¡¢³×¤Ê¤É¤ÎºàÎÁ¤ò¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤È¥À¥¤¤Îµ¡¹½¤òÄÌ¤¸¤Æ¹â°µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀÚÃÇ¡¢À®·Á¡¢²Ã¹©¤¹¤ë»º¶ÈÍÑµ¡´ï¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Á¹©¶ñ¤ò¥ïー¥¯¥Ôー¥¹¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤»¤óÃÇ¤·¡¢·ê¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¡¢ÆÃÄê¤Î·Á¾õ¤òÀºÌ©¤«¤Ä¹âÂ®¤Ë·ÁÀ®¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨À¤«¤é¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢·úÀß¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¡¢ÊñÁõ»º¶È¤Ç¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼êÆ°¼°¡¢Ìý°µ¼°¡¢CNCÀ©¸æ¼°¤Ê¤É¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËCNC¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¼«Æ°²½¡¢ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢ºàÎÁÇÑ´þ¤Îºï¸º¡¢Ê£»¨Àß·×¤Ø¤Î½ÀÆðÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥µー¥Ù¥¤¥ì¥Ýー¥Ä¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤Ë2²¯9,780ËüÊÆ¥É¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤Ï2035Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë4²¯9,580ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Â¬´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯¤«¤é2035Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÌó6.2¡ó¤ÎCAGR¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤òÆþ¼ê¤¹¤ë: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038133
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330055&id=bodyimage1¡Û
¥µー¥Ù¥¤¥ì¥Ýー¥Ä¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÄêÀÅª¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ÎÍ×°ø¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤«¤é¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¡¢¼«Æ°¼Ö¤ª¤è¤Ó·úÀß»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×³ÈÂç¡¢CNC¤ä¼«Æ°²½µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÃíÎÏ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¡ÊSME¡Ë¤ÎÈ¯Å¸¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢Trumpf Group¡¢Prima Power¡¢Bystronic Group¡¢Salvagnini Group¡¢Danobat Group¡¢LVD Group¡¢Haco Group¡¢Dallan S.p.A.¡¢Boschert GmbH & Co. KG¡¢Finn-Power OY¡¢Lagun Engineering¡¢Geka Group¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦5¤Ä¤ÎÃÏ°è¤ª¤è¤Ó¤½¤Î³Æ¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¸þ¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾ÜºÙÊ¬ÀÏ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÜ¼¡
¡ü ¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Ê¬ÀÏ¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¥×¥ìー¥äー¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü 2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó»Ô¾ì¡ÊËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ûÍ×¤ª¤è¤Óµ¡²ñÊ¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÊÌ¡ÊÆüËÜ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¼¨¤¹¡£
¡ü ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëC¥ì¥Ù¥ë´´Éô¤Ø¤ÎÄó¸À
¡ü »Ô¾ì¤ÎÊÑÆ°¤È¾ÍèÅ¸Ë¾¤ÎÉ¾²Á
¡ü »Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ¡§¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°Ç½ÎÏÊÌ¡¢ºÇ½ªÍÑÅÓ»º¶ÈÊÌ¡¢ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü ºÇ¶á¤ÎÆ°¸þ¡¢Í¢½ÐÆþ¥Çー¥¿¡¢»Ô¾ìÆ°¸þ¡¢À¯ÉÜ»Ø¿Ë¤ÎÊ¬ÀÏ
¡ü ÀïÎ¬Åª¤Ê¶¥Áèµ¡²ñ
