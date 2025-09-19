¿·¤¿¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¡ÖLIVE LEGEND X¡×»ÏÆ°¡ª»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ÅÁÀâ¤ÈÈæÎà¤Ê¤ºÍÇ½¡£Âè°ìÃÆ¤Ï¡Ö°ð³À½á°ì¤È¿ù»³À¶µ®¡×
¿·¤¿¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¡ÖLIVE LEGEND X¡×¤¬»ÏÆ°¡ª
»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ÅÁÀâ¤ÈÈæÎà¤Ê¤ºÍÇ½¡£Âè°ìÃÆ¤Ï¡Ö°ð³À½á°ì¤È¿ù»³À¶µ®¡×
»þÂå¤Ë¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿²»³Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÈÈæÎà¤Ê¤ºÍÇ½¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Ë¥åー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖLIVE LEGEND X¡×¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖLIVE LEGEND X 2025～¥é¥¤¥Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥¯¥í¥¹2025 ～JUNICHI INAGAKI °ð³À½á°ì/ KIYOTAKA SUGIYAMA¿ù»³À¶µ®¡×¤¬2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¦¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¤Ë¤ÆÅìµþ¸ø±é¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
1970Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤ÎÀè¶î¼Ô¤¿¤Á¤¬ÁÏ½Ð¤·¤¿²»³Ú¡È¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡É¡£ÅÔ²ñÅª¤Çßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¤½¤Î²»³ÚÀ¤³¦¤Ï¡¢º£¤äÆüËÜ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤«¤é30Ç¯¡¢40Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤¿ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤â¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¿§êô¤»¤º¡¢Â¿´¶¤ÊÀ¤Âå¤Ë¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¡¢±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤ÎÆüËÜ¤Î²»³Ú¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡ÖLIVE LEGEND X¡×¡£
°ð³À½á°ì¤Ï1982Ç¯1·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±«¤Î¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ó¡×¤¬¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10Æþ¤ê¡£¡Ö²Æ¤Î¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Ð¥Á¥§¥éー¡¦¥¬ー¥ë¡×¡Ö1¥Àー¥¹¤Î¸À¤¤Ìõ¡×¤Ê¤ÉÀöÎý¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¡¢1992Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¥ã¥í¥ë¤Îº¢¤Ë¤Ï¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Öー¥à¤ÎÃæ¿´¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ù»³À¶µ®¤Ï¡¢1983Ç¯4·î¤Ë¡Ö¿ù»³À¶µ®¡õ¥ª¥á¥¬¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖSUMMER SUSPICION¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¡ÖASPHALT LADY¡Ö·¯¤Î¥Ïー¥È¤Ï¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ëー¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Î²ÆÊª¸ì¡×¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎPALM TREE¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÊü¤Á¡¢1986Ç¯¤«¤é¤Ï¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Æ¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¥ªー¥·¥ã¥ó¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎHoly Night¡×¡ÖÉ÷¤ÎLONELY WAY¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤Ï¡Ö¿ù»³À¶µ®¡õ¥ª¥á¥¬¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ðー¤Î¥É¥é¥Þー×¢ÀÐ·Ã°ì¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé¸ø±é¤ÈÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤â¼Â»Ü¡£¥Ð¥ó¥É¤È¥½¥í¤Î¤É¤Á¤é¤Î³Ú¶Ê¤âÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖLIVE LEGEND X¡×Âè1ÃÆ¤Ï¡¢ºäËÜ¾»Ç·¡Ê¥ー¥Üー¥É¡Ë¡¢ÅÏ²ÅÉßÍ´°ì¡Ê¥É¥é¥à¡Ë¡¢¾¾¸¶½¨¼ù¡Ê¥Ùー¥¹¡Ë¡¢ÅÚÊýÎ´¹Ô¡Ê¥®¥¿ー¡Ë¡¢ÂçÅç½Ó°ì¡Ê¥ー¥Üー¥É¡Ë¡¢¶áÆ£½ßÌé¡Ê¥µ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÎ®¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤È¶¦¤Ë¡¢°ð³À½á°ì¡¢¿ù»³À¶µ®¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£
²»³Ú¤Ë¹ñ¶¤Ï¤Ê¤¤¡£²»³Ú¤Ë»þº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£²»³Ú¤ËÇ¯Îð¤äÀÊÌ¤Ï¤Ê¤¤¡£»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢»þÂå¤ËÆú¤ò¤«¤±¤ë²»³Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÈÈæÎà¤Ê¤ºÍÇ½¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡¢²»³Ú¤ÇÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡ÖLIVE LEGEND X¡×¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡ËÀè¹ÔÆÈÀêÈÎÇä¤¬9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ¤è¤ê³«»Ï¡£´ü´Ö¤Ï9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡£³Æ¥¤¥Ù¥ó¥¿ー¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤òÍ½Äê¡£
LIVE LEGEND X 2025～¥é¥¤¥Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥¯¥í¥¹2025～
JUNICHI INAGAKI °ð³À½á°ì/KIYOTAKA SUGIYAMA ¿ù»³À¶µ®
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î26Æü(¶â)³«¾ì18:00¡¿³«±é18:30
²ñ¾ì¡§¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¦¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²¡ÊÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡Ö»°¸®Ãã²°¡×±Ø²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ7Ê¬¡Ë
ÎÁ¶â¡§\12,000¡ÊÀÇ¹þ¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë°ìÈÌÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡livelegendx.com
¼çºÅ¡§LIVE LEGEND X ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
´ë²è¡¦À©ºî¡§¥ª¥ó¥¶¥é¥¤¥ó¡¢¥¥çー¥ÉーÂçºå¡¢TSPÂÀÍÛ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥çー¥ÉーÅìµþ¡¡0570-550-799 ¡ÊÊ¿Æü11»þ～/ÅÚÆü½Ë10»þ～18»þ¡Ë